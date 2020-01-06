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Все про:Иран (518) США (15989) Трамп (2720) Пелоси Нэнси (6) Сулеймани (7)

 Палата представителей Конгресса США рассмотрит вопрос ограничения военных полномочий Трампа

Палата представителей Конгресса США рассмотрит резолюцию по ограничению военных полномочий президента Дональда Трампа в отношении Ирана.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом говорится в заявлении спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

В документе отмечается, что без дальнейшего разрешения Конгресса военные действия Белого дома в отношении Ирана должны быть прекращены в течение 30 дней. Эта резолюция аналогична той, которую представил в Сенате демократ Тим ​​Кейн.

Пелоси также отметила, что авиаудар, осуществленный по приказу Трампа в Багдаде, в результате которого был убит иранский генерал Касем Сулеймани, поставил под угрозу американских военнослужащих и дипломатов, а также грозит серьезной эскалацией в отношениях с Ираном.

В Конгрессе обеспокоены, что такие действия администрация Трампа осуществила без консультаций с ним.

Резолюция может получить одобрение Палаты представителей Конгресса, где большинство имеют демократы. Однако, остается вопрос, поддержит ее Сенат, который контролируют республиканцы, отмечают обозреватели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп пригрозил нанести удары по 52 иранским объектам в случае атак Тегерана против американцев

В ночь на пятницу, 3 января, командующий специальными подразделениями "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в результате ракетного удара в районе аэродрома Багдада.

В официальном сообщении американское Министерство обороны (Пентагон) заявило о причастности Касема Сулеймани к нападению на американскую военную базу в Ираке 27 декабря и организации штурма посольства США в Багдаде.

Президент США Трамп лично отдал приказ об этом ударе. После операции он заявил, что иранского генерала Касема Сулеймани необходимо было убить значительно раньше.

В ответ духовный лидер Ирана аятолла Сеед Али Хоссейни Хаменеи заявил, что тем, кто убил Сулеймани, следует ожидать "жестокую месть".

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность Соединенным Штатам Америки и лично президенту Дональду Трампу за убийство военно-воздушными силами США в Багдаде командующего иранскими силами "аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани.

