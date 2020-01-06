 Убийство двух девушек на Подоле: полицейские задержали подозреваемых в Одессе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.
Мужчину и женщину по ориентировке задержали местные полицейские на железнодорожном вокзале. Их передали следственно-оперативной группе киевской полиции для проведения следственных действий.
Сейчас с подозреваемыми, которых задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, проводятся следственные действия в рамках досудебного расследования, начатого по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украини.
Напомним, в Киеве в арендованной квартире на улице Кирилловской в Подольском районе обнаружили тела двух девушек в шкафу.
А задержали вполне взрослых, почти сорокалетних, ранее судимых мужика и бабу.
https://www.obozrevatel.com/kiyany/crime/kiev-potryaslo-ubijstvo-devushek-v-novogodnej-kvartire-opublikovanyi-novyie-foto-marii-i-evyi.htm
https://i.obozrevatel.com/gallery/2020/1/6/photo2020-01-0517-30-47.jpg
А вот и дамочка
https://i.obozrevatel.com/gallery/2020/1/6/photo2020-01-0517-30-46.jpg
Вы часто видите 16-летних в такой одежде?
https://i.obozrevatel.com/gallery/2020/1/6/screenshot4.png
А с таким макияжем?
https://i.obozrevatel.com/gallery/2020/1/6/screenshot3.png
Явно, с головой проблемы.
А, поскольку он приезжий, то в празднование нового года с друзьями, как то слабо верится.
Ты - намного умнее этих тварей.
Ты не тупой валенок, ты бы трупы спрятал.
Давай свою адресу.
Кто давал право этим тварям лишать людей жизни?
К сожалению, только ПЗ...