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Все про:Крым (22241) Dr. Alban (5)

 Dr. Alban не был запрещен въезд на территорию Украины, - представительство президента в АРК

Никаких ограничений на въезд на территорию Украины шведскому певцу Dr. Alban, который ранее выступал в оккупированном Крыму, не было.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает представительство президента Украины в АР Крым.

"Относительно ситуации с гражданином Швеции Албана Юзомой Нвапом, выступающим под сценическим именем Dr. Alban, и некоторыми другими иностранцами, которые незаконно посещали временно оккупированную территорию Крыма и планируют свой въезд на подконтрольную территорию Украины, то мы уже работаем с правоохранителями по этому вопросу. По имеющейся в распоряжении ППУ в АР Крым информации в отношении гражданина Швеции Албана Юзома Нвапа сообщаем следующее: никаких ограничений относительно его въезда на территорию Украины не было", - говорится в сообщении.

Как известно, на странице в Инстаграм шведского музыканта появилось сообщение о том, что он смог приехать в Киев для участия в новогоднем выпуске шоу "95-го квартала" только после вмешательства президента Зеленского. Ранее артист выступал в оккупированном Крыму, который в своей заметке назвал "спорной территорией".

После скандала в социальных сетях певец удалил свое предыдущее сообщение и написал другое, в котором нет упоминания о "помощи" президента Зеленского.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Казус Dr. Alban" нивелирует международные усилия Украины по возвращению Крыма из-под российской оккупации, - "ЕС"

