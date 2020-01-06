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 Наемники РФ обстреливали позиции ВСУ из гранатометов и пулеметов, потерь нет, - Минобороны

С начала текущих суток враг единожды нарушал режим прекращения огня. Потерь в рядах ВСУ нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

С начала текущих суток, по состоянию на 12.00 дня зафиксирована одна вражеская провокация, которую противник совершил уже сегодня на подступах к с. Крымское. Так, около 11.35 по направлению н.п. Сентяновка оккупанты открыли прицельный огонь из гранатометов АГС и пулеметов крупного калибра. Наши защитники огонь в ответ не открывали.

По состоянию на сейчас ситуация стабильная и полностью контролируемая украинскими воинами. Боевых потерь в рядах Вооруженных Сил Украины с начала текущих суток нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 4 раза нарушил режим прекращения огня на Донбассе, погибли два украинских воина, еще один тяжело ранен, - штаб ОС

Источник: https://censor.net.ua/n3168498
 
 
 Топ комментарии
 
Так, російські війська мають бути виведені за державний кордон України.
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оккупанты открыли прицельный огонь из гранатометов АГС и пулеметов крупного калибра. Наши защитники огонь в ответ не открывали. Источник: https://censor.net.ua/n3168498
Все що потрібно знати.
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Гарант требував у військових ЗСУ : ,,Оружіє убєрі " от і нема втрат З БОКУ ОКУПАНТІВ ! З боку України безліч .😈
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а почему они в окопах, а не в Омане?...Какая разница?
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Погріти сраку на пляжі це візит на найвищому рівні?
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Kostiantyn Yelisieiev‏ @k_yelisieiev 19 ч.19 часов назад



З візитом президента до Оману виглядаємо як клоуни на міжнар арені. Відпочинок з сім'єю прикриваємо зустрічами неадекватного рівня. Де зустріч з султаном? Якщо це візит глави держави, то чому за власний рахунок? Отримали безвіз з Оманом чи підписали суперконтракт? Де позиція МЗС?
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Гарант требував у військових ЗСУ : ,,Оружіє убєрі " от і нема втрат З БОКУ ОКУПАНТІВ ! З боку України безліч .😈
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оккупанты открыли прицельный огонь из гранатометов АГС и пулеметов крупного калибра. Наши защитники огонь в ответ не открывали. Источник: https://censor.net.ua/n3168498
Все що потрібно знати.
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magic SOM 2020, я тобі вже казав:
ти маєш зрозуміти що сховавши голову у пісок, навіть якщо так ти не помічаєш проросійської політики свого кумира і смертей українських воїнів, не дивлячись на те як тобі затишно і спокійно- ти в такій позі дочекаєшся лише одного. Що тебе ви...клюнуть в сраку кацапи.
Чи може ти того і хочеш?
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" оккупанты открыли прицельный огонь из гранатометов АГС и пулеметов крупного калибра. Наши защитники огонь в ответ не открывали.Источник:https://censor.net.ua/n3168498"
Вважаєш що матеріал подавав провокатор?
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Надеюсь нашим военным в конце концов надоест вся эта херня и они заберут власть у придурка. И наконец будет у нас настоящая жесткая проукраинская военная хунта которая не будет лобызаться с Х@йлом и на один выстрел будет отвечать сотней выстрелов и накрывать из автоматического гранатомета.
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Так, російські війська мають бути виведені за державний кордон України.
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А от я всё хотел спросить знатоков .А где же делись те самые ударные беспилотники , ну те шо мальдивский главнокомандующий у турок закупил ?
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Так оманский гавнокомандующий их уже продал рассее. какая разница у кого они.
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Очень хочу видеть информацию про то ,кому и когда Комик ПРОДАЛ ударные дроны закупленные Кондитером для ВСУ Найманці РФ обстрілювали позиції ЗСУ з гранатометів і кулеметів, втрат немає, - Міноборони - Цензор.НЕТ 87
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Якщо Бог не дає ради тому, що відбувається, він допускає війну, щоб знищувати... Хотіли воювати, най воюють... тільки з жінкою з двома дітьми воювати то круто... а от з Путіним байки щодо психічних захворювань і крадіжок не проходять... тут потрібно відповідати за злочини і молдаван кегебістів Фільо і бандюг Зубиків, і судді Овсієнка А., поліцейської маніячки Муравської, мафії Кононенко, що віджимають батьківську і дідівську домівку, за знущання над батьками і братом, за смерть чоловіка задля моєї рідної землі і хати!!! Доки буде наявна злочинність поліції і управління, доти буде війна. А це не допоможе, буде - ядерна. стріляти ту брехливу шизануто-дебілкувату молдаво-українську падлоту за геноцид, репресії і мародерство… цих деградованих тварюк тільки винищувати... тут більше нічим не допоможеш
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Це його Шмарклі "люди" там знаходяться,та вбивають українців. Яка різниця? У паспорті не написано що воно совкодрочна вата та полукацап ************** ворог України. Давайте бути з ними разом!
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щось заблукало десь "стабильно-дебильное перемирие"...
кожен день постріли, поранені, загиблі.... і саме це пересреслює всі слова і кожен пункт у "мінських угодах"... хоч як пнулося і дивилося в очі нашефсё ... з того знову нічого не вийшло... відвели війська - тепер підриваються в тій зоні на вантажівках... перестали наші стріляти - а ті ніяк не заткнуться... то про що там добалакались? про "сватів", про "обнуление долгов газпрома"...а от про тишу... ніяк... ..... какая разница ?????
нема і не було віри брехливому х.лу... не було і нема віри скрипучому зе.лу...
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вчора двоє загинуло, обидва - хмельничани...
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6 число 2020 а защитники продолжают погибать, а президент Какаразниц не может сказать правду что с пуйлом неочем договариватся
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Так гавнокомандующий же про все договорился. Почему стреляют?
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Совпадение? Не думаю…

