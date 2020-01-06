 Dr. Alban не был запрещен въезд на территорию Украины, - представительство президента в АРК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает представительство президента Украины в АР Крым.
"Относительно ситуации с гражданином Швеции Албана Юзомой Нвапом, выступающим под сценическим именем Dr. Alban, и некоторыми другими иностранцами, которые незаконно посещали временно оккупированную территорию Крыма и планируют свой въезд на подконтрольную территорию Украины, то мы уже работаем с правоохранителями по этому вопросу. По имеющейся в распоряжении ППУ в АР Крым информации в отношении гражданина Швеции Албана Юзома Нвапа сообщаем следующее: никаких ограничений относительно его въезда на территорию Украины не было", - говорится в сообщении.
Как известно, на странице в Инстаграм шведского музыканта появилось сообщение о том, что он смог приехать в Киев для участия в новогоднем выпуске шоу "95-го квартала" только после вмешательства президента Зеленского. Ранее артист выступал в оккупированном Крыму, который в своей заметке назвал "спорной территорией".
После скандала в социальных сетях певец удалил свое предыдущее сообщение и написал другое, в котором нет упоминания о "помощи" президента Зеленского.
нам ракеты нужны? вот и закупит ракеты для "Ураганов", 8 штук!!!111
шах и мат противникам нашего Дрезидента!!11
Уже решили! Это из-за него мы теперь Крым не вернём!
Леночка какая красивая!!!
Тепер я розумію, що саме з ним не так...
В принципе Зеленские - лучше, чем все предыдущие президентские пары.
но если это правда, то мы не то шо народ-лох..... это просто ..... вывсевретиии!
если правда, то нагнетают столкновения и шоб Путин "освободил". топорно, но эффективно то
Так же, как нелох сначала отдыхал в Буковели.
После того, как засекли в Омане - полетел за свой счет с семьей в Оман
Послетого, как выяснилось, что об отпуске нелоха нет нигде никакой инфы - встречается с руководством Омана.
в Автономній Республіці Крим - Кориневич Антон Олександрович
Народився 13 лютого 1986 року в м. Києві.
У 2009 году закінчив Інститут міжнародніх отношений Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Міжнародне право" та здобув кваліфікацію юриста-міжнародніка, перекладача з англійської мови.
23 травня 2011 року захистів дісертацію на здобуття наукового ступенів кандидата юридичних наук за спеціальністю "Міжнародне право".
У 2018 году присвоєно Вчене звання доцента кафедри МІЖНАРОДНОГО права.
вот видишь как совок форматирует мозг? - фошизм, менгеле, гестапо(а то шо совок на порядок "лучше", так это - )
неубедительной брехнибожьей росы за одни сутки еще не выливалось на головы зелебобиков. Бедняги. И во все это нужно поверить, не смотря на то, что часто одно другому противоречит. Суппер-пуппер зебуин-команда и тут обосралась по полной.
"Перетинання державного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави або особою, якій заборонено в'їзд на територію України, або представниками підрозділів збройних сил чи інших силових відомств держави-агресора у будь-який спосіб поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України без відповідних документів, або за документами, що містять недостовірні відомості, -
карається позбавленням волі на строк до трьох років."
Шкода держави - спроба обійти санкції на тимчасово окупованій території АР Крим.
Неправда. Були обмеження. Принаймі, десь тут проскакувала інфа, що був в базі "Миротворця".
Тут інша проблема: ХТО ЗНЯВ ЙОГО ЗІ СТАТУСУ "persona non grata"?? І коли зняли?
і з цією базою працювали як на пунктах пропуски в зоні ОС, так і прикордонники.... принаймні так було раніше
І завтики з цього приводу були періодичні. Найчастіше після анонсування концертів громадськість починала хай і СБУ виправляло свій завтик.
скоро "мендель" станет нарицательным. как "титушок"
они реально держат дураков за дураков(ибо тот кто не дурак считает шо они его за дурака не держат)
Президент і розвідник який повернувся з завдання в Криму
Таких героїв має знати вся країна!
Раніше прикордонники пробивали по миротворцю, а зараз "не на часі"....
...
Почнемо з того, що оці дурнуваті відмазки в виконанні ОП та прес-служби президента - шиті настільки білими нитками, що легше було просто заявити: "Не ваша холопська справа, куди пан відпочивати їздять", аніж так страмитися. Щоправда, я побачив принаймні одну розумну людину, яка, певно, просто величезним зусиллям волі змусила себе повірити, що Зеленський полетів до Оману рейсовим літаком за власні кошти з сім'єю та почтом зустрічатися з тамтешніми високопосадовцями через оманські інвестиції в українську важку промисловість, але ця людина нині, попри свій блискучий розум, так хоче вірити в Зеленського, що їй зараз скажи, що президент підірвав Кремль лазерними променями з власних очей - то повірить.
Насправді ж, їжачкові зрозуміло, що то брехня - причому не в дипломатичному стилі, тонка та правдоподібна, а черговий мендель в калюжу. З Оманом в України нема ні прямого авіасполучення (доведеться знову страшенно напружитись та повірити, що український президент з усім кодлом сів у Буковелі на електричку, дістався найближчого летовища, звідти полетів, скажімо, Райнейром до Лондону чи Віззейром до Варшави, а там вже якось на перекладних), ані сталих дипломатичних стосунків - ні посольства, ані генконсульства України там просто нема, є лише почесне консульство, яке очолює (та утримує своїм коштом) тамтешній бізнесмен на ім'я Хані Джумаан Ашур Раджаб, він з того має свій зиск. Тобто, навіть підготувати подібний офіційний візит є справою не те, щоб неможливою, але, насамперед, дуже довгою. Довшою, певно, ніж увесь термін перебування Зеленського на посаді українського президента.
