 Самолет-разведчик США мониторил границу Украины и Беларуси. КАРТА

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Український мілітарний портал", об этом свидетельствуют данные воздушных трекеров.
Самолет Boeing RC-135W (Бортовой номер 64-14841, позывной - HENRY08) базируется в Великобритании на авиабазе Милденхол.
Маршрут Boeing RC-135W Воздушных сил США 6 января 2020:
Boeing RC-135 - семейство крупных разведывательных самолетов, используемых ВВС США и Королевскими ВВС Великобритании для сбора, обработки и передачи разведывательной информации.
Как быстро страна скатится в ад, если ее граждане поведутся на пустые лозунги и приведут к власти безграмотного харизматичного популиста с гибкими моральными принципами? Что Европе делать с тысячами украинских беженцев, покидающих страну, добровольно вошедшую в состав России? Что произойдет, если торговая война между США и Китаем перейдет в горячую фазу? Как бороться с фейковыми новостями, если они стали реалистичнее настоящих? Что делать, если ваш ребенок решил стать транс… человеком?
Years and Years снимался еще в 2018 г., но прогнозы, которые авторы сериала делают в отношении Украины - очень неблагоприятные. А методы, которые использует рвущийся к власти британский политик-популист Вивьен Рук, роль которой исполняет великолепная Эмма Томпсон, полностью совпадают с методами, использовавшимися во время президентских выборов в Украине. Если авторы угадали в одном, боюсь, им стоит поверить и в другом.
https://censor.net.ua/news/3168504/kabmin_vvodit_programmu_pomoschi_semyam_kotorye_okazalis_v_krizisnoyi_situatsii/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_72526093
Он бликует даже из кустов.
Хотя..... у нас все так забрехали что невозможно понять правду то. Это ясно что прием еще с Древнего Мира, но как же замечательно действует то....
То-ли герой, то-ли трус, то-ли зрада, то-ли миролюбие....
Хотя Горловка это какое то место паломничества зеленой власти.
Может они там какие то ритуальные свои обряды совершают?
класний сайт=)