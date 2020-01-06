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 Политика Украины, Общество
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Все про:Кабмин (11486) помощь (3170) семья (219)

 Кабмин вводит программу помощи семьям, которые оказались в кризисной ситуации

Для семей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, Кабмин вводит своевременную профессиональную помощь, которая направлена на быстрый выход из кризисной ситуации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Для помощи таким семьям, Правительство создаст эффективную службу и обучение специалистов по социальной работе. Квалифицированная социальная помощь, созданная в социальных сообществах, будет стимулировать такие семьи преодолеть сложные жизненные обстоятельства и вернуться к активной экономической и социальной жизни", - отметил прмьер-министр Алексей Гончарук.

Правительство меняет подходы в помощи семьям в сложных жизненных обстоятельствах и делает особый акцент на предотвращении попадания украинцевв такие ситуации. Речь идет о большем количестве специалистов социальной работы, внедрение принципа "деньги ходят за человеком" - когда начисление средств будет происходить напрямую, а также о новом механизме социальных выплат - который предусматривает переход от субвенции в программу по всем выплатам.

"Для Министерства социальной политики находить и убирать причины, а не бороться только с последствиями - это ключ к решению социальных проблем. Мы должны поддерживать людей, которые реально в этом нуждаются - эффективно и прозрачно", - отметила министр социальной политики Юлия Соколовская.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минобразования отправило школьный курс "Основы семьи" на антидискриминационную экспертизу и остановило его преподавание

Источник: https://censor.net.ua/n3168504
 
 
 Топ комментарии
 
Бред. Что бы такое сделать что бы реально НИЧЕГО хорошего для людей не сделать, а разговоры были.
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Похоже семьи наема, дублинского, лещенко, кабмин уже спас. Кто там следующий?
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З такими зарплатами і пенсіями зараз усі в кризі, але після закінчення фінансової піраміди від зевлади 100 будуть у кризі.
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Бред. Что бы такое сделать что бы реально НИЧЕГО хорошего для людей не сделать, а разговоры были.
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Как ничего? кроме семейного врача ещё добавятся семейный советчик
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нахрена нам на еше прихлебатели ? есть вон есть сайт - советчица - где жена все время торчит!
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Главный новогодний "подарок" прошел тихо

