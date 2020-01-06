Меркель 11 января посетит Россию по приглашению Путина, - Кремль.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"В ходе переговоров имеется в виду обсудить актуальные темы международной повестки дня, в том числе ситуацию в Сирии, Ливии, эскалацию напряженности на Ближнем Востоке в результате американского авиаудара по аэропорту Багдада 3 января", - говорится в сообщении.

Будет обсуждаться также война на Донбассе и договоренности, достигнутые на саммите в "нормандском формате" 9 декабря 2019 года в Париже.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Макрон, Меркель и Джонсон призвали избегать эскалации конфликта в Ираке, - заявление