 Наемники РФ обстреливали позиции ВСУ из гранатометов и пулеметов, потерь нет, - Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
С начала текущих суток, по состоянию на 12.00 дня зафиксирована одна вражеская провокация, которую противник совершил уже сегодня на подступах к с. Крымское. Так, около 11.35 по направлению н.п. Сентяновка оккупанты открыли прицельный огонь из гранатометов АГС и пулеметов крупного калибра. Наши защитники огонь в ответ не открывали.
По состоянию на сейчас ситуация стабильная и полностью контролируемая украинскими воинами. Боевых потерь в рядах Вооруженных Сил Украины с начала текущих суток нет.
З візитом президента до Оману виглядаємо як клоуни на міжнар арені. Відпочинок з сім'єю прикриваємо зустрічами неадекватного рівня. Де зустріч з султаном? Якщо це візит глави держави, то чому за власний рахунок? Отримали безвіз з Оманом чи підписали суперконтракт? Де позиція МЗС?
Все що потрібно знати.
ти маєш зрозуміти що сховавши голову у пісок, навіть якщо так ти не помічаєш проросійської політики свого кумира і смертей українських воїнів, не дивлячись на те як тобі затишно і спокійно- ти в такій позі дочекаєшся лише одного. Що тебе ви...клюнуть в сраку кацапи.
Чи може ти того і хочеш?
Вважаєш що матеріал подавав провокатор?
кожен день постріли, поранені, загиблі.... і саме це пересреслює всі слова і кожен пункт у "мінських угодах"... хоч як пнулося і дивилося в очі нашефсё ... з того знову нічого не вийшло... відвели війська - тепер підриваються в тій зоні на вантажівках... перестали наші стріляти - а ті ніяк не заткнуться... то про що там добалакались? про "сватів", про "обнуление долгов газпрома"...а от про тишу... ніяк... ..... какая разница ?????
нема і не було віри брехливому х.лу... не було і нема віри скрипучому зе.лу...
Я не верю в совпадения. Хотя и не исключаю их.
Но всё таки попробуем разобраться в хрониках разведения и в потерях на линии фронта.
В конце 2019 года были осуществлены разведения по участкам Петровское-Богдановка, Золотое-4 и Станица-Луганская.
Станицу мы не трогаем, там, по сути, забрали блок-пост, который контролировал разрушенный мост, и опасность этой позиции больше в том, что мы потеряем переправу в случае эскалации боевых действий. При этом уже несколько лет в Станице было спокойно. Мы поговорим о других участках. А именно Золотое-4 и Богдановка-Петровское.
13 ноября на позициях между Новотроицким и Богдановкой подрывается комбриг 128 бригады Евгений Коростылев (погибший впоследствии в больнице) вместе с офицером, который получает ранения средней тяжести. По характеру повреждений, похоже, что их подорвали миной МОН-50-90.
1 декабря вблизи линии Богдановка-Петровское при препятствовании прохода ДРГ погибают два офицера ЦСО "А" Дмитрий Каплунов и Денис Волочаев. Погибают при подрыве на мине. Оба большие профи, отличные снайперы, мастера любого оружия.
9 декабря в районе поселка Золотое погибают при подрыве на мине трое бойцов 14 бригады Войтович Андрей, Сирота Сергей, Виктор Пруский. Тоже на своих позициях.
4 января в районе Золотого-4 подорвались при передвижении на своих позициях двое украинских военных.
5 января на тех же позициях возле Золотого-4, но уже на дороге, от подрыва на ТМ-62 (противотанковая мина) подрывается грузовик. Гибнут двое военных.
Я понимаю, что могут быть совпадения. Но за эти месяцы "подрывы на собственных минах" происходят почему-то на двух участках - возле участков разведения Золотое-4 и Богдановка-Петровское. Жертвами подрывов становятся как рядовые бойцы, так и высококлассные специалисты и командиры.
На остальных участках фронта (Светлодарка, окраины Донецка, Мариупольская линия правее Гранитного) подрывов почему-то нет. Офицеры и спецы там не гибнут.
Кроме того я не знаю, как может быть так, чтобы на одном и том же месте сначала подорвались бойцы при передвижении пешком от взрывного устройства, а потом на следующий день - от подрыва на противотанковой мине, которой была заминирована дорога к позиции. Никто не минирует противотанковыми минами подъезд к своей позиции. Дорога к этой позиции не менялась уже долгое время, если бы там что-то лежало, его бы давно нашли/подорвались.
НО Я ЗНАЮ, ЧТО ДРГ ЗАХОДЯЩЕЕ В ТЫЛ, КОМПЛЕКСНО МИНИРУЕТ ПЕШЕХОДНЫЕ ТРОПЫ И ДОРОГИ, ПО КОТОРЫМ ДВИЖЕТСЯ ТРАНСПОРТ. А еще я знаю, что приоритетные цели ДРГ - это командиры и спецы.
Подведем итог. Каждую неделю-две возле линий разведения гибнут люди от подрывов на взрывных устройствах прямо на своих позициях. Штаб ООС молчит в тряпочку. Еще немного, и потери от "самоподрывов" вокруг участков разведения перекроют потери от снайперов противника.
Совпадение?
Serg Marco
Каждый день потери и НИКАКОЙ реакции Бениных "слуг", никакой! Только поздравления кацапским тварям, заверения о мире и потеплении отношений. Это уже предательство, или еще тупость?
Царствие Небесное героям и вечная память...