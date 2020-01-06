 В результате отравления угарным газом на Донетчине пострадали 3 человека, среди них подросток, - ГСЧС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Донецкой области.
6 января в 2:05 в Главное управление поступила информация об отравлении угарным газом 3 человек (1982 года рождения, 1983 года рождения и 2002 года рождения) в негазифицированном частном жилом доме в городе Новогродовка, Донецкой области.
Пострадавших с диагнозом отравления угарным газом госпитализировали: ребенка к Мирноградскую городскую больницу, взрослых - Новогродовскую городскую больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливаются соответствующими специалистами.