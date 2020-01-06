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 Обострение ситуации на Ближнем Востоке: Германия инициирует встречу глав МИД стран ЕС

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас предложил провести на следующей неделе встречу глав МИД стран ЕС в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства ФРГ.

"В свете угрожающего обострения конфликта между США и Ираном, Европа пока играет важную роль. Мы располагаем опробованными и надежными каналами диалога со всеми сторонами, которые мы должны в полном объеме использовать в этой ситуации. В связи с этим я предложил (верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности) Хосепу Боррелю перенести встречу глав МИД стран ЕС на эту неделю, чтобы быстро согласовать совместные действия", - заявил немецкий министр.

Также в заявлении сообщается, что страны, входящие в международную антитеррористическую коалицию, которую возглавляет США, должны как можно скорее провести встречу для согласования дальнейших шагов в свете решения депутатов парламента Ирака положить конец военному присутствию иностранных сил в стране.

"После принятия резолюции иракского парламента мы немедленно вступим в диалог с правительством Ирака, чтобы прояснить вопрос, как они намерены развивать будущие отношения. Мы с уважением отнесемся к любому решению. Мы готовы продолжать нашу поддержку, если ее пожелают и если это позволит ситуация. Чтобы обсудить это с нашими международными партнерами, необходимо как можно быстрее провести встречу коалиции", - подчеркивается в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Папа Римский Франциск призвал США и Иран к диалогу

Напомним, в ночь на пятницу, 3 января, командующий специальными подразделениями "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в результате ракетного удара в районе аэродрома Багдада.

В официальном сообщении американское Министерство обороны (Пентагон) заявило о причастности Касема Сулеймани к нападению на американскую военную базу в Ираке 27 декабря и организации штурма посольства США в Багдаде.

Президент США Трамп лично отдал приказ об этом ударе. После операции он заявил, что иранского генерала Касема Сулеймани необходимо было убить значительно раньше.

Источник: https://censor.net.ua/n3168489
 
 
 Топ комментарии
 
Крайне озвбочен и обеспокоен политической обстановкой в пасе, обсе, оон и в Гваделупе.
Как там Штанмайер и Меркель поживают? Почему не пишут ?
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Запізно вже ці ініціативи. Треба було зустрічатись, як мінімум, місяць назад.
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я висловлюю ширу стурбованість ...

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Запізно вже ці ініціативи. Треба було зустрічатись, як мінімум, місяць назад.
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Крайне озвбочен и обеспокоен политической обстановкой в пасе, обсе, оон и в Гваделупе.
Как там Штанмайер и Меркель поживают? Почему не пишут ?
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В смысле, на следующей неделе?!
Там уже могут завтра друг друга фигачить Обострение ситуации на Ближнем Востоке: Германия инициирует встречу глав МИД стран ЕС - Цензор.НЕТ 3621
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как-то жижа, пока, вяло реагирует на события
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У світлі можливого конфлікту для Європи є загроза поглинання її біженцями. Тому що всі біжать туди де воювати не бажають
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А-ха-ха. Что эти недоделанные могут вообще? Каналами диалога они располагают)
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так... шото я не понял... "положить конец военного присутствия" это касается боевиков из Ирана или только военных сил США?
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На Близькому Сході біля 500 німецьких вояків.
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Игорь,ну ей Богу,кто о чём,а ...Без упоминания Зеленского у вас плохое самочувствие?
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а оно не в Омане с врагами США и ЕС встречается?
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Не, у меня как раз очень хорошее.Он мне настроение поднимает
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Снова будут решительно обеспакаиваться и возбуждаться
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Радикальный ислам.,это беда...Христьянство перебалело этой бодезнью во времена крестовых походов и в средневековье. А ислам в большенстве случаев так и остался в временах Саладина...😥
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А вы вспомните действия Германии против Ливии после взрыва Боинга 747 над Шотландией в 1988 году.ООН тогда дал мандат против Муаммара Каддафи. Всё НАТО приняло участие в военных операциях,кроме....Германии.
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Ви уявляєте на який рівень спустив вicлюк нашу країну?
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Іран вийшов з ядерної угоди і загрожує США військовим ударом.... Московия разрешила Ирану установить свои ядерные ракеты на Кубе и под Москвой. Загострення ситуації на Близькому Сході: Німеччина ініціює зустріч глав МЗС країн ЄС - Цензор.НЕТ 4259
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А Украину зелох, сидячи в Омане, поставил на сторону врагов ЕС и США - так и до санкций в нашу сторону рукой подать
Загострення ситуації на Близькому Сході: Німеччина ініціює зустріч глав МЗС країн ЄС - Цензор.НЕТ 9389
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Німеччина не хоче допомогти на Данбасє значить прийме біженців з Іраку... з путіним треба прощатися, хто не зрозумів той платить.
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"Московия разрешила Ирану установить свои ядерные ракеты на Кубе и под Москвой."

Это,простите, откуда информация?
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По перше, в Ірану нема ядерних ракет, інше думайте.
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