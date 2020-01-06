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 Общество
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Все про:праздник (1536) Рождество (272)

 Сегодня христиане восточного обряда отмечают Сочельник - канун Рождества

Рождественский Сочельник, или навечерие Рождества Христова, отмечают в этот понедельник православные и христиане, живущие по юлианскому календарю.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Название "сочельник" происходит от особой пищи - сочива, которую на сегодня предписывает церковный устав (как правило это размоченные и разваренные зерна пшеницы или риса, чаще с медом, а также бобы, горох и овощи).

Сочельник бывает дважды в год - накануне Рождества Христова и праздника Крещения. По традиции, в этот день, придя из храма после утренней службы, верующие воздерживаются от принятия пищи до появления на небе первой звезды, которая символизирует звезду, взошедшую над Вифлеемом в момент рождения Иисуса.

7 января Рождество в настоящее время празднуют все украинские православные церкви, большинство украинских евангельских христиан, Иерусалимская, Российская, Сербская и Грузинская православные церкви, древние монастыри на Афоне, а также христиане восточного обряда - греко-католики, некоторые группы протестантов и Коптская церковь.

Армянская апостольская церковь, придерживаясь традиции христианской церкви первых веков, отмечает Рождество Христово 6 января одновременно с Крещением, под общим названием Богоявления.

Различие во времени встречи Рождества объясняется отличиями календарных стилей. В 1923 году большинство поместных Православных церквей, за исключением упомянутых, приняли похожий на григорианский новоюлианский календарь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Епифаний рассказал о любимой колядке и детских "заработках" на Рождество

По мнению историков, дата празднования Рождества принята с некоторой долей условности, поскольку во времена Христа в Иудее действовал лунный календарь, который зачастую сложно в точности сопоставить с солнечным летоисчислением.

До 5 века все христианские церкви отмечали праздник Рождества Христова и Крещения 6 января.

Сочельник - заключительный день Рождественского поста. Традиционно в этот день в пищу можно было принимать лишь так называемое сочиво - размоченные зерна пшеницы с медом и фруктами. Эта традиция и дала название празднику.

В Рождественский сочельник до вечерней звезды, то есть до вечерних песнопений за богослужением "Волхвы же со звездою путешествуют", принято ничего не есть и даже не садиться за стол. С появлением же на небе первой звезды, которая возвестила когда-то волхвам о рождении Христа, можно начинать праздновать.

Все члены семьи в сочельник должны быть дома. Нельзя в этот день ссориться, прогонять бездомных, бедных, одиноких.

В Украине накануне Рождества вносили в дом охапку соломы и сена. На столе ставили дидух - ржаной или овсяный сноп, украшенный разноцветными лентами, конфетами, бумажными цветами, гроздьями калины, - предшественник новогодней елки. В народном сознании он символизирует продолжение рода и приумножение достатка. Под скатертью полагалось разложить обереги: чеснок - чтобы не приближалась к дому нечистая сила, зерно - чтобы был хороший урожай, а также деньги - чтобы благосостояние в доме держалось.

Неотъемлемым атрибутом празднования Рождества в Украине являются колядки, в которых прославляется новорожденный Христос. Колядники идут от дома к дому, возвещая благую весть - рождение Божьего дитя. Во всех храмах проходят праздничные рождественские литургии. За праздничным столом собирается вся семья, приветствуя друг друга словами: "Христос родился! Славим его!".

После ужина, который мог продолжаться до четырех часов, нельзя было ложиться спать, потому что считалось, что проспишь Царство Небесное. Под утро, после третьих петухов, когда все плохое не имеет силы, хозяин мог заснуть, и то настороже, одетым.

Существовал верование: если 7 января в дом первым войдет мужчина или мальчик, то хозяйство будет счастливое, а горе будет, если первой появится женщина.

Источник: https://censor.net.ua/n3168480
 
   
 Топ комментарии
 
хай смачною кутя буде
нехай лихо нас забуде!
.Сегодня христиане восточного обряда отмечают Сочельник - канун Рождества - Цензор.НЕТ 6957
.і в вас і в нас - хай все буде гаразд!
щоб ви і ми - щасливі були...
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Не сочельник, а СвятВечір!
Різдво святе заходить на поріг.
Прийміть зі святом цим мої вітання!
Хай Божа благодать летить, як сніг,
Хай сміх лунає з вечора й до рання.
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Если Рождество 7,тогда новый год должен наступить 14 января,тогда в этом есть логика.Болваны чЛенинские начудили в 1917-18 году.комуняцкие праваславные....Капец блин
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"Существовал верование: если 7 января в дом первым войдет мужчина или мальчик, то хозяйство будет счастливое, а горе будет, если первой появится женщина.Источник: https://censor.net.ua/n3168480"
😁
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если женщина войдет первой, то сгорит хата...
дикость восточной азиатчины... Сегодня христиане восточного обряда отмечают Сочельник - канун Рождества - Цензор.НЕТ 2323
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Не сочельник, а СвятВечір!
Різдво святе заходить на поріг.
Прийміть зі святом цим мої вітання!
Хай Божа благодать летить, як сніг,
Хай сміх лунає з вечора й до рання.
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хай смачною кутя буде
нехай лихо нас забуде!
.Сегодня христиане восточного обряда отмечают Сочельник - канун Рождества - Цензор.НЕТ 6957
.і в вас і в нас - хай все буде гаразд!
щоб ви і ми - щасливі були...
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по православному то есть, восточная церковь после разделения церквей в 1054 году...хотя некоторые православные церкви отмечают 25 декабря
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Вообще-то только русские, грузины, армяне и украинцы.
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Lalo Land -- украинцы, которые закончили хотя бы 5 классов общей школы и не много знакомы с астрономией и историей вопроса уже не отмечают...

они как большинство христиан празднуют 25-го...
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Ти українців погано знаєшь, новий рік ще раз 13 відмічають, тіпа за старим стилем.
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Петро попытался переубедить зебилов, но это как горохом об стену
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Ура! Сочєльнік! Будєм ряжених кулічами потчєвать!
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Не может Господь родится после Нового года,....это нонсенс.праваславные блин
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А в 2100 году срузкие церкви должны отмечать Рождество 8 января, а в 2200 должны будут 9 января .....
Бог не даст быть такому мракобесию
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Святвечір у нас, сочельнік - для хохлів-малоросів
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Ото ж і я дивуюся, що воно у них сачіца та в єтат сачєльнік?
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Если Рождество 7,тогда новый год должен наступить 14 января,тогда в этом есть логика.Болваны чЛенинские начудили в 1917-18 году.комуняцкие праваславные....Капец блин
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Нехай промосковські і обпившись подохнуть у свій сачельнік.
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Сначала обожрались мяса на Новый год, а потом постничают один вечер.
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Прикол в тому, що Христос ще не народився, а вони вже зустрічали Новий рік від Різдва Христового. ДЛБ, аднака.
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Сектанты , почему у Вас все как не у людей ? У людей было Рождество, потом Новый год, у вас Новый год, потом Рождество? Вы жрали на Новый год Оливье, а сегодня постите?
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Тебя удивило ? Цензор вроде типа украинский , но в нужный момент, он путь правильный покажет . Нет ничего худого , как враг зайдёт в доверия ?
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У каво гдє-то сочітся - таму сочельнік в рукі.
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