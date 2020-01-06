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 Получение Томоса можно сравнить с Актом провозглашения независимости Украины, - Епифаний

Православная церковь Украины с получением Томоса стала независимой и равной во всем с другими Церквями-сестрами.

Об этом Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний написал на своей странице в Facebook по случаю годовщины получения Томоса об автокефалии ПЦУ, передает Цензор.НЕТ.

"Год назад в Рождественский Сочельник в Киев был привезен исторический документ, удостоверяющий, что отныне и навсегда поместная Православная Церковь Украины - независимое и равная во всем с другими Церквями-сестрами. Этот документ завершил дело, истоки которого лежат в глубине веков. Ведь Патриарший и Синодальный Томос об автокефалии для всей полноты единой Поместной Украинской Православной Церкви провозглашает, что наша, основанная проповедью апостола Андрея Первозванного и рожденная свыше тысячи лет назад в крещальных водах реки Днепр, Церковь - выросла и утвердилась для самостоятельного бытия", - написал он.

Митрополит отметил, что получение Томоса для Украины так важно, потому что "наши многовековые стремления к церковной независимости - это не просто слова, а доказанный исторический факт, который наконец получил всеправославное и мировое признание. Значимость и масштабность этого события должны понять все наши современники, а мы с вами, в свою очередь, являемся не просто участниками, мы являемся соавторами новой эпохи в истории нашей Церкви, о которой мечтали и молили Бога много поколений украинцев".

"Я уже говорил, что получение Томоса можно сравнить с Актом провозглашения независимости Украины. Поэтому год назад мы с вами получили долгожданное утверждение духовной независимости! И мы безмерно благодарны Богу за все: за то, что Он благословил бытие украинского народа, дал нам свободу, благословил иметь независимое государство и поместную автокефальную Украинскую Православную Церковь. Благодарны Ему за все победы и достижения, даже за временные трудности и препятствия, преодолевая которые мы становимся сильнее", - написал Епифаний.

Вместе с тем он отмеил, что за этот год произошло много событий и всем пришлось пройти через различные испытания, однако сегодня видим, что с Божьей помощью и в объединении усилий все же достигли многих добрых плодов: "Поместная Украинская Православная Церковь растет и укрепляется, подтверждая свою зрелость. Мы рады решению других Поместных Церквей иметь с Православной Церковью Украины Евхаристическое единение и каноническое общения, принимая ее как свою Церковь-Сестру. Уверенно растет и наша большая церковная семья: увеличивается количество общин и приходов, строятся и освящаются новые храмы, мы с любовью встречаем каждого верующего, который приходит к нашей Церкви".

"Снова и снова повторяем призыв к единению ко всем нашим братьям и сестрам, кто еще сомневается относительно будущего пути для Украинской Православной Церкви: двери поместной Церкви и наши сердца открыты для вас!

Поэтому, осознавая ответственность перед Богом и верующим народом, чувствуя любовь к Церкви и к Украине, реализуя стремление достичь завещанного Господом Иисусом Христом единства между единоверцами - давайте оставим в прошлом то, что нас разделяло, и будем дальше работать вместе на благо Православия и Украины как единая поместная Украинская Православная Церковь!", - резюмировал Митрополит.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Томос об автокефалии, закон о языке и победы Украины в международных судах - главные достижения 2019 года, - Порошенко

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополитЕпифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".

Получение Томоса можно сравнить с Актом провозглашения независимости Украины, - Епифаний 01

Источник: https://censor.net.ua/n3168484
 
   
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Давно-давно
Так, що й не видно,
Коли іще були
Пани та бідні,
Гідні та не гідні,
В одній країні
(Звісно, що не в Україні)
Жив-поживав один Гарант.
Ну, зовні просто франт!
І якось до Гаранта того
Прийшов народ.
Такий убогий!
Голодний! Домівка просто неба!
- От, як нам жить? - питає.
- Томосу вам треба!
- А їсти що?
Немає хліба вдома!
- Кажу ж вам, треба Томос!
- А чим платить за хату?
- Тим самим Томосом.
Які смішні хлоп'ята!
Як буде Томос,
Усе само піде на лад,
І не життя в нас буде - шоколад!
Наш край перейменуємо
В Мальдіви,
А вас ми так і будем
називать -
Щасливі!
Ну, люди були вражені
Безмежно -
Така, пробачте,
Томосозалежність!
Та що поробиш?
Ні з чим пішов народ
(А там малі були і голі)
І скоро від таких приколів
Помер на панщині…
Яка ж мораль?
Останнє слово
Я запозичу у Крилова:
«Беда, коль пироги печёт
Сапожник,
А томосы даёт пирожник».
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Сподіваємо, що з часом років через 50 буде в ПЦУ і патріархат. Якщо заплатять стамбульським попам.
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Я так розумію сьогодні у всіх шоколадних вся лента буде в Томосі. Одною рукою крадуть, іншою моляться.
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А яка вам різниця? Коли ви святкуєте шабат ніхто вам нічого не каже - святкуй(те).
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Слуга Коломойского Зеленский тоже войдёт в историю.Как продавец земли Украины.
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Козломордые все ближе к Северной Корее, скоро на солнце полетят=)))

Телеканал «Матч ТВ» вместо финала Молодежного чемпионата мира по хоккею 2020 года показал финал-2011. В результате многие болельщики подумали, что Россия выиграла.
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100%!!!
Це перша цеглина в храм-державу Святої України. Про яку мріяв Олесь Бердник.
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В Украине проживают и атеисты и верующие других многих вероисповеданий. Это в Рашке культ церкви и школы 7-ми летки церковно приходские. 21 век на улице, а тут мракобесие.
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Ніхто вам не заважає вірувати в те, що б*га нема.
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Томос дала США. Как оружие против рахи. Учитывая войну. И неважно какой бы был президент. Ющ вон тоже хотел,но Америка тогда хотела мягче с расией играть.
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начинается... пора уже Епифанию открыть собственный телеканал и на пару с Порохом, ежеутренне, заливать в уши населению, о Томосе. Скоро, получение Томоса, начнут сравнивать с изобретением парового двигателя, механических часов, теорией относительности или открытием пенициллина да анастезии.
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Останнє спонукало Вас написати цей коментар? Получение Томоса можно сравнить с Актом провозглашения независимости Украины, - Епифаний - Цензор.НЕТ 4881
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як ви заіпали чортові попи своїм самолюбованієм нас кацапи вбивають а ви все піаритесь поцілунками з владою...
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Богоборців сьогодні крутить - це нормально, бо свято у християн.
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Розумні люди порівняють з Незалежністю, зелене лайно - з термосом.
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Як називають людей які не можуть відрізнити Томос від термосу?
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Томос получили благодаря Филарету!!!
И событие это ТОЛЬКО для адептов церкви.
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..Зебізяни із стада"какаяразница"..шо там ваша головна зебізяна моніка оманська...
"на найвисшем уровне" в Омані багато нарішала..камуналка..зубожіння зебізян ???
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Кто и каким документом уполномочил самозванцев в рясах(в том числе и раздающих "томАсы") выступать от имени Бога?
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