Я не верю в совпадения. Хотя и не исключаю их.
Но всё таки попробуем разобраться в хрониках разведения и в потерях на линии фронта.

В конце 2019 года были осуществлены разведения по участкам Петровское-Богдановка, Золотое-4 и Станица-Луганская.
Станицу мы не трогаем, там, по сути, забрали блок-пост, который контролировал разрушенный мост, и опасность этой позиции больше в том, что мы потеряем переправу в случае эскалации боевых действий. При этом уже несколько лет в Станице было спокойно. Мы поговорим о других участках. А именно Золотое-4 и Богдановка-Петровское.

13 ноября на позициях между Новотроицким и Богдановкой подрывается комбриг 128 бригады Евгений Коростылев (погибший впоследствии в больнице) вместе с офицером, который получает ранения средней тяжести. По характеру повреждений, похоже, что их подорвали миной МОН-50-90.
1 декабря вблизи линии Богдановка-Петровское при препятствовании прохода ДРГ погибают два офицера ЦСО "А" Дмитрий Каплунов и Денис Волочаев. Погибают при подрыве на мине. Оба большие профи, отличные снайперы, мастера любого оружия.
9 декабря в районе поселка Золотое погибают при подрыве на мине трое бойцов 14 бригады Войтович Андрей, Сирота Сергей, Виктор Пруский. Тоже на своих позициях.
4 января в районе Золотого-4 подорвались при передвижении на своих позициях двое украинских военных.
5 января на тех же позициях возле Золотого-4, но уже на дороге, от подрыва на ТМ-62 (противотанковая мина) подрывается грузовик. Гибнут двое военных.

Я понимаю, что могут быть совпадения. Но за эти месяцы "подрывы на собственных минах" происходят почему-то на двух участках - возле участков разведения Золотое-4 и Богдановка-Петровское. Жертвами подрывов становятся как рядовые бойцы, так и высококлассные специалисты и командиры.

На остальных участках фронта (Светлодарка, окраины Донецка, Мариупольская линия правее Гранитного) подрывов почему-то нет. Офицеры и спецы там не гибнут.

Кроме того я не знаю, как может быть так, чтобы на одном и том же месте сначала подорвались бойцы при передвижении пешком от взрывного устройства, а потом на следующий день - от подрыва на противотанковой мине, которой была заминирована дорога к позиции. Никто не минирует противотанковыми минами подъезд к своей позиции. Дорога к этой позиции не менялась уже долгое время, если бы там что-то лежало, его бы давно нашли/подорвались.

НО Я ЗНАЮ, ЧТО ДРГ ЗАХОДЯЩЕЕ В ТЫЛ, КОМПЛЕКСНО МИНИРУЕТ ПЕШЕХОДНЫЕ ТРОПЫ И ДОРОГИ, ПО КОТОРЫМ ДВИЖЕТСЯ ТРАНСПОРТ. А еще я знаю, что приоритетные цели ДРГ - это командиры и спецы.

Подведем итог. Каждую неделю-две возле линий разведения гибнут люди от подрывов на взрывных устройствах прямо на своих позициях. Штаб ООС молчит в тряпочку. Еще немного, и потери от "самоподрывов" вокруг участков разведения перекроют потери от снайперов противника.

Совпадение?

Serg Marco
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Реально три наших воина погибли именно в районе Зелиного ********* "разведения"...
Каждый день потери и НИКАКОЙ реакции Бениных "слуг", никакой! Только поздравления кацапским тварям, заверения о мире и потеплении отношений. Это уже предательство, или еще тупость?
Царствие Небесное героям и вечная память...
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