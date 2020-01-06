 За прошедшую неделю огонь унес жизни 77 человек, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

С начала недели зарегистрировано 1 тыс. 281 чрезвычайное происшествие. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 99 человек.

По данным ведомства, спасатели ликвидировали 1059 пожаров, спасли на пожарах 72 человека и не допустили уничтожение огнем 550 зданий и 30 ед. техники. Во время пожаров погибли 77 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 6 млн. 473 тыс. грн.

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В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 108 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 269 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

В течение недели на водных объектах погибли 7 человек.