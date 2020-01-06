 Палата представителей Конгресса США рассмотрит вопрос ограничения военных полномочий Трампа

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом говорится в заявлении спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

В документе отмечается, что без дальнейшего разрешения Конгресса военные действия Белого дома в отношении Ирана должны быть прекращены в течение 30 дней. Эта резолюция аналогична той, которую представил в Сенате демократ Тим ​​Кейн.

Пелоси также отметила, что авиаудар, осуществленный по приказу Трампа в Багдаде, в результате которого был убит иранский генерал Касем Сулеймани, поставил под угрозу американских военнослужащих и дипломатов, а также грозит серьезной эскалацией в отношениях с Ираном.

В Конгрессе обеспокоены, что такие действия администрация Трампа осуществила без консультаций с ним.

Резолюция может получить одобрение Палаты представителей Конгресса, где большинство имеют демократы. Однако, остается вопрос, поддержит ее Сенат, который контролируют республиканцы, отмечают обозреватели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп пригрозил нанести удары по 52 иранским объектам в случае атак Тегерана против американцев

В ночь на пятницу, 3 января, командующий специальными подразделениями "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в результате ракетного удара в районе аэродрома Багдада.

В официальном сообщении американское Министерство обороны (Пентагон) заявило о причастности Касема Сулеймани к нападению на американскую военную базу в Ираке 27 декабря и организации штурма посольства США в Багдаде.

Президент США Трамп лично отдал приказ об этом ударе. После операции он заявил, что иранского генерала Касема Сулеймани необходимо было убить значительно раньше.

В ответ духовный лидер Ирана аятолла Сеед Али Хоссейни Хаменеи заявил, что тем, кто убил Сулеймани, следует ожидать "жестокую месть".

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность Соединенным Штатам Америки и лично президенту Дональду Трампу за убийство военно-воздушными силами США в Багдаде командующего иранскими силами "аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани.