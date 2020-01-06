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Все про:Ирак (253) коалиция (3730) США (15989)

 Багдад ввел ограничения на передвижение сил международной коалиции на территории Ирака

Багдад ввел ограничения на наземное и воздушное передвижение сил международной коалиции на территории Ирака.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил в понедельник журналистам представитель иракских вооруженных сил Абдель Керим Халф.

"Деятельность международной коалиции в Ираке будет ограничена консультациями, вооружением и тренировками военного персонала, а вооруженные силы покинут Ирак", - заявил он, отметив, что уже начата подготовка механизма для вывода иностранных войск.

По словам Халфа, "закрывать глаза на недавние американские удары нельзя".

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Накануне парламент Ирака одобрил резолюцию с требованием к иракскому правительству вывести с территории страны все иностранные войска.

Побудительным мотивом таких действий стала операция американских военных в Ираке, в результате которой погибли командир иранского спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани и заместитель руководителя Сил народной мобилизации (СНМ) Ирака (Аль Хашд аш-Шааби) Абу Махди аль-Мухандис.

В официальном сообщении американское Министерство обороны (Пентагон) заявило о причастности Касема Сулеймани к нападению на американскую военную базу в Ираке 27 декабря и организации штурма посольства США в Багдаде.

Президент США Трамп лично отдал приказ об этом ударе. После операции он заявил, что иранского генерала Касема Сулеймани необходимо было убить значительно раньше.

Источник: https://censor.net.ua/n3168503
 
 
 Топ комментарии
 
Презедент не отдыхает - презедент наводит порядок в Перситком заливе, ибо он самый влиятельный мировой политик.
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боюсь, что визит Вовочки в Оман приведет к потрясениям и смены власти в Султанате..
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а ты все о народе думаешь,прямо таки есть не можешь - такой же как и твой бубочка - позер
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Презедент не отдыхает - презедент наводит порядок в Перситком заливе, ибо он самый влиятельный мировой политик.
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боюсь, что визит Вовочки в Оман приведет к потрясениям и смены власти в Султанате..
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тут не слабенька війна може початися, а олігофренам усе бубочка та бубочка.. Багдад ввел ограничения на передвижение сил международной коалиции на территории Ирака - Цензор.НЕТ 821
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а ты все о народе думаешь,прямо таки есть не можешь - такой же как и твой бубочка - позер
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та де там думаю..боляче просто на дурнів дивитись..бубочка хоч не потнується, що великий патріот та не розказує, що ніколи не ходив в масквабадську церкву..та діток йойних я якось у хвудболках "*********" поки не бачив..та зі старим Фройдом поки ладнає..
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І всі бажання ***** та бені виконує. І на виборах наобіцяв з три короба, а виконав хоч щось? І у свою партію лише українофобів понабирав.
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Ви особисто супер - герой та чесна людина..? Супер герой за мить порве на британський прапор другу чи третю армію світу, а чесна людина відверто скаже, що це неможливо і треба бути фінами 1940-1944.. а волання про знищення патріотичних рухів, волонтерства та таке інше я вже чув..і тоді дійсно були підстави..а зара - лише відлуння..
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А я в президенти і не лізу, на відміну від вашого тупуватого кумира.
І не треба порівнювати його з фінами - фіни відбивалися скільки могли, а цей навіть боїться сказати щось, щоб не образити свого *****.
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вчить історію..на щастя цурекрберги ще не все забанили..фіни починали з дуже сильних перемог та масового нищення ворога..ми - з нищення прокацапських блох-постів..а коли, після численних провалів геніального повелителя цукру та сої сталося вторгнення - запросили відверто чмошного миру..бо від луганди з донбабве і до самого Дніпра не було кому орду зупиняти..але при цьому у військоматах стояли черги бажаючих воювати..було чи ні..?
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Якщо тут не слабенька війна може початися, то навіщо ви клоуна головнокомандуючим вибрали?
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Были-комуняка , красный директор, пчеловод-бухгалтер, урка шапкотыр , барыга жулик теперь неопытный комик-аматор .......может с самого начала что то пошло не так ?
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Іракський парламент достроково розгонять і призначать генерал-губернатора Іраку, який дозволить американцям проводити військові операції на території Іраку без жодних обмежень. Іракці забули що вони програли війну і тепер вони в окупації!
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Международная коалиция (читай США) заявила, что из-за нападений про-иранских террористов на ее объекты в Ираке она временно прекращает координировать действия с иракской армией по борьбе с ИГИЛ. Для Багдада это не самая лучшая новость, потому что авиация коалиции - это, пожалуй, наиболее эффективный инструмент сдерживания кочующих мобильных групп боевиков ИГ, которые перемещаются по четырем иракским провинциям. Общее количество таких "кочевников" оценивается в 2-2,5 тысячи человек, но если учесть, что средняя численность группы - от 30 до 40 человек, то проблемы они создают нешуточные. Каждая группа может держать под контролем территорию в добрую тысячу квадратных километров, поэтому без авиации борьба с ними предельно неэффективна.
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а ты не чувствуешь связи? Багдад ввел ограничения на передвижение сил международной коалиции на территории Ирака - Цензор.НЕТ 5427бенины бабки под угрозой...а записаны на бубочку
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А как насчёт отрядов иранского ополчения в Ираке?
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минуточку ,там только инструкторы ,но если чуть чуть спецназа и ополчение - шиитское иранской гражданственности - вам надо постмотреть кто прьмьер сейчас в Ираке и все станет на свои места - причинно следственные связи - как то так
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Выгодно кому? "моторола" подсказал бы, если бы не был прожарен
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А що робив на території Іраку іранський Сулеймані?
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По новій версії, захищав американське посольство.
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еще бы)) некотрые могут сказать шо он лично, обеспечивал часть и не маленькую бюджета не только цру и анб ,но даже и часть армейского ))
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Ти ба як просто, чого б не прийняти закон про заборону пересування іділівців по Іраку.
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Сначала парламент грозно кричал о выводе всех войск! Теперь уже ограничения... Скоро окажется, что они просто пошутили=)
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Ніхрена там не буде. Пострибають, та на тій сраці і сядуть.
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Гады неблагодарные! Их освободили от диктатора и ИГИЛ, доходы выросли в 10 раз со времен Саддама, а они благодетелей норовят обидеть!
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Да их маму Путина зовут а папу Стекломой .Бабушку Даздраперма звали , а дедушку Сталин
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Интереса ради зашёл на сайт этой русской газеты - полазил по сайту, такую новость не нашёл. Хотя оформление картинки и сайта совпадает. Уж не монтаж ли . . ?
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называется это "очередной фейк порохоботов" Багдад ввів обмеження на пересування сил міжнародної коаліції на території Іраку - Цензор.НЕТ 8180
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а томагавки за перевищення швидкості будуть зупинять?
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99% Iraka exporta jest neft i produkti,vot jesli eto prikryt sto iz nix ostalos Багдад ввів обмеження на пересування сил міжнародної коаліції на території Іраку - Цензор.НЕТ 3631
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