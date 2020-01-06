США поздравили Православную церковь Украины с первой годовщиной получения Томоса об автокефалии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении посольства США в Украине в Twitter.

"Поздравляем Православную церковь Украины с первой годовщиной получения Томоса об автокефалии, предоставленного Вселенским патриархом Варфоломеем. Мы еще раз подчеркиваем нашу крепкую поддержку права украинцев свободно исповедовать религию без внешнего вмешательства", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Получение Томоса можно сравнить с Актом провозглашения независимости Украины, - Епифаний

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополитЕпифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".