EN|RU|UK
Темы дня: Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины
  1279  59
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (4181) Европейская Солидарность (209) Dr. Alban (5)

 "Казус Dr. Alban" нивелирует международные усилия Украины по возвращению Крыма из-под российской оккупации, - "ЕС"

Правоохранительные органы Украины должны как можно скорее дать ответ украинскому обществу: кто и на каком основании снял запрет и дал разрешение на въезд в Украину певцу, который своими действиями нарушал территориальную целостность Украины.

Об этом говорится в заявлении партии "Европейская Солидарность", сообщает Цензор.НЕТ.

"Неожиданно быстро Владимир Зеленский начал воплощать в жизнь свое новогоднее поздравление "#какаяразниця". Очевидно, что он так и не осознает, насколько его личное вмешательство и выступление шведского певца Dr. Alban в "95-м квартале" могут иметь негативные последствия для политики непризнания попытки аннексии Крымского полуострова со стороны Российской Федерации.

После позорного освобождния "беркутов" Владимир Зеленский решил показать всему миру, что в его ручном управлении не только система правосудия, но и Служба безопасности Украины" - говорится в заявлении.

В политсиле отмечают, что "телефонное право" Зеленского в истории с Dr. Alban - это еще и очевидный конфликт интересов:  "Музыканта впустили в Украину по указанию президента для выступления в шоу-программе компании, по деятельности которой Зеленский получает немалые роялти".

"Новой власти пора понять, что надо защищать не интересы "95-го квартала" или своих друзей и спонсоров, а всей Украины. Или "у Зеленского" уже начали волноваться о следующих роялти за 2020-й год от деятельности "95-го квартала"?" - сказано в заявлении.

В "ЕС" также настаивают на том, что правоохранительные органы Украины должны как можно скорее дать ответ украинскому обществу: кто и на каком основании снял запрет и дал разрешение на въезд в Украину певцу, что своими действиями нарушал территориальную целостность Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Очередной певун оккупантов в Украине. Зеленский нарушил закон, - в партии Порошенко отреагировали на допуск в страну певца Dr. Alban, который посещал Крым

Как известно, на странице в Инстаграм шведского музыканта появилось сообщение о том, что он смог приехать в Киев для участия в новогоднем выпуске шоу "95-го квартала" только после вмешательства президента Зеленского. Ранее артист выступал в оккупированном Крыму, который в своей заметке назвал "спорной территорией".

После скандала в социальных сетях певец удалил свой предыдущий сообщение и написал другой, в котором нет упоминания о "помощи" президента Зеленского.

Источник: https://censor.net.ua/n3168483
 
   
 Топ комментарии
 
Просто Зеленский не президент, а Резидент ГРУ рфии...Ошибка Резидента...
 показать весь комментарий
 
История одного государства
"Как просрать все"
 показать весь комментарий
 
Зебилу главное селфи сделать "Казус Dr. Alban" нивелирует международные усилия Украины по возвращению Крыма из-под российской оккупации, - "ЕС" - Цензор.НЕТ 8154 "Казус Dr. Alban" нивелирует международные усилия Украины по возвращению Крыма из-под российской оккупации, - "ЕС" - Цензор.НЕТ 3339
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Просто Зеленский не президент, а Резидент ГРУ рфии...Ошибка Резидента...
 показать весь комментарий
 
 
Да хоть трижды резидент
А вот что мешает украинцам поставить его раком?
Может хатоскрайность, покуизм и жаба?
А ты говоришь резидент
 показать весь комментарий
 
 
Лохам показали кловуна на лісапеті і вони побігли голосувати за нього. Хуже нібудіт!
 показать весь комментарий
 
 
Задовбало "Зе-нове зе-управління нашого зе-будинку"
https://www.youtube.com/watch?v=CTERKXsEEQE
 показать весь комментарий
 
 
"Вы мужчина или женщина? - Какая разница товарищ............." - акакаяразница! "Казус Dr. Alban" нивелирует международные усилия Украины по возвращению Крыма из-под российской оккупации, - "ЕС" - Цензор.НЕТ 1430
 показать весь комментарий
 
 
Мабуть тов. Швондер це прадід Нелоха Оманського-Какая разніца.
 показать весь комментарий
 
История одного государства
"Как просрать все"
 показать весь комментарий
 
 
пусть осёл ответит - интересно послушать....
по поводу Омана, было весело, развлеклись.... смех сквозь слёзы...((
 показать весь комментарий
 
 
Дядя Вова слазь с качели , пусть дети покатаются
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Как погода на Мальдивах?
 показать весь комментарий
 
