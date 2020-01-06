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Все про:Грузия (3654) Лавров (1673) МИД РФ (1282)

 "Лавров нарушил закон": оппозиция Грузии призывает не допустить участия главы МИД РФ в заседании комитета министров СЕ в Тбилиси

Возможный визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Тбилиси весной текущего года станет нарушением закона Грузии "Об оккупированных территориях".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявляют в грузинской оппозиционной партии "Европейская Грузия".

"Лавров нарушил закон об оккупированных территориях, и его не должны пропускать на подконтрольную Грузии территорию. Все, кто его пропустят, станут нарушителями закона", - заявил журналистам в понедельник один из лидеров партии Гиги Угулава.

Так он прокомментировал сообщения, что глава МИД РФ в мае может посетить Тбилиси в связи с заседанием комитета министров Совета Европы.

По словам Угулава, "закон есть закон, и он действует и на министров, и на рядовых граждан".

Между тем, в правительстве Грузии и МИД страны воздерживаются на данном этапе подтверждать или опровергать возможность визита Лаврова.

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Как заявили журналистам в МИД республики, Грузия как страна, председательствующая в Совете Европы, примет в мае заседание комитета министров, и все детали будут согласованы с секретариатом СЕ в соответствии с уставом организации.

В свою очередь вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский в беседе с журналистами в понедельник предположил, что по вопросу возможного визита главы МИД РФ как в Тбилиси, так и в Москве пройдут обсуждения.

По его словам, в данном вопросе значение имеет не только позиция Грузии, так как Тбилиси выступает, как столица Совета Европы.

"Соответственно, Тбилиси в этот период будет жить по регламентам и повестке дня СЕ, и как это соответствует той ситуации, которая существует между Грузией и Россией, достаточно сложно комментировать этот вопрос", - сказал он.

Что касается заявлений оппозиции о том, что Лавров нарушил закон "Об оккупированных территориях", посетив ранее Сухум и Цхинвал без согласования с Тбилиси, то, по мнению Вольского, это "тяжелая тема", которая требует интенсивных консультаций с международными партнерами и странами-членами СЕ.

"Не думаю, что наш закон должен быть проигнорирован, но не будем забывать, что Тбилиси в этот период является столицей Совета Европы", - сказал вице-спикер.

Источник: https://censor.net.ua/n3168501
 
   
 Топ комментарии
 
Зверніться до Віслюка нашого. Він вам щось порадить. "Лавров нарушил закон": оппозиция Грузии призывает не допустить участия главы МИД РФ в заседании комитета министров СЕ в Тбилиси - Цензор.НЕТ 243
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Такакаяразніца, в нас тоже є такий, правда не лошадь а віслючок.
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І ми очікуємо таких "делегатів" в Україні. Скоро, якщо з бубочкою... "какаяразніца"
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Зверніться до Віслюка нашого. Він вам щось порадить.
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Такакаяразніца, в нас тоже є такий, правда не лошадь а віслючок.
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То они еще у нас не видели....
на закон и конституц. нормы - "Лавров нарушил закон": оппозиция Грузии призывает не допустить участия главы МИД РФ в заседании комитета министров СЕ в Тбилиси - Цензор.НЕТ 6906
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І ми очікуємо таких "делегатів" в Україні. Скоро, якщо з бубочкою... "какаяразніца"
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Засідання сивого "мєріна" Лаврова в Тбілісі - плювок в обличчя грузинського народу, так само як і вітання Зеленського пуйла з Новим роком - плювок в обличчя українського народу.
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Сам ты Карлсон. - Все хорошее обгаживаете,барыги херовы.
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того Карлсона в Глдані дуже чекають. Дочекатися не можуть! "Такое личное ожидание испытываю к потерпевшему, даже кушать не могу!"
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Грузины дложны понимать всю опасность рахи. Иначе война придет и на их порог. Снова.
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А что они могут сделать ? У них главные сектора экономики - "сфера обслуживания" и спекулятивный девелопмент. Все. Продавать больше нечего. Остается торговать только собой, и своим достоинством.
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Жириновский раздавал деньги прохожим в центре Москвы. При этом он использовал такие слова, как «крепостные» и «холопы» - всё что нужно знать о вяличи расеян....))

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=EydKeWRXXhY&feature=emb_logo
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Выступавшая на фоне фото с Путиным глава Хорватии проиграла выборы



"Лавров порушив закон": опозиція Грузії закликає не допустити участі глави МЗС РФ в засіданні комітету міністрів РЄ в Тбілісі - Цензор.НЕТ 2740

Действующий президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович проиграла на выборах главы государства. Об этом сообщает «Интерфакс».
По итогам обработки данных со всех участков победу одержал оппозиционер, кандидат Социал-демократической партии (СДП) и бывший премьер-министр страны Зоран Миланович. За него отдали голоса 1 миллион 34 тысячи избирателей (52,7 процента). Действующую главу государства поддержали 929 тысяч граждан (47,3 процента).
Грабар-Китарович уже признала поражение и поздравила конкурента с победой. Она была избрана в декабре 2014 года, набрав во втором туре более 50 процентов голосов избирателей.
Второй тур президентских выборов в Хорватии завершился 5 января. Избиратели голосовали за одного из двух кандидатов.
В декабре Грабар-Китарович в ходе предвыборной кампании выступила на фоне фотографии с президентом России Владимиром Путиным.
В соответствии с конституцией, президент Хорватии избирается всенародно тайным голосованием на пять лет с правом переизбрания на второй срок. Он осуществляет руководство армией и дипломатией, а также выполняет церемониальные функции.
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Смысл тут это писать, Китарович хоть была за сохранение санкций, а Миланович за снятие.
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Я реально аплодирую гебне! Провести военную операцию сначала в Грузии, потом в Украине, уничтожить десятки тысяч грузин и украинцев, отжать территории, подавить в этих странах антикацапские настроения и под занавес посадить в этих странах законным путем своеих ставленниов в президентское кресло... Браво, отличная работа! Жаль, зебилы не поймут красоту игры.
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"не поймуть", кажеш? А їм "какаяразніца"?
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Жириновский раздал деньги на Красной площади со словами «крепостные, холопы»

Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский раздал деньги на Красной площади. Это транслировалось в его аккаунте в Instagram, пишет Ura.ru.
«Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы», - приговаривал политик, раздавая людям тысячные купюры.
Судя по публикациям в аккаунте Жириновского, это произошло 5 января. В этот день был размещен пост о том, что лидер ЛДПР прогулялся у ГУМа. «Москва великолепно украшена, множество людей гуляют, у всех хорошее настроение. Так бы и весь год прошел!» - сказал он.
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Ну если не пускать на свою территорию, министра иностранных дел другой страны. Нужно разрывать дипломатические отношения. Мы тоже много чего говорим "аккупанты", но война не объявлена, послы не высланы. Бред какой то. И газ через нас идет Газпромовский.
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Какая недопустимая дискриминация лошадей
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