 Самолет-разведчик США мониторил границу Украины и Беларуси. КАРТА

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Український мілітарний портал", об этом свидетельствуют данные воздушных трекеров.

Самолет Boeing RC-135W (Бортовой номер 64-14841, позывной - HENRY08) базируется в Великобритании на авиабазе Милденхол.

Маршрут Boeing RC-135W Воздушных сил США 6 января 2020:

Boeing RC-135 - семейство крупных разведывательных самолетов, используемых ВВС США и Королевскими ВВС Великобритании для сбора, обработки и передачи разведывательной информации.

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