 
Index_Dias +30 переменная облачность - почувствуй разницу Порошенко один раз за 5 лет полетел на Мальдивы за свой счет а ваш Зе за полгода 6 раз уже отдохнул и еще зе поклонники вы когда начнете обьективно критиковать вашего сонцеликого? когда Порошенко при власти грязь на его все годы правления и критиканство лилось как раз его избирателей свои же критиковали тот кто его выбрал если он сделал чтото не так, так почему вы на явные просчеты своего зеленого президента закрываете глаза и не осуждаете его а сразу переводите стрелки на неких порохоботов и при чем тут они сейчас ?
 показать весь комментарий
 
казус мыролюбного реформизма нивелирует с 14 по 19 года нивелирует возвращение крысма
 показать весь комментарий
 
 
Солідарність» підготувала запити до СБУ та Президента щодо в'їзду в Україну осіб, які підтримали анексію Криму - Ірина Геращенко

Представники партії "Європейська солідарность" готують запити до президента України Володимира Зеленського щодо його поїздки до Оману, а також дозволу на в'їзд російському акторові Федору Добронравову і шведському співакові Dr. Alban.
Про це у Facebook повідомили народні депутатки Іванна Клипуш-Цинцадзе та Ірина Геращенко.
"Поки ми за свій рахунок поїхали на Гуцульщину на Різдво, президент за свій рахунок полетів розвивати торговельно-економічні та дипломатичні відносини з Оманом... Готуємо запит від «Європейської Солідарності» на ОПУ і МЗС - хто саме з представників цих відомств супроводжуватиме главу держави на цих відповідальних зустрічах, які конкретно питання і з ким будуть обговорюватися, яких результатів очікувати", - написала Климпуш-Цинцадзе.
Водночас Ірина Геращенко повідомила, що "Європейська Солідарність" підготувала запити щодо дозволів на в'їзд в Україну російському акторові Федору Добронравову, який грав у серіалі "Свати", і шведському співаку Dr Alban, які відвідували окупований Крим.
"Європейська Солідарність" підготувала низку запитів до СБУ і президента Зеленського про порушення українського законодавства і дозволу на в'їзд в Україну особам, які підтримали анексію Криму, публічно називають анексований РФ півострів спірною територією і виступали на окупованій українській землі. Зокрема, йдеться про актора "Сватів" Федора Добронравова і про Dr Alban, який виклав у мережу фото з президентом і подякував йому, що він в обхід заборони допоміг в'їхати в Україну", - написала Геращенко.
 показать весь комментарий
 
 
а потім до суду про відкриття крим провадження "Казус Dr. Alban" нивелирует международные усилия Украины по возвращению Крыма из-под российской оккупации, - "ЕС" - Цензор.НЕТ 5581
Ну не люблю зе-пролетаріат
https://www.youtube.com/watch?v=josKT8tf_QI
 показать весь комментарий
 
Ну, мочити зебілів за їхні косяки потрібно "по всім фронтам".
Навіть, якщо "мочити" по справжньому і не вдається - то хоча би "тактикою мілких порізів"....
А що - заспокоїтись, і зовсім скластии руки, як в гробу? Ні! І ще раз НІ! Та хоча би на прикладі по-сусідству: де Явлінський і його компанія програли все, що можна було би; а Хаканикомуненада навіть дякувала ***** за Крим.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Только российские пропагандоны заговорили о признании Крыма в связи с этим случаем - и тут же писиковая солидарность повторяет это почти слово в слово.
Совпадение?
 показать весь комментарий
 
 
Прикинь, а ослікам не дійшло, бо вони в омані. "Казус Dr. Alban" нивелирует международные усилия Украины по возвращению Крыма из-под российской оккупации, - "ЕС" - Цензор.НЕТ 9709
 показать весь комментарий
 
 
Якщо б зебіл перейшов би за посиланням в заявлении партии "Европейская Солидарность" та подивився дату, то можливо б і не обісрався.
 показать весь комментарий
 
 
Если Украина официально считает, что Крым можно посещать по российским законам, полностью игнорируя украинские, то это, конечно же, означает, что Украина не признает российский суверенитет над Крымом.
 показать весь комментарий
 
Зато зебобы узнают, как на самом деле выглядят барыги при власти.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Чья бы мычала. Фантомные боли слуг мародёра и коррупционеров. Они до сих пор понять не могут что они уже НИКТО!!!
 показать весь комментарий
 
 
Якщо вони ніхто, то чого тоді так підгорає зелена вата?
 показать весь комментарий
 
 
тяжело человеку попасть в шоубизнес и там удержаться...
но не возможно из шоумена вытравить шоу и его бизнес на шоу, чтоб он остался человеком
 показать весь комментарий
 