Источник: https://censor.net.ua/n3168499
 
 
 Топ комментарии
 
У нас Зеленський взагалі дезертирував...
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Пацифисты тупые... В данном случае все праавильно Трамп сделал
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Он как увидел Пороха первый раз так и начал испражняться регулярно и везде.
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Пацифисты тупые... В данном случае все праавильно Трамп сделал
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Данное заявление --- проигрыш демократов на президентских выборах....
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Для тебя раисянчик конечно все правильно сделал - нефть поползла вверх, правительством принято решение чтоб амеры ушли и зайдут твои ихтамнеты, рейтинг трампик свой войнушкой хочет спасти.
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Ты даун. Если бы США жестко поступали с неадекватами, то и никакой бы аннексии Крыма не было бы.
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Вийшов з ядерної угоди, привів у бойову готовність війська - це мля "ще нічого не зробив"
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Судячи з того що конгрес збирається обмежити воєнні повноваження президенту, то таки так, Іран зробив дуже багато щоб налякати американців.
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русня - вы и они Саддам надувались от глупой гордости и угрожали штатам - напомнить как раскатали аль - харис - аль джамхури)) а главное за сколько - так шо с Ираном и их "корпусом" будет то же - и главное не дай бог вам подумать, шо так можно повторить ,в Украине - но ваши я думаю уже поняли
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Молодец Трамп, наша сопля может только булки греть в Омане.
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Не тільки. ОП: "улітєл в оман..." "Ульот" для нього звичайний стан.
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Трамп гаряч. Не надо сдерживать эмоций ему. Это вредно.
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Ты не дуркуй, оставь это Пэтрухе, скоро вернется и за ДВА дня все решит с Рашей.
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И опять дерьмократы принуждают Трампа к миру с террористами ... потом решать вопрос Ирана будет дороже, но то такое
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дерьмократы-это типично кацапское выражение Палата представителей Конгресса США рассмотрит вопрос ограничения военных полномочий Трампа - Цензор.НЕТ 809.да,кацапа?
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А все почалося , з невинного дзвінка , нашого мальчика !😆
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Ще із самого початку помітили , що де це зелене лайно там і біда, це як відмітка від дідька зеленого
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будет давать, примерно как северокорейскому Плохишу! Три АУГ грозно так попер через весь океан , и --- утерся....
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У нас Зеленський взагалі дезертирував...
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да неее - гандон он(ту типа писатель фантаст -если шо))
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Пойми ты разницу он НЕ дезертировал он элегантно отступил на Мальдивы , поменял диспозицию чтобы поправить подпорченное нервной работой и несвежим нарзаном здоровье , а зелёный клаван постыдно сбежал в оман на переговоры с каким то третьесортным оманским чиновником , который как уверяют знающие люди из минСтець последий раз вёл переговоры с кем то лет 30 назад и те были с Бин Ладеном
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От американці приколісти.😀🐯😁 Потроху забирають у Трампа повноваження, як у маленької, не досить розумної дитини.
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30 днів? За цей час США зробить з персів зороастрійців.
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Демократы не хотят победоносной войны Трампу. Это гарантирует ему переизбрание на 2-й президентский срок.
Всегда на внутренних противоречиях кто-то третий выигрывает.
Ну всё, как у нас...
Штаты копируют Украину!
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агрессивно послушное большинство во всем мире одинаково
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Можна було декілька років тому сирійцям відправити пару десятків зрк. Щоб їх безкарно не бомбили асадити, іранці, хезбола і прочи кацапи. Тепер махмуди спалять Ізраїль.
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я не хочу что бы они спалили Израиль... Палата представителей Конгресса США рассмотрит вопрос ограничения военных полномочий Трампа - Цензор.НЕТ 1439
тогда евреи вообще все к нам переедут...
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Якби евреї переїхали то в Україні б раптом зявилась ядерна зброя, *********** технологія, міцній морський і повітряні флоти, нацміцніша економіка в Европі, смачна їжа, ******* медицина. Правда, в субботу б вже гіхто не працював би.
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"ограничение военных полномочий" ... смирительную рубашку што-ле давно пора бы, от действий этого клоуна только ху@ло в выигрыше - любой замес на Ближнем Востоке автоматом цену "бочки" подымает вверх. Плюс ху@ло таким образом иранцев руками Трампа нейтрализует в Сирии ибо им сейчас не до Сирии становится, а ху@ло за счет этого свои позиции там укрепляет... Ну и руками Трампа уже окончательно похерено создание независимого Курдистана, во что Штаты вложили сотни миллионов баксов и положили не одну голову своих солдат в том регионе...
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а путин с удовольствием даст ирану ядерное оружие чтоб те шмаранули по сша
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да все будет как и было в 1991 и потом в 2003 в Ираке - раскатают в блин ,не смотря на религию, иранцев ,готовили к этому с 1980 года, только за последние несколько лет, уже было несколько реальных восстаний - так шо как то так (ну это лично мое,индейское, виденье конечно)
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Он как увидел Пороха первый раз так и начал испражняться регулярно и везде.
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Оце ти заробило 11.50 від поросяки !
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Це ти ці копійки отримуєш, Порох з госдепом платять добре, і в доларах, а не так як ти в срублях отримуєш.
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Пипец ЗЕбильчик у тебя горит ..шо винторогий Порошенко мешал расиюшке , а кловун свой русский парень, ога??
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Та ты шо .Он так ей мешал шо цукерки аж до урала продавались .Невестушка его 100 % рассеянка .Торговля росла . Визы вводить ни-ни с братвой козлячьей из за поребрика . А ты лох 8% верь в то шо он боролся с разсеей . Он что сам с собой бороться будет ?
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М'якотілість Америки вже вбивала її союзників.. Чомусь згадався Південний Вєтнам..
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А Чечня ? А Грузия ? Прощение зла порождает ещё большее зло .
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В ці часи сприймалось, що Північний В'єтнам це комуністи, а Південний - капіталісти. А це різні етноси. Я в цьому переконався, подорожуючи на орендованому скутері, від Сайгона до Ханоя.
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Так, американці навіть намагались сформувати частини (а-ля індіянських скаутів) з гірських племен півдня..але щось не дуже пішло..а потім забили на все і під тиском лівих манкуртів, від яких тхне лаптями за сотню миль, кинули союзника на розрив червоних людожерів..
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Ну, фсё... теперь- не спрячется нигде.

6 января в Иране объявили награду за голову президента США Дональда Трампа, по приказу которого был убит генерал Касем Сулеймани.
О том, что за голову Трампа выплатят награду в размере 80 миллионов долларов сообщило гостелевидение Ирана Iran's Channel One.

