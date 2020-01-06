 Зеленский обсудил с исполнительным президентом госрезерва Омана активизацию инвестиционного сотрудничества

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Президента.
В ходе встречи стороны обсудили торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество Украины и Омана и констатировали, что нынешний уровень двустороннего инвестиционного сотрудничества не соответствует имеющемуся потенциалу, в частности по сравнению с динамичным ростом торговых отношений, и согласились с необходимостью его активизации.
Владимир Зеленский отметил, что сегодня Украина предлагает значительные возможности для инвестирования. Глава государства проинформировал об условиях и преимуществах ведения бизнеса в Украине для иностранных инвесторов, создании в нашем государстве благоприятной деловой среды, привлекательных сферах для инвестиций и призвал оманских партнеров принять участие в проведении большой приватизации в Украине.
Оманская сторона выразила заинтересованность в активизации сотрудничества в инвестиционной сфере и приняла приглашение Владимира Зеленского посетить Украину для ознакомления с перспективными проектами и направлениями сотрудничества.
Напомним, Президент Владимир Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом.
Зачем так откровенно повторять путь, который уже прошёл твой неудачливый предшественник? Даже в мелочах. Зачем сначала делать, а потом думать и лихорадочно искать ответы?
Такие справедливые вопросы, адресованные Зеленскому и его команде, задает сегодня в Фейсбуке политолог Михаил Подоляк.
Это же Украина. Которая до сих пор ищет того, кто перестанет ей банально врать…
Здесь обязательно нужно уметь правильно разговаривать. Откровенно, своевременно, доверительно. Не важно, с кем. И не важно, когда. А не только зачитывать оригинальные «официальные поздравления».
Именно искренность - то, чего всегда не хватает нашим царям, калифам, вождям и особенно президентам). Не бояться говорить, объяснять личные поступки, слушать претензии и спокойно их отбивать. Но только не прятаться за молчанием и последующими неуклюжими «сообщениями инфантильного пресс/офиса»…
Нет никаких проблем в самом факте поездки в Оман, на Сейшелы или в Монте-Карло. Ну любят наши vip-ы столь предсказуемый лакшери отдых. Да, «сельская» такая привычка - «видите, я очень крут, потому что покупаю себе самые многозвездочные отели». Ничего с этой жлобской привычкой мы не сделаем пока. Не хотят наши топы быть умереными, сдержанными, скромными)…
Проблема возникает только тогда, когда ты… становишься президентом. По меньшей мере, это вызывает странные ощущения и внутри страны, и у наших внешних партнёров.
Зачем так демонстративно? Неужели для репутации страны нельзя чуть потерпеть?
Ещё бОльшая проблема возникает, когда ты начинаешь маскировать это. Придумывать что/то. Организовывать спешно встречи с… министрами Омана. И тем самым ещё больше загонять себя в нелепое положение).
В тему:
Вранье на вранье. Зеленскому пришлось срочно организовать «официальную встречу» в Омане
Ну какие такие «инвестиционные встречи», когда визит частный, а на правительственных порталах двух стран нет об этих встречах ни единой анонсирующей строчки? На кого это рассчитано в наше информационное время?
Разве сложно было дать официальное сообщение - «президент отбыл в краткосрочный отпуск в страну О.» Да, это выглядит чуть странно. Но тем не менее, вполне вписывалось бы в парадигму честности).
А так… Все точно так же как вчера…
Именно на этом в свое время и погорел пафосный Порошенко. Он думал, что невероятно умён и все можно замаскировать. И даже делал вид, что не понимает - в чем претензия? Он же богатый чел и может себе позволить.
И почти сразу организовал зловонную волну «агрессивных оправдателей». Ровно то же самое происходит и сейчас…
Но зачем? Зачем во/первых, дважды вступать в однотипное болото? Уроки вообще не впрок?..
Во/вторых, почему нельзя заранее считать риски? Прежде всего, риски того самого негативного резонанса. Тем более, что оппоненты с особым изощрением ищут и раздувают любую запятую до размеров розового слона…
В тему:
Кого накажут за оманский позор Зеленского?
В/третьих, почему до сих пор так и не удалось построить медийный «антикризисный кабинет», чтобы адекватно реагировать на подобные ситуации?
Впрочем, все это риторическое уже…
Зізнався б- ну поїхав відпочивати. Навіщо забріхуватись? В Омані зараз всі іржуть((((