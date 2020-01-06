Меркель 11 января посетит Россию по приглашению Путина, - Кремль.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кремля.
"В ходе переговоров имеется в виду обсудить актуальные темы международной повестки дня, в том числе ситуацию в Сирии, Ливии, эскалацию напряженности на Ближнем Востоке в результате американского авиаудара по аэропорту Багдада 3 января", - говорится в сообщении.
Будет обсуждаться также война на Донбассе и договоренности, достигнутые на саммите в "нормандском формате" 9 декабря 2019 года в Париже.
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а щось дуже вона на меркель схожа (а та як би... трохи страшніша була))))
В России произошел казус, связанный с трансляцией финального матча молодежного чемпионата мира по хоккею Россия - Канада (3:4).
Изначально трансляция финала планировалась на канале "Матч ТВ", однако в последний момент прямой эфир поединка перенесли на Первый канал. А на "Матч ТВ" взамен решили пустить в эфир победу сборной России над Канадой в "золотом" финальном поединке того же турнира, только образца 2011 года - и поставили этим решением в тупик многих болельщиков.
В результате большая часть российских зрителей пережила безумную гамму эмоций. Посмотрев трансляцию на "Матч ТВ", поклонники спорта принялись поздравлять друг друга. Отличились даже известный футболист Дмитрий Тарасов и депутат Госдумы от ЛДПР, председатель комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. Каково же было их разочарование, когда они узнали, что смотрели матч 9-летней давности, в то время как сборная образца 2020 года проиграла. К слову, Первый канал награждение россиян серебряными медалями решил не показывать.
Больше информации на портале Антикор:
https://antikor.com.ua/articles/350578-propaganda_v_dejstvii_rossijskij_kanal_pokazal_mificheskuju_pobedu_sbornoj_rossii_vmesto_fiasko
на имя петров-бошировтоварищ майор, укол допингом товарищ майор медицинской службы, и снова молодые, и снова в бой...
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Два Украинских воина погибли, один ранен. Войны нет,перемирие,та сторона.
И да, главное не забыть позвонить путину,поздравить с рождеством
Згадають молоді роки, як будували Німецьку демократичну республіку...
p.s.больше не пиши. пошлю по известному адресу.
Телеканал «Матч ТВ» вместо финала Молодежного чемпионата мира по хоккею 2020 года показал финал-2011. В результате многие болельщики подумали, что Россия выиграла.
Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев
неужели до сих пор не поняли
ЕС заботится о себе
возьмите Англию посмотрела на -- ЕС и решила
лучше заботиться о себе и о своем народе /чем о переселенцах/
нашу экономику загнали ниже плинтуса
от СНД ушли к ЕС не пришли и плаваем как ...... в проруби
безвиз дали /не хватало нянь мусорщиков рабов на плантациях
и.т д и. т .п. /
живу в посёлке не знаю ни одного человека съездившего в ЕС на отдых
а полсотня съезд или на работу /не один раз/
Да здравствует безвиз /хоть это и неплохо /
"Газ в обмен на турбины Сименс для Крыма".
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"Инвалидам, сиротам, крепостным и холопам" , - так говорит "сын русской и юриста"(С).
Не опоздайте, много там много желающих признать себя холопами за 15 баксов (такой, примерно, обменный курс, если не ошибаюсь).
То есть берет русский человек купюру от Жириновского - и признает, что холоп он.
Любит российская илитка свой народ, а народ российский любит свою илитку.
Не опоздайте, лахтинские, к Жирику в очередь, про вас и так известно, что холопы вы.
Давненько не было запоребриком раздачи блинов с лопаты.
Ничего, к масленице напекут.
Ну как, ЗЕбобики, один вы нароТ или нет?