Группа прокуроров Офиса генпрокурора будет руководить расследованием резонансного убийства жителя города Каховка....

Как инормирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Офис генпрокурора в Телеграм.

По данным ведомства, задача прокуроров, которые уже выехали на место преступления - тщательное и объективное изучение всех версий совершенного, состояния производства, принятие мер к установлению всех причастных к убийству лиц.

Как сообщалось, Государственное бюро расследований открыло дело по статье о превышении полномочий, в связи с убийством в г. Каховка Херсонской области 26-летнего местного жителя Владимира Чебукина, в котором подозрение выдвинуто бывшему сотруднику органов внутренних дел, а в отношении находившегося в его компании действующего полицейского проводятся проверки. Будет проведен ряд экспертиз и исследований.

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Утром 1 января в Каховке 29-летний мужчина совершил несколько выстрелов из ружья в живот другому 26-летнему местному жителю, который от полученных ранений через два дня умер. Стрелявший был задержан, 3 января Каховский суд поддержал ходатайство следователя и арестовал подозреваемого на 60 суток без права внесения залога. Изначально полиция квалифицировала произошедшее как покушение на убийство, однако, как сообщил заместитель начальника областного главка полиции Николай Вербицкий, в связи со смертью потерпевшего преступление было переквалифицировано на ч.1 ст.115 УК (умышленное убийство).

В интервью Hromadske Вербицкий уточнил, что в деле об убийстве проведут повторную судебно-медицинскую экспертизу, к которой допустят представителя потерпевших.

По данным СМИ, родственники погибшего считают, что нападавших было несколько, поскольку врач им якобы сообщил, что на теле погибшего были следы от трех видов оружия. Также утверждается, что действующий полицейский во время стрельбы находился на месте преступления.

4 января жители Каховки устроили протесты у местного отдела полиции с требованием от правоохранителей справедливого расследования. Здание забросали дымовыми шашками и пиротехникой, подожгли шины. 5 января протесты продолжились.