 
Казус под именем зеленский нивелирует понятие "Президент Украины" .
 показать весь комментарий
 
 
Моё всё - это Украина! А ты, морда, отвали за поребрик!
 показать весь комментарий
 
 
Прямо Зе Швондер-Оманський якийсь "Казус Dr. Alban" нівелює міжнародні зусилля України щодо повернення Криму з-під російської окупації, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 9489
 показать весь комментарий
 
 
ТРОЛЛИ -фас!!!хотя праздники,видимо у троляк то же выходной)
 показать весь комментарий
 
о б*же, а этого не было понятно? по типажу Зели то. та даже и по росту, прости св. Ух.
что там принцип - я начальник, ты дурак, я сказал, ты делаешь. по-моему Аваков на Петка чет имеет, и тот радостно обосрался, тупо забив на инф. политику. и Авакова не менее радостно оставили взад править мусорами
 показать весь комментарий
 
Просто народу Украины уже давно пора понять, что зеленский - это актер, который играет роль презедента по заданию ФСБ, по уничтожению Украины и всех ее институтов изнутри. Не верите? Тогда почему кремлеботы занимаются smm и ютубом зельцмана? Почему кремлефашисты никогда не критиковали зелешваль? Почему зелескот простил кацапам 12 лярдов за газ? Почему в норманском формате договорились обмен военнопленными "всех на все", а Украина получила только 12 воинов вместо 300?!!
 показать весь комментарий
 
 
Обирається Зе ще швидше чим в свій час обирався Пе...
 показать весь комментарий
 
В этом тоже есть положительное. Третий , должен быть лучше тех двух ( после Майдана) ))
 показать весь комментарий
 
Іде повзуча гібридна капітуляція перед касапами: кожен день здаються якщо не території, так позиції України чи то в гуманітарній сфері, чи то в правовій, чи то в ідеологічній, чи то на міжнародній арені знищенням антипутінської коаліції.
Так і в цьому випадку з Dr. Alban... все разом.
 показать весь комментарий
 
 
Постачання до середини жовтня 2015 року української електроенергії на окупований Крим - створило максимально комфортні умови для ***** по закріпленню кацапні на анексованій в України території..
 показать весь комментарий
 
 
Дебілкуватим ПЄСанутим немає спокою! )))))))
 показать весь комментарий
 
 
В очередной раз Зебуины подтерлись законом во главе с зеослом. Еще один год зеленой плесени Украина может не выдержать. Пора Ваве говорить правильные слова - « Я устал. Я ухожу»
 показать весь комментарий
 
 
Хочу, что бы нашелся герой, который избавит Украину от зелёного клоуна и его команды.
 показать весь комментарий
 
 
Какую отмазку придумают на этот раз.

Для меня здесь всё ясно, впустили его что бы выступил на 95 Кв. Понятно что без Зе там не обошлось.
 показать весь комментарий
 
какую выгоду получил слуга Коломойского, неизвестно.Восток дело тёмное.
 показать весь комментарий
 
Нам до сраки,ми в Омані
"Казус Dr. Alban" нівелює міжнародні зусилля України щодо повернення Криму з-під російської окупації, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 5523

та відео візіту https://twitter.com/JRobur/status/1213877116179243008
 показать весь комментарий
 
 
О мародёры голос подали ) шоколадные успокойтесь вы достойно заняли место на свалке истории
 показать весь комментарий
 
 
что то не вижу 75 процентов писюнькового пианиста ... языки из задницы онного доставайте и поведайте что думаете по этому поводу про его выбрыки .. как всегда обосралось большинство а отдуваться меньшинству
 показать весь комментарий
 
 
Нет, этот казус подтверждает, что у нас не только министр экономики дебил, но и президент
 показать весь комментарий
 
 
Полив плантацій лохини привів до обміління Шацьких озер.

Одне з таких підприємств побудувало неподалік штучні водні об'єкти на орендованій території площею 230 га без відповідних на це документів та здійснює з них водозабір для поливу саджанців лохини на площі понад 150 га.

Ось такі ставочки там нарили оці о#уєвші люди. І таких ставків там на 230 га.

А не як деякі дебіли говорили що це глобальне потепління.


"Казус Dr. Alban" нівелює міжнародні зусилля України щодо повернення Криму з-під російської окупації, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 6495
 показать весь комментарий
 
Сказано это конечно не для спасения Украины. А как вид борьбы с конкурентом у власти. Я Зе не защищаю,но слишком много боков было у петюни,шоб становиться прЫнципиальным. - Тот же ахметов,медведчук живы здоровы и гадят как и прежде. Меняя лишь покровителей. - Касается обоих.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх