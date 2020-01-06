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Все про:Меркель (1741) Путин (25355) Россия (74694)

 Меркель 11 января посетит Россию по приглашению Путина, - Кремль

Канцлер Германии Ангела Меркель 11 января посетит Россию с рабочим визитом. Ее пригласил президент РФ Владимир Путин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"В ходе переговоров имеется в виду обсудить актуальные темы международной повестки дня, в том числе ситуацию в Сирии, Ливии, эскалацию напряженности на Ближнем Востоке в результате американского авиаудара по аэропорту Багдада 3 января", - говорится в сообщении.

Будет обсуждаться также война на Донбассе и договоренности, достигнутые на саммите в "нормандском формате" 9 декабря 2019 года в Париже.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Макрон, Меркель и Джонсон призвали избегать эскалации конфликта в Ираке, - заявление

Источник: https://censor.net.ua/n3168493
 
 
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Дочекалися мокші камсомольської активістки у гості.
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будь на месте ,,активистки"кто либо другой вас и тебя лично кацапы уже давно бы раздербанили и забыли,благодаря ей(в не малой степени)ты можеш хамские посты тут строчить. Меркель 11 января посетит Россию по приглашению Путина, - Кремль - Цензор.НЕТ 6897 Меркель 11 января посетит Россию по приглашению Путина, - Кремль - Цензор.НЕТ 3380
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Це карікатура на австрійську фрау, що на весілля пуйло запросила
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похоже, для Васи это - #какаяразница.
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а мне и на Меркель похожа... фрау они такие....похожие))))
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На карікатурі фрау Меркель, придивіться уважно.
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Меркель 11 января посетит Россию по приглашению Путина, - Кремль - Цензор.НЕТ 3037
а щось дуже вона на меркель схожа (а та як би... трохи страшніша була))))
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Це путін танцює гопака , з перевдягненим Жераром де пардьє ???😆
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Пропаганда в действии! Российский канал показал "мифическую" победу сборной России вместо фиаско

В России произошел казус, связанный с трансляцией финального матча молодежного чемпионата мира по хоккею Россия - Канада (3:4).

Изначально трансляция финала планировалась на канале "Матч ТВ", однако в последний момент прямой эфир поединка перенесли на Первый канал. А на "Матч ТВ" взамен решили пустить в эфир победу сборной России над Канадой в "золотом" финальном поединке того же турнира, только образца 2011 года - и поставили этим решением в тупик многих болельщиков.

