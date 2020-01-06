 Кабмин вводит программу помощи семьям, которые оказались в кризисной ситуации

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Для помощи таким семьям, Правительство создаст эффективную службу и обучение специалистов по социальной работе. Квалифицированная социальная помощь, созданная в социальных сообществах, будет стимулировать такие семьи преодолеть сложные жизненные обстоятельства и вернуться к активной экономической и социальной жизни", - отметил прмьер-министр Алексей Гончарук.
Правительство меняет подходы в помощи семьям в сложных жизненных обстоятельствах и делает особый акцент на предотвращении попадания украинцевв такие ситуации. Речь идет о большем количестве специалистов социальной работы, внедрение принципа "деньги ходят за человеком" - когда начисление средств будет происходить напрямую, а также о новом механизме социальных выплат - который предусматривает переход от субвенции в программу по всем выплатам.
"Для Министерства социальной политики находить и убирать причины, а не бороться только с последствиями - это ключ к решению социальных проблем. Мы должны поддерживать людей, которые реально в этом нуждаются - эффективно и прозрачно", - отметила министр социальной политики Юлия Соколовская.
Порошенко?
Просто будут давать консультации по оптимальной технике повешения... Платные, естественно... Ну и электронные, понятное дело...
Вопрос, понятно, риторический))
Какие еще кризисные ситуации?
Расскажите про кризисные ситуации людям которые в трусах и резиновых тапочках бежали от войны.