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Все про:безопасность (700) Киев (18389) Нацполиция (10679) Рождество (272)

 Правоохранители усиливают меры безопасности на Рождественские праздники в Киеве. Под особым вниманием - культовые сооружения

Работники структурных подразделений киевской полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины будут нести службу для обеспечения общественной безопасности и порядка во время проведения праздничных мероприятий на территории столицы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Под особым вниманием правоохранителей будут находиться культовые сооружения во время проведения Рождественских богослужений. Кроме того, полицейские будут следить за правопорядком в центре столицы, где на Рождество Христово запланировано проведение праздничных развлекательных мероприятий.

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"Полиция призывает киевлян и гостей столицы праздновать безопасно, не нарушать общественный порядок и способствовать правоохранителям в выполнении их служебных обязанностей по обеспечению общественной безопасности и порядка", - сказано в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3168497
 
 
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Рождество было 25 декабря.
7 января отмечают только коммунисты и вата.
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С такими рассуждениями ты и есть коммунист и вата.
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Да ладно вам, правоохранители, недавно отданные на московию террористы еще не отдохнули, силенок не поднабрались.
Вот на победобесие пачками повалят.
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Зеля поздравляет народ Украины с Рождестовм Христовым.
Правоохранители усиливают меры безопасности на Рождественские праздники в Киеве. Под особым вниманием - культовые сооружения - Цензор.НЕТ 7491
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Русская православная церковь отмечает Рождество 7 января уже не одну сотню лет. Только теперь доморощенные патриоты вдруг завопили о том, что это неправильно...
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В такому разі і Новий рік від Різдва Христового потрібно зустрічати 14 січня. Логічно? Цілком.
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Особо умным напоминаю, что Рождество это церковный праздник, а Новый 6од светский. Но у соевых, только одна извилина на всех
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Они и 25 отмечать не будут. Главное что бы не как на рашке было. Раньше не задумывались как-то, а теперь прям заумные все стали.Лично я в церковь не хожу, по мне так хоть в июне праздновать. Весь смысл этого праздника уже давно потерялся.
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