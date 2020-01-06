 "Казус Dr. Alban" нивелирует международные усилия Украины по возвращению Крыма из-под российской оккупации, - "ЕС"

Об этом говорится в заявлении партии "Европейская Солидарность", сообщает Цензор.НЕТ.
"Неожиданно быстро Владимир Зеленский начал воплощать в жизнь свое новогоднее поздравление "#какаяразниця". Очевидно, что он так и не осознает, насколько его личное вмешательство и выступление шведского певца Dr. Alban в "95-м квартале" могут иметь негативные последствия для политики непризнания попытки аннексии Крымского полуострова со стороны Российской Федерации.
После позорного освобождния "беркутов" Владимир Зеленский решил показать всему миру, что в его ручном управлении не только система правосудия, но и Служба безопасности Украины" - говорится в заявлении.
В политсиле отмечают, что "телефонное право" Зеленского в истории с Dr. Alban - это еще и очевидный конфликт интересов: "Музыканта впустили в Украину по указанию президента для выступления в шоу-программе компании, по деятельности которой Зеленский получает немалые роялти".
"Новой власти пора понять, что надо защищать не интересы "95-го квартала" или своих друзей и спонсоров, а всей Украины. Или "у Зеленского" уже начали волноваться о следующих роялти за 2020-й год от деятельности "95-го квартала"?" - сказано в заявлении.
В "ЕС" также настаивают на том, что правоохранительные органы Украины должны как можно скорее дать ответ украинскому обществу: кто и на каком основании снял запрет и дал разрешение на въезд в Украину певцу, что своими действиями нарушал территориальную целостность Украины.
Как известно, на странице в Инстаграм шведского музыканта появилось сообщение о том, что он смог приехать в Киев для участия в новогоднем выпуске шоу "95-го квартала" только после вмешательства президента Зеленского. Ранее артист выступал в оккупированном Крыму, который в своей заметке назвал "спорной территорией".
После скандала в социальных сетях певец удалил свой предыдущий сообщение и написал другой, в котором нет упоминания о "помощи" президента Зеленского.
А вот что мешает украинцам поставить его раком?
Может хатоскрайность, покуизм и жаба?
А ты говоришь резидент
https://www.youtube.com/watch?v=CTERKXsEEQE
"Как просрать все"
по поводу Омана, было весело, развлеклись.... смех сквозь слёзы...((
Представники партії "Європейська солідарность" готують запити до президента України Володимира Зеленського щодо його поїздки до Оману, а також дозволу на в'їзд російському акторові Федору Добронравову і шведському співакові Dr. Alban.
Про це у Facebook повідомили народні депутатки Іванна Клипуш-Цинцадзе та Ірина Геращенко.
"Поки ми за свій рахунок поїхали на Гуцульщину на Різдво, президент за свій рахунок полетів розвивати торговельно-економічні та дипломатичні відносини з Оманом... Готуємо запит від «Європейської Солідарності» на ОПУ і МЗС - хто саме з представників цих відомств супроводжуватиме главу держави на цих відповідальних зустрічах, які конкретно питання і з ким будуть обговорюватися, яких результатів очікувати", - написала Климпуш-Цинцадзе.
Водночас Ірина Геращенко повідомила, що "Європейська Солідарність" підготувала запити щодо дозволів на в'їзд в Україну російському акторові Федору Добронравову, який грав у серіалі "Свати", і шведському співаку Dr Alban, які відвідували окупований Крим.
"Європейська Солідарність" підготувала низку запитів до СБУ і президента Зеленського про порушення українського законодавства і дозволу на в'їзд в Україну особам, які підтримали анексію Криму, публічно називають анексований РФ півострів спірною територією і виступали на окупованій українській землі. Зокрема, йдеться про актора "Сватів" Федора Добронравова і про Dr Alban, який виклав у мережу фото з президентом і подякував йому, що він в обхід заборони допоміг в'їхати в Україну", - написала Геращенко.
Ну не люблю зе-пролетаріат
https://www.youtube.com/watch?v=josKT8tf_QI
Навіть, якщо "мочити" по справжньому і не вдається - то хоча би "тактикою мілких порізів"....
А що - заспокоїтись, і зовсім скластии руки, як в гробу? Ні! І ще раз НІ! Та хоча би на прикладі по-сусідству: де Явлінський і його компанія програли все, що можна було би; а Хаканикомуненада навіть дякувала ***** за Крим.
Совпадение?
https://www.youtube.com/watch?v=josKT8tf_QI
но не возможно из шоумена вытравить шоу и его бизнес на шоу, чтоб он остался человеком
что там принцип - я начальник, ты дурак, я сказал, ты делаешь. по-моему Аваков на Петка чет имеет, и тот радостно обосрался, тупо забив на инф. политику. и Авакова не менее радостно оставили взад править мусорами
Так і в цьому випадку з Dr. Alban... все разом.
Для меня здесь всё ясно, впустили его что бы выступил на 95 Кв. Понятно что без Зе там не обошлось.
та відео візіту https://twitter.com/JRobur/status/1213877116179243008
Одне з таких підприємств побудувало неподалік штучні водні об'єкти на орендованій території площею 230 га без відповідних на це документів та здійснює з них водозабір для поливу саджанців лохини на площі понад 150 га.
Ось такі ставочки там нарили оці о#уєвші люди. І таких ставків там на 230 га.
А не як деякі дебіли говорили що це глобальне потепління.