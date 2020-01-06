 "Казус Dr. Alban" нивелирует международные усилия Украины по возвращению Крыма из-под российской оккупации, - "ЕС"

Об этом говорится в заявлении партии "Европейская Солидарность", сообщает Цензор.НЕТ.

"Неожиданно быстро Владимир Зеленский начал воплощать в жизнь свое новогоднее поздравление "#какаяразниця". Очевидно, что он так и не осознает, насколько его личное вмешательство и выступление шведского певца Dr. Alban в "95-м квартале" могут иметь негативные последствия для политики непризнания попытки аннексии Крымского полуострова со стороны Российской Федерации.

После позорного освобождния "беркутов" Владимир Зеленский решил показать всему миру, что в его ручном управлении не только система правосудия, но и Служба безопасности Украины" - говорится в заявлении.

В политсиле отмечают, что "телефонное право" Зеленского в истории с Dr. Alban - это еще и очевидный конфликт интересов: "Музыканта впустили в Украину по указанию президента для выступления в шоу-программе компании, по деятельности которой Зеленский получает немалые роялти".

"Новой власти пора понять, что надо защищать не интересы "95-го квартала" или своих друзей и спонсоров, а всей Украины. Или "у Зеленского" уже начали волноваться о следующих роялти за 2020-й год от деятельности "95-го квартала"?" - сказано в заявлении.

В "ЕС" также настаивают на том, что правоохранительные органы Украины должны как можно скорее дать ответ украинскому обществу: кто и на каком основании снял запрет и дал разрешение на въезд в Украину певцу, что своими действиями нарушал территориальную целостность Украины.

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Как известно, на странице в Инстаграм шведского музыканта появилось сообщение о том, что он смог приехать в Киев для участия в новогоднем выпуске шоу "95-го квартала" только после вмешательства президента Зеленского. Ранее артист выступал в оккупированном Крыму, который в своей заметке назвал "спорной территорией".

После скандала в социальных сетях певец удалил свой предыдущий сообщение и написал другой, в котором нет упоминания о "помощи" президента Зеленского.