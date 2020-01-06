 "Лавров нарушил закон": оппозиция Грузии призывает не допустить участия главы МИД РФ в заседании комитета министров СЕ в Тбилиси

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявляют в грузинской оппозиционной партии "Европейская Грузия".
"Лавров нарушил закон об оккупированных территориях, и его не должны пропускать на подконтрольную Грузии территорию. Все, кто его пропустят, станут нарушителями закона", - заявил журналистам в понедельник один из лидеров партии Гиги Угулава.
Так он прокомментировал сообщения, что глава МИД РФ в мае может посетить Тбилиси в связи с заседанием комитета министров Совета Европы.
По словам Угулава, "закон есть закон, и он действует и на министров, и на рядовых граждан".
Между тем, в правительстве Грузии и МИД страны воздерживаются на данном этапе подтверждать или опровергать возможность визита Лаврова.
Как заявили журналистам в МИД республики, Грузия как страна, председательствующая в Совете Европы, примет в мае заседание комитета министров, и все детали будут согласованы с секретариатом СЕ в соответствии с уставом организации.
В свою очередь вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский в беседе с журналистами в понедельник предположил, что по вопросу возможного визита главы МИД РФ как в Тбилиси, так и в Москве пройдут обсуждения.
По его словам, в данном вопросе значение имеет не только позиция Грузии, так как Тбилиси выступает, как столица Совета Европы.
"Соответственно, Тбилиси в этот период будет жить по регламентам и повестке дня СЕ, и как это соответствует той ситуации, которая существует между Грузией и Россией, достаточно сложно комментировать этот вопрос", - сказал он.
Что касается заявлений оппозиции о том, что Лавров нарушил закон "Об оккупированных территориях", посетив ранее Сухум и Цхинвал без согласования с Тбилиси, то, по мнению Вольского, это "тяжелая тема", которая требует интенсивных консультаций с международными партнерами и странами-членами СЕ.
"Не думаю, что наш закон должен быть проигнорирован, но не будем забывать, что Тбилиси в этот период является столицей Совета Европы", - сказал вице-спикер.
на закон и конституц. нормы -
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=EydKeWRXXhY&feature=emb_logo
Действующий президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович проиграла на выборах главы государства. Об этом сообщает «Интерфакс».
По итогам обработки данных со всех участков победу одержал оппозиционер, кандидат Социал-демократической партии (СДП) и бывший премьер-министр страны Зоран Миланович. За него отдали голоса 1 миллион 34 тысячи избирателей (52,7 процента). Действующую главу государства поддержали 929 тысяч граждан (47,3 процента).
Грабар-Китарович уже признала поражение и поздравила конкурента с победой. Она была избрана в декабре 2014 года, набрав во втором туре более 50 процентов голосов избирателей.
Второй тур президентских выборов в Хорватии завершился 5 января. Избиратели голосовали за одного из двух кандидатов.
В декабре Грабар-Китарович в ходе предвыборной кампании выступила на фоне фотографии с президентом России Владимиром Путиным.
В соответствии с конституцией, президент Хорватии избирается всенародно тайным голосованием на пять лет с правом переизбрания на второй срок. Он осуществляет руководство армией и дипломатией, а также выполняет церемониальные функции.
Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский раздал деньги на Красной площади. Это транслировалось в его аккаунте в Instagram, пишет Ura.ru.
«Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы», - приговаривал политик, раздавая людям тысячные купюры.
Судя по публикациям в аккаунте Жириновского, это произошло 5 января. В этот день был размещен пост о том, что лидер ЛДПР прогулялся у ГУМа. «Москва великолепно украшена, множество людей гуляют, у всех хорошее настроение. Так бы и весь год прошел!» - сказал он.