Кабмін вводить програму допомоги сім'ям, які опинилися в кризовій ситуації - Цензор.НЕТ 5049
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Вы штоооо!!! Он еще не успел ничиво зделать! Дайте ему ищьо времени и у-уххх... Кабмін вводить програму допомоги сім'ям, які опинилися в кризовій ситуації - Цензор.НЕТ 8382
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Развалит все недоразваленное и разрушит все недоразрушенное? А заодно и просрет все достигнутое предыдущими?
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Конечно же нет. Диджитализирует и приватизирует. А все то, что достигнуто предыдущими - украл Порошенко! Кабмін вводить програму допомоги сім'ям, які опинилися в кризовій ситуації - Цензор.НЕТ 6436 Вотаквот.
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Я так понимаю сейчас вдруг все семьи друзей Коломойского и зебобика окажутся в кризисных ситуациях? Кабмин вводит программу помощи семьям, которые оказались в кризисной ситуации - Цензор.НЕТ 5729
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Похоже семьи наема, дублинского, лещенко, кабмин уже спас. Кто там следующий?
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таку каждого свои понимания КРИЗИС бомжукризис когда нема бухла олигарзу коргда пару лярдов не далось забашлять нардепу не купил 20 а вего 15 авто и 20 квартир вместо 30..а иному 20 гривен не хватило на валидол аналгин в аптеке...
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добавлю на конкретном примере смотрел видео русскоговорящих из России и Украины поселившихся ПМЖ Словакия и Норвегия.... так вот парадокс разные страны по доходности на душу населения, а в части СКОРОЙ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДПОМОЩИ о нашему Скорой подход одинаков, там ты должен уже быть исполосован ножом, истекать крочью, быть в коме, умирать с остановками сердца и так далее, чтобы к тебе вызвали на дом Скорую.. эти еврейские клованы.... часом не такое имеют ввиду- говоря о подоходах к вопросу семья в кризисе???!!!!
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З такими зарплатами і пенсіями зараз усі в кризі, але після закінчення фінансової піраміди від зевлади 100 будуть у кризі.
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странно. у меня другая информация: в учреждениях соцзащиты прошли значительные сокращения кадров и значительное урезание бюджетов. как-то одно другому несколько противоречит...
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Що вони розуміють під кризисною ситуацією, зашквар Бубочки в Омані це кризис?
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Поки для багатьох це не є кризою, а потім Трамп не надасть допомогу України та значно скоротять соціальні програми. Знаєте хто буде винуватий?
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Відморозив в Буковелі коломийки і поїхав відігрівати їх в Оман. Пріключения осліка.
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дадут по портрету бандеры каждой нуждающейся семьи
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предпочетаешь портрет пуйла или пети - а лаптеногий? )))
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Трындеж и лапша на уши зелохторату. Ни через месяц ни через год если захочешь реально обратиться за помощью в эту службу, и следа ее не найдеш или будет сидеть некто откормленный и требовать с тебя 50 разных справок.
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Бубочка, давай уже, вали в Ростов!!!
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Вы хотите, что бы государство обанкротилось на верёвках и мыле...
Просто будут давать консультации по оптимальной технике повешения... Платные, естественно... Ну и электронные, понятное дело...
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Дарю идею: Создать платный веб-сайт Vyhoda.net, с платной авторизацией.
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Будут учить жить или помогать материально?
Вопрос, понятно, риторический))
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Сказали же, что деньги будут ходить за человеком - в виде зарплаты социальным работникам. Кабмін вводить програму допомоги сім'ям, які опинилися в кризовій ситуації - Цензор.НЕТ 2846
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Скоро назначат этого человека и дадут ему достойную зарплату руководителя...)
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Если папа не справляется с обязанностями - выделят маме социального дядю за счёт бюджета. Кабмін вводить програму допомоги сім'ям, які опинилися в кризовій ситуації - Цензор.НЕТ 6453
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НЕ как штепа славянская помогают ? - Дают девочке-победительнице конкурса микрофон за 200 грн,а утром домой к ней приезжает бухгалтер домой и просит подписать бумагуна выдачу 20 000 грн.
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мабуть роботу в Польщі будуть підшукувати, бо вже стільки програм що помагальщиків більше як населення
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В первую очередь нужно посадить рыго- шоколадных , обворовывающих страну во во время войны . Выгнать рыжого гопника с Украины . Не вступать в с говор с мародерами , не бомбить фопы а требовать вернуть налоги с Кипра и других офшоров . Украинцы сами выживут , главное не грабить .
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Тобто тобі треба посадити мильони українців. А не хочеш посадити тих, хто за Зе проголосував, а тепер жаліє?
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Али , все знают шо ты и кто . . Когда такого продажного гноя как ты , станет меньше . Это будет лучше .
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Спочатку приберуть такий гній, як ти. Розумієш чому ти лайно?
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лучше прибрать илитку 8% и сразу полегчает )) Кабмін вводить програму допомоги сім'ям, які опинилися в кризовій ситуації - Цензор.НЕТ 4147 Кабмін вводить програму допомоги сім'ям, які опинилися в кризовій ситуації - Цензор.НЕТ 4147
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Тут ти помилився, бо чмо це ти. Чому не відповідаєш на запитання?
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Старо предание, да верится с трудом. А где же 40% рост ВВп??? Теперь опять красивые слова и мерзкие дела.
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Так для цього їх і обрали 73%, а іншим - аби не пєтя. 🤗
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ну не вем как вам так нравятся воры и корупционеры, торгующие даже родиной ))
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Мені не подобаються всі крадії, але більше не подобається виборці, які обрали крадіїв, тобто подібні вам.
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Бред.
Какие еще кризисные ситуации?
Расскажите про кризисные ситуации людям которые в трусах и резиновых тапочках бежали от войны.
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Так ти ж їх обрав! Чого тепер рюмсаєш
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