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 Убийство двух девушек на Подоле: полицейские задержали подозреваемых в Одессе

Подозреваемых в убийстве двух девушек на столичном Подоле задержали на вокзале в Одессе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

Мужчину и женщину по ориентировке задержали местные полицейские на железнодорожном вокзале. Их передали следственно-оперативной группе киевской полиции для проведения следственных действий.

Сейчас с подозреваемыми, которых задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, проводятся следственные действия в рамках досудебного расследования, начатого по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украини.

Напомним, в Киеве в арендованной квартире на улице Кирилловской в Подольском районе обнаружили тела двух девушек в шкафу.

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Источник: https://censor.net.ua/n3168494
 
   
 Топ комментарии
 
Найбільший ідіотизм - вбивство двох людей.
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Или волонтеры или АТОшники. По походке определили. Убийство двух девушек на Подоле: полицейские задержали подозреваемых в Одессе - Цензор.НЕТ 2982
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Бершацкая, Ксендзик - фамилии 100% еврейские. Куда мир катится? В СССР от евреев такое и представить себе было нельзя
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Потерпевшие похожи на девушек по вызову, посмотрите на обозревателе их фотографии, там штукатурки по несколько кило на каждой.
А задержали вполне взрослых, почти сорокалетних, ранее судимых мужика и бабу.
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Є такий прислів, що молоденькі нафарбовуються як бабці, а бабці вже під молодь (тобто а-ля натюрель)
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задержан р.с.(ранее судимый) ксендзик- 25лет, бершавская - 19 лет...=вполне взрослые..., до 40 могут не дожить..- с учетом воли родных потерпевших...)
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На посмотри, писали, что ему 34 года, а выглядит еще старше.

https://i.obozrevatel.com/gallery/2020/1/6/photo2020-01-0517-30-47.jpg
А вот и дамочка

Убивство двох дівчат на Подолі: поліцейські затримали підозрюваних в Одесі - Цензор.НЕТ 9264Убивство двох дівчат на Подолі: поліцейські затримали підозрюваних в Одесі - Цензор.НЕТ 9264https://i.obozrevatel.com/gallery/2020/1/6/photo2020-01-0517-30-46.jpg
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Ты знаешь, я видел шлюх в некоторых странах, что ни разу не прдумаешь. Обычные бабы. Да и чего далеко ходить, на НГ в нашей тусне крашенные были далеко не самыми доступными )))
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Яка різниця на кого вони схожі чи навіть і є, це не повід їх вбивати.
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Что бы не оплачивать услуги, вот тебе и повод, тем более, что на фото - самый настоящий зек, который еще и скоммуниздил у банка 60 штук.

Вы часто видите 16-летних в такой одежде?

https://i.obozrevatel.com/gallery/2020/1/6/screenshot4.png

А с таким макияжем?
https://i.obozrevatel.com/gallery/2020/1/6/screenshot3.png
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Ну добре, щоб не платити, міг просто дати по пиці і піти, но десятки ножових через це...
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Ну, нормальный человек не будет привлекаться по два раза в год за разные прегрешения.
Явно, с головой проблемы.
А, поскольку он приезжий, то в празднование нового года с друзьями, как то слабо верится.
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По тексту ты похож на идиота, но это же не значит, что ты 100% идиот.
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Прихватили первых попавшихся и нормалёк ... Убийство двух девушек на Подоле: полицейские задержали подозреваемых в Одессе - Цензор.НЕТ 3032
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В Одессе всегда сезон ,на то она и Одесса ...
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Ідіоти. Не сховати труп- схоже тупі як валянок.
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Найбільший ідіотизм - вбивство двох людей.
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Та да....
Ты - намного умнее этих тварей. Убивство двох дівчат на Подолі: поліцейські затримали підозрюваних в Одесі - Цензор.НЕТ 372
Ты не тупой валенок, ты бы трупы спрятал.
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Звичайно. Хочеш переконатися?
Давай свою адресу.
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Ты только ходить стучать умеешь.... Ты говно. И общаться с говном себе дороже.
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Или волонтеры или АТОшники. По походке определили. Убийство двух девушек на Подоле: полицейские задержали подозреваемых в Одессе - Цензор.НЕТ 2982
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Неплохо бы ввести высшую меру наказания за особо тяжкие преступления
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Необязательно шлюхи, если мужик с бабой их пригласили. Может две молоденькие дурочки неподумав туда поперлись.
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Вот,читаешь ваши коменты и тошно:две молодые девушки погибли от рук ублюдков,а вы тут соперничаете в красноречии и пытаетесь,как экстрасенсы на СТБ,раскрыть их нравственное падение...О чем вы?О какой морали и нравственности речь,если вам,гнидам, даже смерть людей-повод повыпендриваться?
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Какая разница, кем были девушки?
Кто давал право этим тварям лишать людей жизни?
К сожалению, только ПЗ...
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