Источник: https://censor.net.ua/n3168509
 
 
 Топ комментарии
 
А врать НЕХОРОШО! Спалились по тупости своей - теперь обтекайте.
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Тот случай, когда поступили очень хреново, а в попытках отмазаться делают намного хуже. Лучше бы жевали и пили дальше.
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врать нєкрасіво! А нєкрасіво врать, ващє, отвратітєльно!
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А врать НЕХОРОШО! Спалились по тупости своей - теперь обтекайте.
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Тот случай, когда поступили очень хреново, а в попытках отмазаться делают намного хуже. Лучше бы жевали и пили дальше.
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нельзя такое писать. это не мыролюбно
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просто поехал ракеты покупать, кто не верит - ватник!!1111
нам ракеты нужны? вот и закупит ракеты для "Ураганов", 8 штук!!!111
шах и мат противникам нашего Дрезидента!!11
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а интересно. где сейчас эта аферистка? на рашке изгойной или в Украине у штейнов на должности?
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Да ладно! Dr. Alban не был запрещен въезд на территорию Украины, - представительство президента в АРК - Цензор.НЕТ 7715
Уже решили! Это из-за него мы теперь Крым не вернём!
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прахатроллям лишь бы подрючиться. нажрались с утра и орут.
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Боюсь із за малороского ЗЕленго шматка лайна ми не тільки Крим не повернем ми Україну втратимо
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Малороський зелений шматок - це хто?!
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врать нєкрасіво! А нєкрасіво врать, ващє, отвратітєльно!
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завидуешь? чуже деньги считать!
Леночка какая красивая!!!
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Типова кацапська пика у неї. А вдягається- взагалі жах.
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Некрасивая )) Страшненькая,если честно. Хотя это к делу и не относится.
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В Европейском понимании красоты. Я проф. знаток.
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Угу... Подобається еталон краси в Греції чи Італії? =))))))
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Итальянки очень классные есть. Гречанки вонючие и носатые.
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Я за европейский стандарт и говорю. Шо фигура,шо лицо - все херня. Я не обсираю.Просто правда. Нужно быть честным во всем.Тем более какая разница ,какая она ? ))
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Взагалі-то, така реакція у чоловіка може бути тільки тоді, коли він повний імпонтент!
Тепер я розумію, що саме з ним не так...
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Ну, здесь она ничего.
В принципе Зеленские - лучше, чем все предыдущие президентские пары.
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Обычная внешность у нее. Хотя ухоженная и иньекции делает.
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В 42 женщина ещё не нуждается в инъекциях. Это наступает после менопаузы, при недостатке эстрогенов.
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А коли Порох на Мальдіви літав, що ти казав?=) Адепти зе- дволикі АНУСИ =)
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та ну, не верю(не ходил на 3 выборов)
но если это правда, то мы не то шо народ-лох..... это просто ..... вывсевретиии!
если правда, то нагнетают столкновения и шоб Путин "освободил". топорно, но эффективно то
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ХТО бреше як пес, Албана юзом Нвапа чи представництво президента в АРК???? Dr. Alban не был запрещен въезд на территорию Украины, - представительство президента в АРК - Цензор.НЕТ 661
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А-ха-ха!! Начинаются тупые отмазки своры зетипиллов. Токо типиллы могут в это поверить.
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тут еще было что нач. погранюков высрал - ой, а Зеля не вмешивалси....(утром читал новость тут)
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Ага. Не было.
Так же, как нелох сначала отдыхал в Буковели.
После того, как засекли в Омане - полетел за свой счет с семьей в Оман
Послетого, как выяснилось, что об отпуске нелоха нет нигде никакой инфы - встречается с руководством Омана.
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кому вони потрібні ті лади? хіба на експорт в ОРДЛО підуть
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в ордло везут иномарки в хорошем состоянии из Абхазии.
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ордловцы не могут с Грузии. нет для грузинов лднр.
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БРЕХУН - Постійний Представник Президента України
в Автономній Республіці Крим - Кориневич Антон Олександрович
Dr. Alban не был запрещен въезд на территорию Украины, - представительство президента в АРК - Цензор.НЕТ 242Народився 13 лютого 1986 року в м. Києві.
У 2009 году закінчив Інститут міжнародніх отношений Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Міжнародне право" та здобув кваліфікацію юриста-міжнародніка, перекладача з англійської мови.
23 травня 2011 року захистів дісертацію на здобуття наукового ступенів кандидата юридичних наук за спеціальністю "Міжнародне право".
У 2018 году присвоєно Вчене звання доцента кафедри МІЖНАРОДНОГО права.
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Какие его труды можно почитать? А-ха-ха!! Все зетипилы купили дипломы в подземном переходе.
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Албана Юзома Нвапа Мбамба Ніжофка
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Попытка дезавуировать личное разрешение Сопли на въезд Албану..
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Зачем Антон Геращенко закрыл сайт Миротворец?
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у антоши пузо лопнуло, и сайт закрылся.
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Он то как бы работает. Только выхолощен до нуля.
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Если бы был жив доктор Менгеле - и его бы пригласили. Ведь разницы то нет.
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Неее, ты бы Блохина лучше пригласил, да? Или ту, ну там баба, с пулемета мочила людей - на кого указал тов. комиссар. Менгеле - ангелочек - он тут ничего такого не делал, в отличие от.....
вот видишь как совок форматирует мозг? - фошизм, менгеле, гестапо(а то шо совок на порядок "лучше", так это - Dr. Alban не был запрещен въезд на территорию Украины, - представительство президента в АРК - Цензор.НЕТ 6275 )
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Столько неубедительной брехни божьей росы за одни сутки еще не выливалось на головы зелебобиков. Бедняги. И во все это нужно поверить, не смотря на то, что часто одно другому противоречит. Суппер-пуппер зебуин-команда и тут обосралась по полной.
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Це у нас кримінальна стаття. Незаконний перетин кордону. Чому співак не був заарештований і не переданий до суду? Чи у нас закон не один для всіх?
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За незаконий перетин кордону, якщо просто перетин - в Україні передбачена лише адміністративна відповідальність. Кримінальна наступає, коли є обтяжуючі кримінальні статті (як то - зброя, наркота, контрабанда у великих розмірах, тощо).
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Трошки не так. У нас криміналізували статтю. Зайдіть на закон.

"Перетинання державного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави або особою, якій заборонено в'їзд на територію України, або представниками підрозділів збройних сил чи інших силових відомств держави-агресора у будь-який спосіб поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України без відповідних документів, або за документами, що містять недостовірні відомості, -
карається позбавленням волі на строк до трьох років."

