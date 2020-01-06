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Все про:импичмент (457) США (15989) Трамп (2720) Грэм (9) Пелоси Нэнси (6)

 В Сенате США хотят ускорить рассмотрение импичмента Трампа

Председатель Юридического комитета Сената США республиканец Линдси Грэм призвал спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси передать дело по импичменту в Сенат уже на этой неделе, иначе сенаторы изменят правила его рассмотрения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом республиканец заявил в воскресенье на телеканале Fox News.

"Если мы не получим статьи (относительно импичмента. - Ред.) на этой неделе, тогда нам придется взять дело в свои руки и изменить правила... Моя цель - начать этот процесс в ближайшие дни и не позволять Нэнси Пелоси взять на себя Сенат", - заявил он.

Он также подчеркнул, что не позволит Пелоси "использовать правила Сената в её пользу".

"Это опасно для президентства как института, - добавил Грэм. - Они подвергли импичменту президента, но спикер Палаты Конгресса не передает статьи, требуя от лидера большинства Сената судебного разбирательства – такого, которого хочет она. Они пытаются держать эти статьи над головой президента".

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Как сообщалось, 19 декабря Палата представителей объявила импичмент Трампа, после чего Сенат должен провести судебное разбирательство дела и принять решение относительно осуждения или оправдания президента. Пелоси не передает дела в Сенат, требуя гарантий справедливого судебного разбирательства – с заслушиванием свидетелей и получением материальных доказательств.

Изменение правил рассмотрения дела в Сенате (без формальной передачи статей от Палаты представителей) требует простого большинства голосов.

Напомним также, что 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Источник: https://censor.net.ua/n3168481
 
 
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Політична мініатюра «ПРЕЗИДЕНТ В ОМАНІ», січень 2020

В Сенате США хотят ускорить рассмотрение импичмента Трампа - Цензор.НЕТ 7567
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На нары его гада ,ему там самое место ... В Сенате США хотят ускорить рассмотрение импичмента Трампа - Цензор.НЕТ 2499
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Мы понимает, что в бункере лахтинским больше отсидеться не удастся, но зачем же об этом кричать? У Сенаті США хочуть прискорити розгляд імпічменту Трампа - Цензор.НЕТ 1024
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Відсосуть віслюки в слонів.Байданутим в сенаті треба 67-м голосів із 100,а мають 47-м.Це повна жопа димам кккланівцям.
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Давно пора убрать этого *********** агента, но Конгресс, скорее всего, будет против.
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Выгоняльщики блин вы со своим зеагентом разберитесь
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Та давайте быстрее, марионетку ***** гоните из БД!
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Трампыч и Цап-царапыч всея рюсскага идиотизма затеяли войнушку,чем все закончится одному Господу известно
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Політична мініатюра «ПРЕЗИДЕНТ В ОМАНІ», січень 2020

В Сенате США хотят ускорить рассмотрение импичмента Трампа - Цензор.НЕТ 7567
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https://bykvu.com/ru/bukvy/v-irane-objavili-o-nagrade-za-golovu-trampa-v-razmere-80-mln/
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не успеют.. он уже начинает 3ю мировую..надо было сразу, когда с путиным целовался делать ему импичмент
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Цей кадр ще з Горбачовим цілувався, його якимось-там Х-лом не візьмеш.
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Начали-з самого початку імпічать-кишка просто у ослів слаба проти слонів.
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С Трампом всё надо ускорять, пока оно не втянуло Америку в войну за Израиль.
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