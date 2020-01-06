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Все про:Беларусь (2941) разведка (2245) самолет (2269) США (15989)

 Самолет-разведчик США мониторил границу Украины и Беларуси. КАРТА

Самолет-разведчик Boeing RC-135W Воздушных сил США совершил полет вблизи западной границы Беларуси с Польшей, Литвой и Украиной.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Український мілітарний портал", об этом свидетельствуют данные воздушных трекеров.

Самолет Boeing RC-135W (Бортовой номер 64-14841, позывной - HENRY08) базируется в Великобритании на авиабазе Милденхол.

Маршрут Boeing RC-135W Воздушных сил США 6 января 2020:

Самолет-разведчик США мониторил границу Украины и Беларуси 01

Boeing RC-135 - семейство крупных разведывательных самолетов, используемых ВВС США и Королевскими ВВС Великобритании для сбора, обработки и передачи разведывательной информации.

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Источник: https://censor.net.ua/n3168508
 
   
 Топ комментарии
 
Судя по треку - интерисовала именно Беларусь.
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Однажды в чате россиянин спросил меня, за что мы, украинцы, любим американцев и ненавидим русских? Я спросил: а скольких украинцев убили американцы? - Ничего не ответил...
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В этом году кацапы проведут широкомасштабные учения - будут отрабатывать вторжение в Украину. НАТО параллельно проводит 7 -месячные учения, Польша наращивает численность военных в 2 раза. Что-то назревает, вы чувствуете или ещё нет? Хотя какая разница...
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Years and Years
Как быстро страна скатится в ад, если ее граждане поведутся на пустые лозунги и приведут к власти безграмотного харизматичного популиста с гибкими моральными принципами? Что Европе делать с тысячами украинских беженцев, покидающих страну, добровольно вошедшую в состав России? Что произойдет, если торговая война между США и Китаем перейдет в горячую фазу? Как бороться с фейковыми новостями, если они стали реалистичнее настоящих? Что делать, если ваш ребенок решил стать транс… человеком?
Years and Years снимался еще в 2018 г., но прогнозы, которые авторы сериала делают в отношении Украины - очень неблагоприятные. А методы, которые использует рвущийся к власти британский политик-популист Вивьен Рук, роль которой исполняет великолепная Эмма Томпсон, полностью совпадают с методами, использовавшимися во время президентских выборов в Украине. Если авторы угадали в одном, боюсь, им стоит поверить и в другом.
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п.с. Как известно, от популистов до концлагерей всегда один шаг. Авторы сериала ошибаются лишь в одном - вряд ли в Украине, оказавшейся под властью России, будут говорить по-украински.
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ну ничоси...где Украина,и где Беларусь Самолет-разведчик США был замечен вблизи границы Украины и Беларуси - Цензор.НЕТ 67.понятно шо там всего шесть областей,но все же....
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Судя по треку - интерисовала именно Беларусь.
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Судя по треку Трамп начертил очередную "красную" линию.
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не "был замечен", а "помогает Генштабу".... ах да, Хомчак в бинокль лучше видит....
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Зачем Хомчаку бинокль?
Он бликует даже из кустов.
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А эт реально шо писали - Хомчаков телефон был в горловке два дня?
Хотя..... у нас все так забрехали что невозможно понять правду то. Это ясно что прием еще с Древнего Мира, но как же замечательно действует то....
То-ли герой, то-ли трус, то-ли зрада, то-ли миролюбие....
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Гиви с моторолой может украли у него телефон?
Хотя Горловка это какое то место паломничества зеленой власти.
Может они там какие то ритуальные свои обряды совершают?
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В этом году кацапы проведут широкомасштабные учения - будут отрабатывать вторжение в Украину. НАТО параллельно проводит 7 -месячные учения, Польша наращивает численность военных в 2 раза. Что-то назревает, вы чувствуете или ещё нет? Хотя какая разница...
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Ми з ними 400 років воюєм. Про що, мля з ними говорити. Ви ще скажіть , а давайте новий Договір про Дружбу підпишемо...
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Просто стало зрозумілим, що широкомасштабна агресія росії можлива з території Бєларусі.
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Ищет сакральную жертву среди известных бандеровцев по поручению Польши. Самолет-разведчик США мониторил границу Украины и Беларуси - Цензор.НЕТ 4788
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Однажды в чате россиянин спросил меня, за что мы, украинцы, любим американцев и ненавидим русских? Я спросил: а скольких украинцев убили американцы? - Ничего не ответил...
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Самолеты как птицы. Пожелаем им счастливых путешествий.
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У Києві ціна картоплі приблизно 12,5 грн - 0,5 долара.
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"Журавинку" бери, мой любимый сорт, или "Крыницу."
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Добре що моніторять. А то Батька таке ж гівно, як і *****.
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Близко подлететь боялся, знал, что ПВОшники Украины и Беларуси могут и всадить.
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Самолет-разведчик США мониторил границу Украины и Беларуси и это очень хорошо. Спасибо братья американцы.
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Не може бути Гиг, там значно більше ніж 5900.
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для зебилов это плохо, для нормальных, хорошо
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