Шкода держави - спроба обійти санкції на тимчасово окупованій території АР Крим.
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"мы уже работаем с правоохранителями по этому вопросу. По имеющейся в распоряжении ППУ в АР Крым информации в отношении гражданина Швеции Албана Юзома Нвапа сообщаем следующее: никаких ограничений относительно его въезда на территорию Украины не было"



Неправда. Були обмеження. Принаймі, десь тут проскакувала інфа, що був в базі "Миротворця".
Тут інша проблема: ХТО ЗНЯВ ЙОГО ЗІ СТАТУСУ "persona non grata"?? І коли зняли?
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Ну, база Миротворця неофіційна, СБУ-шники повинні працювати і без неї...
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інша справа... Але: СБУшники в 99,9% цю базу використовують.
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https://myrotvorets.center/criminal/nvapa-alban-uzoma/

і з цією базою працювали як на пунктах пропуски в зоні ОС, так і прикордонники.... принаймні так було раніше
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Ну і хто ж провтикав заборонити в'їзд тому, хто порушив кордон влітку 2019? Мабуть, Порошенко?
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В тому то ж і справа що не провтикали, а свідомо дозволили порушивши закон.
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ваш праховальцман в эмиграции. здристнул и боится повертатися.
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Ага, а сміливий бубочка в Оман не здриснув. Це його мендель оббрехала, так?
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Цим займається не президент, а СБУ.
І завтики з цього приводу були періодичні. Найчастіше після анонсування концертів громадськість починала хай і СБУ виправляло свій завтик.
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а девочка молодец,войдет в историю
скоро "мендель" станет нарицательным. как "титушок"
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о б*же.... с такой тупости даже Ленин бы засмеялся из-под своей крышки в консервной банке и взмолился бы: о Аллах вместе со своей женой Герой, дайте я перевешаю этих идиотов?
они реально держат дураков за дураков(ибо тот кто не дурак считает шо они его за дурака не держат) Dr. Alban не был запрещен въезд на территорию Украины, - представительство президента в АРК - Цензор.НЕТ 6497 Dr. Alban не был запрещен въезд на территорию Украины, - представительство президента в АРК - Цензор.НЕТ 6246
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Сихівський Оман 🇺🇦‏ @syhiv25 4 янв.



Президент і розвідник який повернувся з завдання в Криму
Таких героїв має знати вся країна!

Dr. Alban не был запрещен въезд на территорию Украины, - представительство президента в АРК - Цензор.НЕТ 772
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А я думал что это Жан Беленюк, может еще кто, но не Докторишка, тот же малюк совсем даже ниже Зе.
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Какое сказочное безобразие!!!Куда смотрят бандеровцы? Я не представляю.Как теперь с этим жить?.Ума не приложу.Импичмент. Непременно импичмент!
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вот и ответ обделанным еэсовцам - эсесовцам.
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а вы, за посещение крыма , выборочно обьявляете людей нарушителями границы или всех? или сами нихрена не знаете, как оно происходит?
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https://myrotvorets.center/criminal/nvapa-alban-uzoma/

Раніше прикордонники пробивали по миротворцю, а зараз "не на часі"....
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А теперь вопрос: почему ему не был запрещен вьезд в Украину???
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Тобто представника президента в АРК Крим за невиконання своїх обов'язків треба звільнити.
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Зеля, если никого не будет наказывать, сам будет за всё отвечать.
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А потім і відповідальних осіб притягнуть до відповідальності.
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Але не написали чому порушнику кордону не був заборонений в'їзд в Україну. Роблю висновок, що представник Криму бреше.
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Идиотам дайте только тему. Какая разница как приехал Dr.Alban, тем более, что он не кацап.
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Одни проблемы с этими докторами...Чего его в Крым ,черта,понесло ?
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О. Вот уже и откровенное враньё заходит на ура. Уже скоро "Океания никогда не воевала с Остазией".
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Опоздал ты. Уже полгода скоро как Океания никогда не воевала с Остазией. Скоро опять не начнет воевать уже по второму кругу.
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все плохо, зачем умирают люди на войне за свою страну , если просто кто то кто у власти может разрешить въезд какому то пивцу который отрицает независимость страны и срать хотел на убитых за ее независимость ?
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Пока Охвис Пид..са пытается сделать лыбу на своей харе при обгаженных штанах за пропуск в Украину одного нигера провонявшегося Парашей, "переговоры" ХЕРдранта в Омане продолжаются.
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При свиночолому отцю нації 🐷, такого неподобства не було! Що не кажіть ! Такого чорного і страшного папуаса і на утрєннік виписали ! Куди дивилась спільнота ???😆
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Нахера мне такой президент который приглашает в мой дом врага?
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Як кажуть німці, переспав ніч із думкою про той Оман. І тепер мені вже не так весело, як було вчора.