В результате большая часть российских зрителей пережила безумную гамму эмоций. Посмотрев трансляцию на "Матч ТВ", поклонники спорта принялись поздравлять друг друга. Отличились даже известный футболист Дмитрий Тарасов и депутат Госдумы от ЛДПР, председатель комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. Каково же было их разочарование, когда они узнали, что смотрели матч 9-летней давности, в то время как сборная образца 2020 года проиграла. К слову, Первый канал награждение россиян серебряными медалями решил не показывать.
Больше информации на портале Антикор:
https://antikor.com.ua/articles/350578-propaganda_v_dejstvii_rossijskij_kanal_pokazal_mificheskuju_pobedu_sbornoj_rossii_vmesto_fiasko
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Ну до Северной Кореи, выигравшей в своем телевизоре ЧМ по футболу, касабам еще грести и грести.
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Руководители двух государств поздравили друг друга с победой....... Меркель 11 января посетит Россию по приглашению Путина, - Кремль - Цензор.НЕТ 3412. Как ни как корейцы "выиграли" ЧМ по футболу и "высадились" на Солнце, а россияне отличились на ледовой площадке....... и мультипликации. Меркель 11 января посетит Россию по приглашению Путина, - Кремль - Цензор.НЕТ 3412. Верной дорого идете товарищи!!!!!! Меркель 11 января посетит Россию по приглашению Путина, - Кремль - Цензор.НЕТ 2892
Меркель 11 января посетит Россию по приглашению Путина, - Кремль - Цензор.НЕТ 687
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Москалі такі ідіоти, людям, які 9 років назад грали за молодіжку вже під 30.
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Да ладно, сделает им новые документы на имя петров-боширов товарищ майор, укол допингом товарищ майор медицинской службы, и снова молодые, и снова в бой...
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Головне щоб не забула паранджу взяти з собою. а то буде нетолерантно якось виглядати.
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Приїзджала сваха до свахи , притуляла сраку до сраки ! Мерклі подобається , коли її лякають собаками , а ***** такий шалунішка !😆
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а Меркель думает про себя: "похоже этот ***#тый не в курсе сколько бабла мы вбухали в Польшу. она и так наша. только без концлагерей и Гааги..." Меркель 11 января посетит Россию по приглашению Путина, - Кремль - Цензор.НЕТ 7957
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И прапрапрадеды, Речь Посполитую они тоже делили...
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Що в 60-70-х коли американці воювали з комуняками у В'єтнамі, єврогеї будували заводи в Тольяті, інші доки для балтфлоту, що зараз - в своєму репертуарі. Для них принципи не важливі, головне гроші - чим не раз Європу спалювали у полум'ї світових війн.
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не знаю как ты историю изучал, только ты забыл упомянуть, что очень много заводов в СССР было построено под ключ именно американцами во времена великой депрессии. вероятно, тогда для них принципы были важнее денег...
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Тогда никто не знал, что такое СССР. А сейчас самая прдажная страна Европы ......
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Путин агентуру в Москве собирает обсудить лажу с северным потоком.
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Привычка. Бывших КГБистов не бывает.
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У ***** на неї вагон компромату, тому і стрибає перед ним на цирлах.
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мне страшно представить сколько есть эшелонов компромата на Зеленского, раз он с Новым годом агрессора поздравляет...
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Фрау штазі доіздиться, що її там «новічком» пригостять.
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откуда это у вас? вот это "фрау штазi"? вам фрау Меркель уже не раз доказывала делами, что она не поддерживает политику раши. что она должна еще сделать чтобы вы стали нормально к ней относиться? это серьезный вопрос.
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Это какими такими делами? Продавила сев поток 2? Это да дело!
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Пускай ***** замочит 11 января. Вот тогда и поверим.
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trolik, що це ви за тролінг тут затєваєтє на всю сторінку? Ще сподіваєтесь, що я вам буду відповідати? Ага, щаз, беру розгін.
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Все идет по сценарию )(уйла. Прошло всего 5 лет после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе, и мир начал забывать об этом. Еще лет 5 и все будет по прежнему, кроме Крыма и Донбасса. И убитых и покалеченных украинцев.
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Дмитрий‏ @dmitriypaut 5 ч.5 часов назад


Два Украинских воина погибли, один ранен. Войны нет,перемирие,та сторона.
И да, главное не забыть позвонить путину,поздравить с рождеством
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Мільярдну трубу , піндоси втопили , в морі . Потрібно порадитись .😆
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Меркель 11 января посетит Россию по приглашению Путина, - Кремль.
Згадають молоді роки, як будували Німецьку демократичну республіку...
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откуда сведения? может ***** хочет чтоб на него поссали, как на Трампа?..
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Не, ну всем пенсионерам перед выходом на пенсию не лишнее посетить территориальное представительство пенсионного фонда, ВИП-пенсионерам - центральный орган. Ещё хорошо бы расспросить подробности у предшествовавших пенсионеров, например, у Шрёдера. Да и о делах скорбных покалякать не лишнее - Северный Поток-2 надо ж как-то домастырить.
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а ничего что Шредер был в SPD, а Меркель в CDU? это как демократы и республиканцы, чтоб понятнее. или Хельмут Коль тоже был в Газпроме бригадиром? скажите что у Меркель трусы заштопанные (все равно никто не проверит), но не несите бред в массы.
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То, что Меркель не пойдет против Путина стало очевидным после отказа Германии поставить в Украину оружие и яростные призывы к миру. Никогда не изменять своим идеалам! - это девиз преданного агента КГБ и Ангела Меркель ему не изменяет. -Ангела Меркель агент КГБ. 5 сентября 2014
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отбросим весь это бред про агента КГБ. США поставили в Украину оружие. что изменилось? может Крым вернули или хотя бы Дебальцево? вот что конкретно?
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отбросим весь это бред про агента КГБ.-Желая опровергнуть Ивана Петровича Сидорова козыряй фактами, а не истери, мигрант.
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фактом является то, что немецкие спецслужбы имеют достаточно информации о том кто в каком КГБ был и к Меркель у них никаких претензий нет, хамло.
p.s.больше не пиши. пошлю по известному адресу.
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Козломордые все ближе к Северной Корее, скоро на Солнце полетят=)))

