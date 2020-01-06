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Все про:отключение (178) Энергоатом (126) Южно-Украинская АЭС (11)

 Энергоблок Южно-Украинской АЭС подключили к энергосети

6 января 2020 в 3:43 энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС подключен к сети после устранения проблем.

Об этом сообщили в пресс-службе государственного предприятия "Энергоатом", передает Цензор.НЕТ.

Первый и второй энергоблоки Южно-Украинской АЭС работают в заданном режиме.

Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Южно-Украинской АЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.

Напомним, 4 января третий энергоблок Южно-Украинской атомной электростанции был отключен от энергосети действием автоматической защиты.

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Источник: https://censor.net.ua/n3168495
 
 
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Ну явно политическая новость.. Ну включили, ну и что????
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Багато хто робив висновки, що АЕС вже всьо.
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Конечно. Ахметке нужны супер прибыля....
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Южно-Української ?!?!?!?

Це на якій мові ?
Цензор - звільни редактора.
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