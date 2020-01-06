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Все про:премия (350) фильмы (294) Чернобыль (358)

 Сериал "Чернобыль" получил "Золотой глобус" в двух номинациях

Британско-американский мини-сериал "Чернобыль" получил "Золотой глобус" в номинации "Лучший мини-сериал или телефильм".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ".

"Чернобыль" стал обладателем награды в номинации "Лучший мини-сериал или телевизионный фильм", кроме того исполнитель роли Щербина в "Чернобыле" Стеллан Скарсгорд получил "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль второго плана.

Мини-сериал "Чернобыль" американского режиссера Джона Ренка рассказывает о катастрофе, которая произошла в Украине в 1986 году. Он включает пять эпизодов и рассказывает о событиях после взрыва реактора на Чернобыльской атомной электростанции, одной из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества.

Всего за титул лучшего мини-сериала или телефильма боролись пять лент. Кроме победителя, это "Ловушка-22", "Фоссил/Вердон", "Самый громкий голос" и "Невероятное".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США рассекретили первый отчет своей разведки о Чернобыльской катастрофе

Стоит отметить, что в сентябре "Чернобыль" завоевал три награды американской телевизионной премии "Эмми".

Напомним, премия "Золотой глобус" присуждается с 1942 года по результатам голосований аккредитованных при Голливуде иностранных журналистов. Она считается одной из самых престижных наград (после "Оскара") и, кроме сферы кинематографии, охватывает также телевизионные фильмы и сериалы.

Источник: https://censor.net.ua/n3168482
 
 
 Топ комментарии
 
Вполне заслужено!

У ватного скота тоже подгорит, по тому как сериал еще и отлично показал всю кровавость коммуно-фашистского режима!
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Заслуженно! Очень сильный сериал! Один из лучших фильмов !
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Ну, это ж не про то, как диды воевали, конечно, слабовато...
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Вполне заслужено!

У ватного скота тоже подгорит, по тому как сериал еще и отлично показал всю кровавость коммуно-фашистского режима!
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Да! Очень понравилось как все детали быта были точно отображены. И убогость комуняк
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комми до Муссолини как тебе до грамотного чувака.
причем здесь фашизм Муссолини, когда комми были интернациАналистами, а фашисты - чет там типо мывяликие, мынация.
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Заслуженно! Очень сильный сериал! Один из лучших фильмов !
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кремлевские сказочники снимают свою версию Чернобыля.типа 26 апреля был небольшой пожарчик и его немедленно потушили...есть раненные.Уже когда Швеция сообщила что именно произошло,тогда начали другие отмазки...Крысы позорные
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У козломордых виноват в пожаре американский шпиен, который поджог энергоблок.
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Чудовий серіал. а тим часом мультик про віслючка наша бубочка заборонила..
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Наверное оправдывалась как Якименко - А это я специально проверяла вашу бдительность Сериал "Чернобыль" получил "Золотой глобус" в двух номинациях - Цензор.НЕТ 1870

Но возможен и второй вариант..... т.р.о.л.л.ь.(троллиха)
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так не має ніде в мовному перекладі((
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Ну кино так себе ,на четвёрочку с минусом ...
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Ну, это ж не про то, как диды воевали, конечно, слабовато...
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какого коменты в новости про потери закрыты ? зеботы п*дарасы ,путин куйло
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А серіал ;Свати;- найпопулярніший серіал в РФ.
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Сериал "сКоты"...популярен у винторогого скота....
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Осенью был в Риме, общался с соседями из азии. На вопрос откуда я, ребята не совсем понимали, что у нас за страна, пока не сказал "Чернобыль, нетфликс".
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Гарна новина, але я досі в захваті від канадців, які вчора у фіналі ЧС-2020 по хокею серед молодіжних команд обіграли кацапів - 4 : 3.
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Сняли бы еще как воинствующая Финляндия с ее громадным 1.5млн. населением и ужасающей армией из 7-ми(или даже 5-ти!!!!) дивизий, 60 танков(падает в обморок) и где-то 50 самолетов, ВНЕЗАПНО напала на жалкий 1млн. ополченцев ссср, которые мирно садили картошку "русскую"(можно и зимой садить) и смехотворные 1.5. тыс мирных советских танков(прогревали землю) и не сосчитать как мало тысяч советских самолетов(пахали с воздуха землю, а красноармадцы мигом картошку туда кидали). Это же стопроцентный муссолинизм капиталистического блока агрессивных буржуев против мирных армий, фронтов, корпусов(в т.ч. десантных и танковых) не менее мирного советского поцударства!!111
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