Телеканал «Матч ТВ» вместо финала Молодежного чемпионата мира по хоккею 2020 года показал финал-2011. В результате многие болельщики подумали, что Россия выиграла.

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев

Меркель 11 января посетит Россию по приглашению Путина, - Кремль - Цензор.НЕТ 7497

Меркель 11 января посетит Россию по приглашению Путина, - Кремль - Цензор.НЕТ 540





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Украинцы не будьте ленивые и сами управляйте своим государством,а то приглашаете это делать хлопцев,которые на рояле умеют управлять государством. Меркель 11 января посетит Россию по приглашению Путина, - Кремль - Цензор.НЕТ 5155
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комы мы нужны кроме самим себе
неужели до сих пор не поняли
ЕС заботится о себе
возьмите Англию посмотрела на -- ЕС и решила
лучше заботиться о себе и о своем народе /чем о переселенцах/
нашу экономику загнали ниже плинтуса
от СНД ушли к ЕС не пришли и плаваем как ...... в проруби
безвиз дали /не хватало нянь мусорщиков рабов на плантациях
и.т д и. т .п. /
живу в посёлке не знаю ни одного человека съездившего в ЕС на отдых
а полсотня съезд или на работу /не один раз/
Да здравствует безвиз /хоть это и неплохо /
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Влад, просто ты не в тех кругах общаешься. я вот, к примеру, был в Днепре прошлой весной. знакомые все упакованы. ездят в ЕС отдыхать. кое-кто взвешивает варианты переезда в Данию. у людей зарплата в Украине почти, как у меня в ФРГ. просто тут кто на что учился. если ты в школе старался, потом университет окончил, да еще язык знаешь, то вполне возможно, что можешь найти приличную работу везде. а если букварь скурил еще в первом классе, то кто тебе доктор? у тебя в поселке много IT-шников? вот и я об этом...
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Значит, ***** все еще не сдохло. Потому что когда оно копыта откинет, к нему не ангелы, а черти явятся.
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всіх біженців у Німеччину будувати путіну трубу газову.
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бабка меркель и старый петух вмажут по порции ботакса и разъедутся
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"ресурсы в обмен на технологии и инвестиции".
"Газ в обмен на турбины Сименс для Крыма".
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Будуть думать , як мільярдну трубу достать , втоплену в морі , друзями-партнерами .😆
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будет обширный договор под названием "Меркельша - п и . да". а если серьезно - то рашке надо что то решать, ведь сил иисредств достроить поток-2 у куйла нету. а тут еще и трамп со своим ираном и эрдоган с ливией и башару помогать надо и лугандону гуманитарку слать..... короче говоря, дела в рашке отнюдь не намази! путлер будет канючить - помоги сестричка..
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Пэтруху прихватила бы, что бы не перешла за КРАСНУЮ ЛИНИЮ.
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сльот огєнтов штазі - кдб для інструктажу...
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Эй, лахта, не тратьте времени в комментариях, на Красной площади Жириновский 1000 рублевые купюры раздает!
"Инвалидам, сиротам, крепостным и холопам" , - так говорит "сын русской и юриста"(С).
Не опоздайте, много там много желающих признать себя холопами за 15 баксов (такой, примерно, обменный курс, если не ошибаюсь).
То есть берет русский человек купюру от Жириновского - и признает, что холоп он.
Любит российская илитка свой народ, а народ российский любит свою илитку.
Не опоздайте, лахтинские, к Жирику в очередь, про вас и так известно, что холопы вы.

Давненько не было запоребриком раздачи блинов с лопаты.
Ничего, к масленице напекут.
Ну как, ЗЕбобики, один вы нароТ или нет?
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