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 США поздравили Православную церковь Украины с первой годовщиной получения Томоса об автокефалии

США поздравили Православную церковь Украины с первой годовщиной получения Томоса об автокефалии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении посольства США в Украине в Twitter.

"Поздравляем Православную церковь Украины с первой годовщиной получения Томоса об автокефалии, предоставленного Вселенским патриархом Варфоломеем. Мы еще раз подчеркиваем нашу крепкую поддержку права украинцев свободно исповедовать религию без внешнего вмешательства", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Получение Томоса можно сравнить с Актом провозглашения независимости Украины, - Епифаний

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополитЕпифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".

США поздравили Православную церковь Украины с первой годовщиной получения Томоса об автокефалии 01

Источник: https://censor.net.ua/n3168486
 
   
 Топ комментарии
 
Дякуємо США!!! Шкода, що для 73% тупорилих дегенератів, як казала упорота "незалежна журналістка" наташа масєйчюк, томас на хлєб нє намажеш(... Але нічого, все так не буде! Доведеться сраною мітлою гнати нах всіх тих масєйчюків з нашого дому! Слава Україні!
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Еще судился что в его сестры квартиру сосед нечаянно просверлил дырку.... "смирение" чо))
Но я уважаю этого попа - машешь руками, открываешь рот, бормочешь - и миллиардер) Вот только в платье ходить и с горшком на башке - напряг.
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Прорганізм на верблюдах катається в ****** США поздравили Православную церковь Украины с первой годовщиной получения Томоса об автокефалии - Цензор.НЕТ 1366
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Интересно, Зеля путина успел поздравить с Рождеством?
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США поздравили Православную церковь Украины с первой годовщиной получения Томоса об автокефалии.

Онуфрій, прочитавши це, трохи не вдавився "кулєбякой"...
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Тюрєй =) Національна страва московитів- тюря. У нас в селах таким собак та свиней годують =)
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Якраз ні. На "тюрю" вони хочуть підсадити весь кацапський плебс, а в самих - повний "коммунизм с чилавеческим лицом".
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следующий Президент и Главнокомандующий Украины изгонит секту мацковских попов с украинской земли!!!
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Героям Слава!!! Веселих Свят!!! З Різдвом Христовим!!!
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Дякую! Зі святом Різдва! Все буде Україна!
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Дякуємо США!!! Шкода, що для 73% тупорилих дегенератів, як казала упорота "незалежна журналістка" наташа масєйчюк, томас на хлєб нє намажеш(... Але нічого, все так не буде! Доведеться сраною мітлою гнати нах всіх тих масєйчюків з нашого дому! Слава Україні!
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Порохосвинякам 8%-им дякувати США не треба-якось обійдемось,бо в Томосі немає ПЦУ ,а є УПЦ(UOC),які дьячок МП з 2009р П.Порошенко рейдерить,аби 8%-их дурити,захоплюючи все більше їхньої землі.Он 122 тис.га синочкові переписав http://agroportal.ua/news/novosti-kompanii/poroshenko-vsled-za-konditerskim-perepisal-na-syna-i-agrobiznes/
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дурнику!.. для початку ознайомся зі змістом Томосу, а потім вже щось варнякай..
як можна писати таку відверту дурницю, ДеBil?!
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Рашист-неофашист лживый и подлый притом,а не пошел бы ты ...работать на такси
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Нє, он афроамериканцам унітази моєт. Єліта!
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"Зеленский предал Украину". Передача России "беркутов"

https://www.youtube.com/watch?v=NNUFBvRtUWE

Страшно и больно... и не надо писать, что тема "не та", та тема, та!.... она везде теперь ТА!... США поздравили Православную церковь Украины с первой годовщиной получения Томоса об автокефалии - Цензор.НЕТ 8212
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Лед попробуй, к голове приложить. Может и жопа потухнет.....
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Почему у вас, кацапов, все мысли только об этом?
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Так жалко же свынособак, у нас и так медицина перегружена, а тут вы с ожегами....
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Отримання Томосу Україною, це велика подія. Шана всім, хто доклав зусиль для вирішення вікової залежності
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Ну якщо рахувати процент рююскаязичних і ватніків у партії, то нащадки кпсс - або заЖоп, або слуга народа...
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ну вот...а местный ватник упоротый, пойдет сегодня прикладываться в руке извращенца сексуального Павлантия-мерса...ну и кто этим зомби- придуркам дохтур?)))) США привітали Православну церкву України з першою річницею отримання Томосу про автокефалію - Цензор.НЕТ 1025 ...
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Томос для УПЦ обєднає православя України,але без цих усіх пециків-рейдерів,бо в світі UOC признають,а не пцу.
Усіх православних з Різдвом Христовим.
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Кривославный татаромордвин ,ты тут каким боком сатанинским притерся ...
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