Почнемо з того, що оці дурнуваті відмазки в виконанні ОП та прес-служби президента - шиті настільки білими нитками, що легше було просто заявити: "Не ваша холопська справа, куди пан відпочивати їздять", аніж так страмитися. Щоправда, я побачив принаймні одну розумну людину, яка, певно, просто величезним зусиллям волі змусила себе повірити, що Зеленський полетів до Оману рейсовим літаком за власні кошти з сім'єю та почтом зустрічатися з тамтешніми високопосадовцями через оманські інвестиції в українську важку промисловість, але ця людина нині, попри свій блискучий розум, так хоче вірити в Зеленського, що їй зараз скажи, що президент підірвав Кремль лазерними променями з власних очей - то повірить.

Насправді ж, їжачкові зрозуміло, що то брехня - причому не в дипломатичному стилі, тонка та правдоподібна, а черговий мендель в калюжу. З Оманом в України нема ні прямого авіасполучення (доведеться знову страшенно напружитись та повірити, що український президент з усім кодлом сів у Буковелі на електричку, дістався найближчого летовища, звідти полетів, скажімо, Райнейром до Лондону чи Віззейром до Варшави, а там вже якось на перекладних), ані сталих дипломатичних стосунків - ні посольства, ані генконсульства України там просто нема, є лише почесне консульство, яке очолює (та утримує своїм коштом) тамтешній бізнесмен на ім'я Хані Джумаан Ашур Раджаб, він з того має свій зиск. Тобто, навіть підготувати подібний офіційний візит є справою не те, щоб неможливою, але, насамперед, дуже довгою. Довшою, певно, ніж увесь термін перебування Зеленського на посаді українського президента.

Тому цілком зрозуміло, що все відбулося неофіційно - а це, в свою чергу, означає, що Зеленський "со чади та домочадці" літав туди по своїх власних справах, а не на державні переговори - отже, поспіхом та грубо зліплена зустріч з оманським міністром була вигадана виключно, як відмазка, коли суспільству стало відомо про цю подорож. Іншими словами - заради сфоткатися, щоб зробити вигляд, що полетів задля українських справ, аякже ж... Не знаю, скільки грошей взяв той міністр за селфічку з собою, але селфічка вийшла для України, як держави, цілком ганебною: президент 40-мільйонної європейської країни сидить на прийомі в міністра з "другої черги" 4,6-мільйонного султанату, без державної символіки, без офіційного комюніке чи спільної заяви, хіба що не без штанів. А його прес-служба розповідає про пошук масштабних інвестицій з країни, з якою український товарообіг складає, страшно подумати, аж 80 мільйонів доларів на рік. Для прикладу: 80 мільйонів доларів - це приблизна вартість чотирьох-п'яти розкішних вілл де-небудь на Майорці чи в Італії, де в Зеленського є розкішна вілла в "русской дєрєвнє" Форте-дей-Мармі. Для державних економік (навіть для української!) така сума товарообігу означає лише одне: торгівлі нема. Отже: ганебна, недолуга, непрофесійна брехня в виконанні президентської прес-служби та самого президента (можна було б сказати, що він же ж сам нічого про те не казав, але не виходить - бо знявся ж у тій дурній фотосесії з однієї світлини з оманським міністром - отже, взяв у тій брехні свідому участь).

