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Все про:Каховка (25) убийство (5460) Рябошапка Руслан (246) Офис генерального прокурора (3)

 Группа прокуроров Офиса генпрокурора будет руководить расследованием резонансного убийства жителя города Каховка

Генпрокурор Руслан Рябошапка в воскресенье определил группу прокуроров Офиса, которые будут на месте координировать работу следственных и прокуроров в расследовании резонансного убийства жителя города Каховка с использованием огнестрельного оружия, которое произошло утром 1 января 2020 года.

Как инормирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Офис генпрокурора в Телеграм.

По данным ведомства, задача прокуроров, которые уже выехали на место преступления - тщательное и объективное изучение всех версий совершенного, состояния производства, принятие мер к установлению всех причастных к убийству лиц.

Как сообщалось, Государственное бюро расследований открыло дело по статье о превышении полномочий, в связи с убийством в г. Каховка Херсонской области 26-летнего местного жителя Владимира Чебукина, в котором подозрение выдвинуто бывшему сотруднику органов внутренних дел, а в отношении находившегося в его компании действующего полицейского проводятся проверки. Будет проведен ряд экспертиз и исследований.

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Утром 1 января в Каховке 29-летний мужчина совершил несколько выстрелов из ружья в живот другому 26-летнему местному жителю, который от полученных ранений через два дня умер. Стрелявший был задержан, 3 января Каховский суд поддержал ходатайство следователя и арестовал подозреваемого на 60 суток без права внесения залога. Изначально полиция квалифицировала произошедшее как покушение на убийство, однако, как сообщил заместитель начальника областного главка полиции Николай Вербицкий, в связи со смертью потерпевшего преступление было переквалифицировано на ч.1 ст.115 УК (умышленное убийство).

В интервью Hromadske Вербицкий уточнил, что в деле об убийстве проведут повторную судебно-медицинскую экспертизу, к которой допустят представителя потерпевших.

По данным СМИ, родственники погибшего считают, что нападавших было несколько, поскольку врач им якобы сообщил, что на теле погибшего были следы от трех видов оружия. Также утверждается, что действующий полицейский во время стрельбы находился на месте преступления.

4 января жители Каховки устроили протесты у местного отдела полиции с требованием от правоохранителей справедливого расследования. Здание забросали дымовыми шашками и пиротехникой, подожгли шины. 5 января протесты продолжились.

Источник: https://censor.net.ua/n3168479
 
 
 Топ комментарии
 
Волонтёры и добробаты Каховки - готовте алиби.
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Кілька пострілів у живіт і помер за два дні?
Не вірю!
Він два дні мертвий пролежав у реанімації, а потім лікарі написади довідк, що він "помер"
Різниця для убвці дуже велика. Якби він помер на місці, то світило б пожиттєве, а так,оскільки є вірогідність того, що жертва пмоерла внаслідок "нєдостаточно отлічного" лікування, дадуть максмум років 10 і випустять "умовно достроково" чрез 3 за зразкову поведінку.
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А кто сказал, что именно у этой группы прокуроров есть совесть? уважение к закону? гражданская позиция? Кто сказал, что это порядочные люди, не находящиеся на содержании криминала или бабушки Бени?
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Волонтёры и добробаты Каховки - готовте алиби.
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Зараз все відбувається при зеленському-медведчуку.
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як ти можеш пєнта вбивцею називати без рішення суду? там явне самогупство с отягчающими - в нєтрєзвом відє і групой ліц по прєдварітєльному сговору
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Группа "бриллиантовых" прокуроров Офиса генпрокурора будет руководить расследованием резонансного убийства жителя города Каховка.
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Кілька пострілів у живіт і помер за два дні?
Не вірю!
Він два дні мертвий пролежав у реанімації, а потім лікарі написади довідк, що він "помер"
Різниця для убвці дуже велика. Якби він помер на місці, то світило б пожиттєве, а так,оскільки є вірогідність того, що жертва пмоерла внаслідок "нєдостаточно отлічного" лікування, дадуть максмум років 10 і випустять "умовно достроково" чрез 3 за зразкову поведінку.
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Вооо, уже оказывается в живот... А его сестра пятый день рассказывает что 15 выстрелов в спину... Вранье, сплошное вранье... Быдло с оружием пришло в ЧУЖОЙ дом в пять утра, отхватило заслуженное... Пришел бы ко мне... Я не знаю, что мне первей под руку бы попалось... Топор или вилы... Мне вот интересно... Как бы вы реагировали если бы к вам в 5 утра завалил с пистолетом бывший вашей жены??? А перед этим грозился ее пустить на шару, а его опустить??
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Андрійко-ти дебіл?(Він два дні мертвий пролежав у реанімації?)
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А кто сказал, что именно у этой группы прокуроров есть совесть? уважение к закону? гражданская позиция? Кто сказал, что это порядочные люди, не находящиеся на содержании криминала или бабушки Бени?
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превышение пределов необходимой самообороны самое большее, что ему инкриминируют.
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тому і потрібно дозволити людям мати нарізну вогнепальну. найкращий суддя -- совість а не рішення мутних прокурорів і продажних суддів
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В этом случае так и было... Суд уже произошел... Правда гладкостволом...
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Группа прокуроров Офиса генпрокурора будет руководить расследованием резонансного убийства жителя города Каховка....

Ця група потрібна для розслідування діяльності міністра МВС Сабакова вже давно.."не лох" і якому "все равно" несе пряму відповідальність за все що відбувається в МВС.
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Навіщо ціла група прокурорів? Невже так прогнила реформована система, що одного прокурора і одного слідчого недостатньо? Тоді їх треба міняти, а не скопом за ними наглядати.
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Та шо там расследовать ,всё и так ясно как божий день ,групповое убийство мусорами беззащитного человека а потом просто пытались спрятать концы в воду и если бы не пошла волна от людей то спрятали-бы ,хотя и сейчас это дело будут пытаться сплавлять ...
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А как этот "ангел" оказался во дворе бывшей жены в ПЯТЬ УТРА??? Вы всегда на слово верите???
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Бубочка вже сказав у відповідь на петицію, що на мертвечука нічого не має. Так що всі "наїзди" на мертвечука були лише передвиборчими жартами для 73% нелохів.
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Группа прокуроров будет руководить...ну Цензор насмешил, да они же только и делают, что руками водят, берут откат, ой извините залог, и отпускают. За последние лет пять не знаю ни одного случая, что бы когото посадили, Украина страна неограниченных возможностей, можно делать все что хочеш и ничего тебе за это не будет. Страна превращается в Сомали, хотя нет, в Сомали если, что казнят публично
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Дореформувалися. Хоча чим ці кращі місцевих ніяк не зрозуміло
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в принципі, там слідство має вести ДБР, без всяких прокурорів з ОГПУ.... але сьогодні жодній слідчій структурі суспільство вже не довіряє.
Просто прошу порівняти рівень дрвіри сьогодні і з тим, який був при Луценку...
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а чо йєхать на мєсто прєступлєнія, йєслі там всьо вимілі с хлоркой і містєром пропєром та отформатіровалі діскі відєонаблюдєнія?
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"Координоровать работу следственных и прокуроров"???
Т.е как обычно после совершенного резонанского преступления- милиционеры для создания видимости ездят по городу на БТР,а прокуроры присылают комисии с неопределенными и непроцессуальными функциями. У обывателя должно создаться впечатление,что власти о нем заботятся. Детский сад.
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