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Все про:Кабмин (11486) телефон (209) спасатели (129) скорая (229) Мерило (20)

 Правительство снова планирует ввести единый экстренный номер "112"

В Киеве, а также в Киевской и Днепропетровской областях планируют внедрить пилотный проект единого номера экстренной помощи "112".

Об этом советник министра цифровой трансформации Яника Мерило написала на своей странице в Facebook,  передает Цензор.НЕТ.

"Работаем над созданием "112" в Украине. "112" - это единый номер вызова полиции, пожарной и спасательной службы, скорой помощи и в будущем и других экстренных служб (газ, Укравтодор, городские службы и т.д.)", - написала она.

Мерило отметила, что совместное реагирование позволяет быстрее и эффективней успевать на помощь в полном взаимодействии служб.

"В Эстонии "112" работает уже много лет и как результат постоянно сокращается время на выезд на вызов. Согласно статистике 2019 года спасатели приезжали на вызов категории "жизнь в опасности" за 8 минут и 27 секунд и первая машина приезжает максимально за 15 минут", - написала она.

Мерило также рассказала, что в Эстонии это работает следующим образом: "человек набирает номер "112" и оповещает о происходящем. Оператор "112" вносит информацию в систему и в соответствии с проблемой высылает экипаж полиции, скорой помощи или пожарную службу или сразу несколько служб. Бригады должны выехать в течении минуты "со снятия трубки".

После принятия вызова программа "112" за секунды собирает карту проишествия - где человек, труебующий помощь, какая служба должна реагировать, где ближайщая бригада. И реагирует ближайщая бригада исходя из категории вызова. Например, если поступает вызов категории "жизнь в опасности" (D = delta) и ближе бригада скорой, которая уже едет на некритичный вызов (alfa или beta), то ее перенаправляют на вызов критичной категории".

Советник министра добавила, что в Эстонии в 2019 году полиция успевала на место проишествия в среднем за примерно 12 минут. Скорая помощь должна успевать на вызовы C и D за 15 минут, а по факту успевает на большинство случаев за 10 минут.

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"Большое спасибо МИД Эстонии, что в рамках программы развития создание "112" в Украине консультируют в т.ч. и создатели "112" и Спасательной Службы Эстонии.

Работаем над пилотами в Киеве, Киевской и Днепровской областях. Все точно получится", - резюмировала Мерило.

Отметим, службу экстренной помощи "112" пытаются ввести в Украине уже не первый раз. Так, в апреле 2018 года в МВД также анонсировали запуск Службы экстренной помощи 112.

О введении службы "112" в Украине говорили и в 2007, и в 2012 годах, однако до реализации проекта дело так и не дошло. Вместе с тем служба спасения "112" действует во многих странах Европы.

Правительство снова планирует ввести единый экстренный номер 112 01

Источник: https://censor.net.ua/n3168496
 
 
 Топ комментарии
 
Ты уже на Оман с утра под...чил, зеленый?
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Та это специально для порохоботов, чтобы маме было легче вызывать ментов.
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А в остальных проблемах они обоср...лись. Промпрозводство ниже плинтуса упало, по сборам налогов вообще алес капут.
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Для зебилов слишков сложно выучить несколько чисел?
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Та это специально для порохоботов, чтобы маме было легче вызывать ментов.
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Ты уже на Оман с утра под...чил, зеленый?
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Та то тебе портновцы еще вчера малафью слили, а ты перепутал. Ну приятного тебе, зеленый.
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Не...это конец эпохи бедности...для зе коМанды.😄 потужна рэхформа🤣😂🤣😂
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Чергове створення "кипучої" діяльності. Інших проблем просто немає...
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А в остальных проблемах они обоср...лись. Промпрозводство ниже плинтуса упало, по сборам налогов вообще алес капут.
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Не трогай церковь.Там пэтро сматрящий
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Это рехформа! Какого хера лезть? Делать больше нечего? выдумывают с бадуна.
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Та уже бы вводили 911, чтобы по стандартам всё было ) И крутые красные пожарные машины.
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ЗЕдравствуйте. Вас приветствует служба 112. Если вы подыхаете, нажмите 1. Если у вас все сгорело на хрен, нажмите 2. Если у вас утечка угарного газа, нажмите 3. Если вас убивают, нажмите 4. Чтобы обматерить создателя службы 112, нажмите 0
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Если вы нажмете 6, то вам будет поставлена полная запись концертов Квартала 95 )))
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О! Ну-ну. Это на моей памяти третья (если не четвёртая) попытка внедрения 112. Кипучая бурная деятельность с совещаниями и поездками за бугор для перенимания опыта, подковёрные драки производителей и их лобистов, брожения по совещаниям дядь в погонах с овольными толстыми хлебальниками. А заканчивалось тем, что бюджет просто тырил какойто кекс и на этом всё
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Щось кацапами засмерділо. Оцініть інтелектуальний рівень їх коментів. Як же їм важко з зайвою хромосомою.
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А 911 не устраивает? Или медведчук надоумил?
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"- Aлло, пожарная ? Немедленно приезжайте, у меня тут мент с фельдшером подрались !!!
- А почему вы нам звоните ?...
- А куда же мне ещё звонить ???"
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При нашем бардаке, Правительство дебилов решило, что европейские правила будут нам полезны. С Роттердамом и Дюссельдорфом уже начудили, теперь будем чудить с номерами. Правительство дебилов.....
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пример, Эстонии, канеш заразителен. Нет слов. 12-15 минут для скорой))) А вот наши нормативы. "2) нормативи прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги на місце події за зверненнями, що належать до категорії екстрених, становлять у містах - 10 хвилин, у населених пунктах поза межами міста - 20 хвилин з моменту надходження звернення до диспетчера оперативно-диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.(постанова КМУ №1119 від 21.11.2012р.)
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1119-2012-%D0%BF

И что? Эта Мерило отбитая на всю голову, как впрочем и остальные, горе-реформаторы.
Модернизировать надо скоряки, сделать норм дороги, убрать пробки, набрать профперсонал с нормальными зарплатами, укомплектовать всеми необходимыми медикаментами и т.д. А не, б.., консультантов из Эстонии приглашать. Уроды.
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