«Нас, иранцев, 8о миллионов. Если с каждого из нас собрать доллар, у нас будет 80 миллионов долларов - и мы сможем передать эту сумму тому, кто принесет голову (Дональда Трампа, - ред.)», - заявил траурный панегирист - ведущий церемонии прощания c генералом Сулеймани.(с)
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шаль мне иранцев - Ирак 1001 и 2003 повторят ,только еще жестче и кровопролитней и не кто и не пикнет
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Мне кажется- ничего не будет. Разве что в Ормузском проливе пара-тройка инцидентов. Не более того.
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если бы не выборы в штатах то да,а так может все и быть
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Людей там, в Иране, хороших жалко, а аятоллы - так и фиг бы с ними, все равно они сразу отправляются, как "мученики" в рай к 72 гуриям.
В их то возрасте да с их ишиасом... Палата представників Конгресу США розгляне питання обмеження військових повноважень Трампа - Цензор.НЕТ 6334
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Писос соснёте чучела. Этот Иран даже Ирак дрючил как хотел, а амеры Ирак разнесли в клочья и кое кого повесили легко. Смотри как бы предлагавшие награду сами в петле не оказались..Прецеденты уже бывали..
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Я, в принципе, смотрю на это- проще. То есть- никто не дернется. Ото "флажок мести" поразвевается...и фатит, на этом. Меня фотки уважаемого букова убедили, где детишки иранской элиты чудят.
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При свиночолому отцю нації🐷 ! Такого б не могло трапиться !😆
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Всё верно. Такое случилось только при ЗЕкловуне.
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не сцы, Моника Оманская все порешает, оно же вяличайший плидер современности
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Я считаю правильно сделали что замочили Сулеймани или как том его.Он занимал официальную государственную должность в Иране,а не был частью какой то тераристической организации вроде Игил или Аль-Каида.Это открывает неплохие перспективы для ливидации Путина.Ведь по сути Путин тоже терорист,сколько людей на донбассе положили благодаря его прямому вмешательству.
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Логично предположить,если СБУ ликвидирует Путина,мировое сообщество отнесется к этому с пониманием,ведь есть прицидент.
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войнушка с Ираном=подорожание нефти=подорожание газа=увеличение барышей для *********=но нам надо?
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Демократы решили совершить политический суицид , озвучивая совершенно трусливые и пораженческие идеи ... , что явно свидетельствует об их дурном понимании подавляющего большинства своих соотечественников .
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Чем же они не понимают своих соотечественников? Американцы воевать не хотят. Они хотят красиво кататься по миру на своих кораблях... Отдыхать в портах "без табу". Или ты думаешь они хотят рискнуть получить по своей АУГ ядерный удар с крылатой ракеты?
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То европейцы такие ...
А Средняя Америка совсем другая и потому даже Клинтониха перед выборами была вполне воинствующей фурией , а не голубем мира .
Хочу лишь напомнить, что именно при демократе Обамке вставили штык-нож в дупу Кадаффи ... Именно при ём свергли в Алжире Али - диктатора с 30-летним стажем . Именно при ём свергли Мубарака в Египте - тоже 30 лет у власти был . Да и войнушка в Сирии - тоже при ём началась !
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Мое уважение к Трампу растет не по дням, а по часам! Везет же амерам, что у них такой сильный Президент!
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У них было ядерное оружие? Там их старые совковые танки в пустыне расстреливали до того как они выйдут на расстояние выстрела. Разрушили кучу слабых стран. Там лучше стало жить? Провели ряд революций. Всё вернулось почти в первобытный строй.
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С какой стати втравливать Америку в войну - ради "благодарности" Нетяньяху ?
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Начхать на Палату представителей, Сенат отменит их решения. Трамп самый сильный Президент США после Авраама Линкольна!
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Сулеймани готовил теракты пртив амерских военных и амерского посольства в Ираке. Время шло на часы. Теракт удалось упредить. Что Палата представителей заявила если бы взорвали амерское посольство в Багдаде? Правильно! Сказали бы что Трамп во все виноват и надо ускорить импичмент.
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Дими навіть і рідні американські війська можуть палатою своею визнати,як "Азов"-терористами.Їм головне-влада та подушки з одіялами.Віслюки Америки нагадуют поросят України-одним мутити "И-а-а!" іншим "З-а-а"
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