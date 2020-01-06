 Правительство снова планирует ввести единый экстренный номер "112"

Об этом советник министра цифровой трансформации Яника Мерило написала на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Работаем над созданием "112" в Украине. "112" - это единый номер вызова полиции, пожарной и спасательной службы, скорой помощи и в будущем и других экстренных служб (газ, Укравтодор, городские службы и т.д.)", - написала она.

Мерило отметила, что совместное реагирование позволяет быстрее и эффективней успевать на помощь в полном взаимодействии служб.

"В Эстонии "112" работает уже много лет и как результат постоянно сокращается время на выезд на вызов. Согласно статистике 2019 года спасатели приезжали на вызов категории "жизнь в опасности" за 8 минут и 27 секунд и первая машина приезжает максимально за 15 минут", - написала она.

Мерило также рассказала, что в Эстонии это работает следующим образом: "человек набирает номер "112" и оповещает о происходящем. Оператор "112" вносит информацию в систему и в соответствии с проблемой высылает экипаж полиции, скорой помощи или пожарную службу или сразу несколько служб. Бригады должны выехать в течении минуты "со снятия трубки".

После принятия вызова программа "112" за секунды собирает карту проишествия - где человек, труебующий помощь, какая служба должна реагировать, где ближайщая бригада. И реагирует ближайщая бригада исходя из категории вызова. Например, если поступает вызов категории "жизнь в опасности" (D = delta) и ближе бригада скорой, которая уже едет на некритичный вызов (alfa или beta), то ее перенаправляют на вызов критичной категории".

Советник министра добавила, что в Эстонии в 2019 году полиция успевала на место проишествия в среднем за примерно 12 минут. Скорая помощь должна успевать на вызовы C и D за 15 минут, а по факту успевает на большинство случаев за 10 минут.

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"Большое спасибо МИД Эстонии, что в рамках программы развития создание "112" в Украине консультируют в т.ч. и создатели "112" и Спасательной Службы Эстонии.

Работаем над пилотами в Киеве, Киевской и Днепровской областях. Все точно получится", - резюмировала Мерило.

Отметим, службу экстренной помощи "112" пытаются ввести в Украине уже не первый раз. Так, в апреле 2018 года в МВД также анонсировали запуск Службы экстренной помощи 112.

О введении службы "112" в Украине говорили и в 2007, и в 2012 годах, однако до реализации проекта дело так и не дошло. Вместе с тем служба спасения "112" действует во многих странах Европы.