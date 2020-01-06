 Правоохранители усиливают меры безопасности на Рождественские праздники в Киеве. Под особым вниманием - культовые сооружения

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Под особым вниманием правоохранителей будут находиться культовые сооружения во время проведения Рождественских богослужений. Кроме того, полицейские будут следить за правопорядком в центре столицы, где на Рождество Христово запланировано проведение праздничных развлекательных мероприятий.

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"Полиция призывает киевлян и гостей столицы праздновать безопасно, не нарушать общественный порядок и способствовать правоохранителям в выполнении их служебных обязанностей по обеспечению общественной безопасности и порядка", - сказано в сообщении.