Тому цілком зрозуміло, що все відбулося неофіційно - а це, в свою чергу, означає, що Зеленський "со чади та домочадці" літав туди по своїх власних справах, а не на державні переговори - отже, поспіхом та грубо зліплена зустріч з оманським міністром була вигадана виключно, як відмазка, коли суспільству стало відомо про цю подорож. Іншими словами - заради сфоткатися, щоб зробити вигляд, що полетів задля українських справ, аякже ж... Не знаю, скільки грошей взяв той міністр за селфічку з собою, але селфічка вийшла для України, як держави, цілком ганебною: президент 40-мільйонної європейської країни сидить на прийомі в міністра з "другої черги" 4,6-мільйонного султанату, без державної символіки, без офіційного комюніке чи спільної заяви, хіба що не без штанів. А його прес-служба розповідає про пошук масштабних інвестицій з країни, з якою український товарообіг складає, страшно подумати, аж 80 мільйонів доларів на рік. Для прикладу: 80 мільйонів доларів - це приблизна вартість чотирьох-п'яти розкішних вілл де-небудь на Майорці чи в Італії, де в Зеленського є розкішна вілла в "русской дєрєвнє" Форте-дей-Мармі. Для державних економік (навіть для української!) така сума товарообігу означає лише одне: торгівлі нема. Отже: ганебна, недолуга, непрофесійна брехня в виконанні президентської прес-служби та самого президента (можна було б сказати, що він же ж сам нічого про те не казав, але не виходить - бо знявся ж у тій дурній фотосесії з однієї світлини з оманським міністром - отже, взяв у тій брехні свідому участь).
Про те, що султанат Оман, на відміну від стосунків з Україною, має широкі та міцні стосунки з Іраном, а це означає для України чергові дипломатичні збитки в Америці (страшно подумати, які саме. Той же Трамп отримав тепер, скажімо, чудову нагоду сказати - мовляв, бачите, я ж вам казав, що Україна - це фу, корумпована та ще й з Іраном знається, правильно я військову допомогу зупинив, я пусічка! - та й скасувати ту військову допомогу взагалі) - розумні люди вже без мене написали доволі багато. Я ж скажу про дещо інше. В Омані - славетній на весь світ офшорній зоні для багатіїв - скоріш за все, шаленим пропелером крутяться великі гроші, які належать українським олігархам, зокрема - веселому бородатому бабушкє з філіжанкою кави. Суми - куди там тому Порошенкові з його п'ятьма тисячами доларів у панамському офшорі. І от через ці бабусині грошики Зеленський й міг майнути до Оману. Він же обіцяв іноземним інвесторам - мовляв, як що не так, ідіть до мене, я все особисто парішаю. А іноземний швейцарець Коломойський - чи не найбільший інвестор Зеленського, отже, той має парішати будь-що, від нього залежне, за першим-ліпшим бажанням цього веселого дядечка. Наприклад - домовитися, куди та як вивести мільярди компенсації за Приватбанк, яку слухняний суд у Києві має присудити Коломойському в п'ятницю (це просто перше-ліпше, що на думку спадає). Бо з вироками лондонського суду та розслідуванням ФБР такому "інвесторові" навіть в Омані можуть гарбуза піднести, а от, якщо за нього "підпишеться" як-не-як, а цілий президент не найменшої в світі держави - то це вже трохи інший колєнкор виходить... І до чого вони там, зрештою, домовилися - про те не розповість жодна Мендель (якщо, звичайно, не захоче головою накласти), але цією інформацією можуть зацікавитися, скажімо, американські та європейські слідчі органи...
Таким чином, ця подорож стала збитковою й ганебною як для самого Зеленського, так і для країни, яку він милістю 44% виборців (в інтерпретації зелених пропагандистів - 73%) очолив. Найсмішніше, що найменшим злом був би варіани, якби Зеленський і справді просто майнув до Оману в відпустку. Тоді можна було б просто сказати: мовляв, що Порошенку - харам, то Зеленському - усі-пусі, "писяй-писяй, моя писюлечко". Теж ганьба, але значно менша, а для Зеленського нині, як продемонстрували переговори з ****** в Парижі, невеличка ганьба - це вже дипломатична перемога.
А найгірше в цій історії навіть не все це, що я тут понаписував. Найгірше, на мою думку, це той факт, що інформацію про цю ганебну подорож розкрив першим не хто-небудь, а російський "орган" в Україні - помийне брехло під назвою "Страна.юей". Це для мене означає, що вся ця комбінація з "дипломатичними переговорами" з великою долею ймовірності є підставою, пасткою, в яку, мов баранця на бійню, завело Зеленського *****. І скандал, спровокований пахомами, має на меті повну дискредитацію України, як держави, в очах західних союзників. Країни, чий президент чи то вирішує офшорні справи бізнесмена, який перебуває в США під слідством, а чи то налагоджує контакти з Іраном.
Тому я щиро хотів би повірити, що Зеленський просто вшосте полетів у відпустку. Це було б меншим злом. Але мені в це повірити дуже важко, якщо не зовсім неможливо. І через те - моторошно, а зовсім не смішно.
#читаємо_вголос Дід Панас
Уровень как раз тот, да и туризм как раз в правильном направлении Зеленский решил развить. Это мне напоминает «чашечку кофе в Праге и оперу в Вене».
Не говоря уже о безопасности президента Украины. Охрану он тоже «за свои» с собой взял?
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/350592-vova_omanskij_v_odnom_rjadu_s_tupymi
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- Он идёт, пока врёт; Ты идёшь, пока врёшь; Мы идём, пока врём; Они идут, пока врут...