Про те, що султанат Оман, на відміну від стосунків з Україною, має широкі та міцні стосунки з Іраном, а це означає для України чергові дипломатичні збитки в Америці (страшно подумати, які саме. Той же Трамп отримав тепер, скажімо, чудову нагоду сказати - мовляв, бачите, я ж вам казав, що Україна - це фу, корумпована та ще й з Іраном знається, правильно я військову допомогу зупинив, я пусічка! - та й скасувати ту військову допомогу взагалі) - розумні люди вже без мене написали доволі багато. Я ж скажу про дещо інше. В Омані - славетній на весь світ офшорній зоні для багатіїв - скоріш за все, шаленим пропелером крутяться великі гроші, які належать українським олігархам, зокрема - веселому бородатому бабушкє з філіжанкою кави. Суми - куди там тому Порошенкові з його п'ятьма тисячами доларів у панамському офшорі. І от через ці бабусині грошики Зеленський й міг майнути до Оману. Він же обіцяв іноземним інвесторам - мовляв, як що не так, ідіть до мене, я все особисто парішаю. А іноземний швейцарець Коломойський - чи не найбільший інвестор Зеленського, отже, той має парішати будь-що, від нього залежне, за першим-ліпшим бажанням цього веселого дядечка. Наприклад - домовитися, куди та як вивести мільярди компенсації за Приватбанк, яку слухняний суд у Києві має присудити Коломойському в п'ятницю (це просто перше-ліпше, що на думку спадає). Бо з вироками лондонського суду та розслідуванням ФБР такому "інвесторові" навіть в Омані можуть гарбуза піднести, а от, якщо за нього "підпишеться" як-не-як, а цілий президент не найменшої в світі держави - то це вже трохи інший колєнкор виходить... І до чого вони там, зрештою, домовилися - про те не розповість жодна Мендель (якщо, звичайно, не захоче головою накласти), але цією інформацією можуть зацікавитися, скажімо, американські та європейські слідчі органи...

Таким чином, ця подорож стала збитковою й ганебною як для самого Зеленського, так і для країни, яку він милістю 44% виборців (в інтерпретації зелених пропагандистів - 73%) очолив. Найсмішніше, що найменшим злом був би варіани, якби Зеленський і справді просто майнув до Оману в відпустку. Тоді можна було б просто сказати: мовляв, що Порошенку - харам, то Зеленському - усі-пусі, "писяй-писяй, моя писюлечко". Теж ганьба, але значно менша, а для Зеленського нині, як продемонстрували переговори з ****** в Парижі, невеличка ганьба - це вже дипломатична перемога.

А найгірше в цій історії навіть не все це, що я тут понаписував. Найгірше, на мою думку, це той факт, що інформацію про цю ганебну подорож розкрив першим не хто-небудь, а російський "орган" в Україні - помийне брехло під назвою "Страна.юей". Це для мене означає, що вся ця комбінація з "дипломатичними переговорами" з великою долею ймовірності є підставою, пасткою, в яку, мов баранця на бійню, завело Зеленського *****. І скандал, спровокований пахомами, має на меті повну дискредитацію України, як держави, в очах західних союзників. Країни, чий президент чи то вирішує офшорні справи бізнесмена, який перебуває в США під слідством, а чи то налагоджує контакти з Іраном.

Тому я щиро хотів би повірити, що Зеленський просто вшосте полетів у відпустку. Це було б меншим злом. Але мені в це повірити дуже важко, якщо не зовсім неможливо. І через те - моторошно, а зовсім не смішно.

#читаємо_вголос Дід Панас
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...С одной стороны Омана - Иран, где сейчас сами знаете, что творится, на юго-западе Омана - Йемен, где война уже идет прямо сейчас, на западе - Саудовская Аравия, которую Иран бомбил и куда сейчас США перебрасывают войска. И это туда президент Украины поехал «за свои» договариваться насчет туризма и встретился там с каким-то стариком Хоттабычем, якобы министром иностранных дел?!
Dr. Alban не заборонено в'їзд на територію України, - представництво президента в АРК - Цензор.НЕТ 3769
Уровень как раз тот, да и туризм как раз в правильном направлении Зеленский решил развить. Это мне напоминает «чашечку кофе в Праге и оперу в Вене».

Не говоря уже о безопасности президента Украины. Охрану он тоже «за свои» с собой взял?
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/350592-vova_omanskij_v_odnom_rjadu_s_tupymi
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Мерзко. Мерзко иметь такого президента и такие службы. Вы. народ. погибайте на фронте, а мы, власть, барыжничали, барыжничаем и будем торговать страной. Г-нДоны.
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- Вовочка, проспрягай фразу: Я иду по ковру.
- Он идёт, пока врёт; Ты идёшь, пока врёшь; Мы идём, пока врём; Они идут, пока врут...
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