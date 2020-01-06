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Все про:пиротехника (26) Рождество (272) ГСЧС (2421)

 Спасатели советуют украинцам отказаться от использования петард, салютов и фейерверков в Рождественские праздники

Спасатели ГСЧС советуют украинцам отказаться от использования петард, салютов и фейерверков в Рождественские праздники, чтобы избежать трагических случаев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщат пресс-служба ГСЧС.

Как отмечают в ведомстве, традиционно, в период новогодних и Рождественских праздников значительно увеличивается количество чрезвычайных происшествий. В большинстве случаев это связано с тем, что люди не соблюдают правила пожарной безопасности, в частности, при использовании пиротехнических изделий.

В частности, 1 января в реанимационное отделение областной больницы с ожогами лица и переломами черепа и кости правого глаза госпитализирован 40-летний житель с. Николаевка Емильчинского района Житомирской области. Как выяснилось, мужчина зажег салют, однако последний резко взорвался. Очевидцы происшествия сразу же вызвали медиков, которые госпитализировали травмированного в медицинское учреждение.

Поэтому, с целью предупреждения возникновения трагических случаев во время рождественских праздников, спасатели  советуют отказаться от использования петард, салютов и фейерверков. При этом напоминают, что во многих населенных пунктах введен запрет на использование пиротехнических изделий до завершения боевых действий на востоке страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У полицейских нет полномочий наказывать за петарды и фейерверки, - МВД

Если же украинцы не представляют Сочельник и Рождественские выходные без пиротехнических изделий, спасатели  настаивают на неуклонном соблюдении элементарных правил безопасного их использования. В частности:

- покупать пиротехнические изделия необходимо только в специализированных торговых точках и требовать у реализаторов сертификат качества; ни в коем случае не покупать петарды и фейерверки в местах стихийной продажи;

- перед использованием пиротехнических изделий внимательно ознакомиться с инструкцией и строго следовать указаниям;

- запрещается использовать изделия, имеющие дефекты: испорченные, с трещинами и другими повреждениями корпуса или фитиля;

- запрещается запускать петарды, фейерверки, ракеты с балконов или в закрытых помещениях. Запускать фейерверки следует на расстоянии не менее 100 метров от зданий и других объектов;

- при использовании пиротехнических изделий нельзя находиться в нетрезвом состоянии и курить;

- запрещается хранение пиротехнических изделий у обогревателей и отопительных приборов: батарей, электрических и газовых печей;

- не рекомендуется носить пиротехнику в карманах и приводить ее в действие (поджигать), держа в руках.

- зажигая фейерверк, нельзя наклоняться над ним, а постараться сразу же отойти на безопасное расстояние - 30-50 метров. К любому пиротехнического изделию можно подходить минимум через две минуты после окончания его работы. А в многозарядных лучше не подходить еще дольше.

- если салют не сработал, не подходите к нему близко в течение 10 минут, поскольку существует большая вероятность запоздалого взрыва;

- пристально следите за детьми и не позволяйте им пользоваться пиротехникой;

- сработавшую пиротехнику следует залить водой на 2 часа и только после этого выбрасывайте.

Источник: https://censor.net.ua/n3168478
 
 
 Топ комментарии
 
На жаль, дебіли можуть зробити шкоду і нормальним людям...
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Большинство не понимает степень угрозы пока не получат травму так, что говори не говори, а пока не грянет гром....
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О праждниках и праздничных поздравлениях:

Российский оппозиционер Гудков: «Зеленский в РФ популярнее Путина, наш вечный президент надоел»

Новогоднее поздравление Владимира Зеленского произвело сильнейшее впечатление не только на Украину, но и на Россию. Оно стало красноречивым свидетельством того, что власти РФ катастрофически устарели.

Рятувальники радять українцям відмовитися від використання петард, салютів та феєрверків у Різдвяні свята - Цензор.НЕТ 2250
С таким заявлением в Facebook выступил российский оппозиционер Геннадий Гудков.
Он констатировал, что Зеленский благодаря новогоднему поздравлению стал самым обсуждаемым и популярным политиком в России.
Это стало тяжелым ударом по Кремлю.
«Украинский президент сказал то, чего от него ждали не только 45 миллионов украинцев, но чего хотели бы услышать от своего президента еще 145 миллионов россиян, но не услышали», - сообщил Гудков.
Рятувальники радять українцям відмовитися від використання петард, салютів та феєрверків у Різдвяні свята - Цензор.НЕТ 6306
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Совет форумчанПравила форума
 
У нас в Виннице на каждом углу их продавали с лотков. Прям у дороги иногда. Пришел барыга с раскладным столиком, разложился по-быстрому... Патрульные мимо проезжают, никакой реакции. Хотя, насколько мне известно, официально запрещено их продавать. А уж тем более таким способом: где он их взял, какого они качества... Как с лотереями будет: лет 10 пройдет, пока очнемся.
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Тест на уровень интеллекта )))) дебилов будет меньше
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На жаль, дебіли можуть зробити шкоду і нормальним людям...
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Большинство не понимает степень угрозы пока не получат травму так, что говори не говори, а пока не грянет гром....
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Потому что дебилы, рожденные от дебилов
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О праждниках и праздничных поздравлениях:

Российский оппозиционер Гудков: «Зеленский в РФ популярнее Путина, наш вечный президент надоел»

Новогоднее поздравление Владимира Зеленского произвело сильнейшее впечатление не только на Украину, но и на Россию. Оно стало красноречивым свидетельством того, что власти РФ катастрофически устарели.

Рятувальники радять українцям відмовитися від використання петард, салютів та феєрверків у Різдвяні свята - Цензор.НЕТ 2250
С таким заявлением в Facebook выступил российский оппозиционер Геннадий Гудков.
Он констатировал, что Зеленский благодаря новогоднему поздравлению стал самым обсуждаемым и популярным политиком в России.
Это стало тяжелым ударом по Кремлю.
«Украинский президент сказал то, чего от него ждали не только 45 миллионов украинцев, но чего хотели бы услышать от своего президента еще 145 миллионов россиян, но не услышали», - сообщил Гудков.
Рятувальники радять українцям відмовитися від використання петард, салютів та феєрверків у Різдвяні свята - Цензор.НЕТ 6306
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"Рятувальники радять українцям відмовитися від використання петард, салютів та феєрверків у Різдвяні свята" -планують знов напитись ?
На "новий ґод" шмаркля зіпсу усім настрій і стрільби не було, "рятувальники" відтягнулись! Рятувальники радять українцям відмовитися від використання петард, салютів та феєрверків у Різдвяні свята - Цензор.НЕТ 3582
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То ви підтримуєте бидло яке петарди кидає в людних місцях поміж людей.
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Я підтримую усіх хто займається своєю справою,а не тих хто розказує кому що робити щоб самому тихо шлангувати (не безплатно).
Свята з салютами один раз у рік ,рятувальникам так звично шлангувати цілий рік що на свята вони б продовжили спати,а тут западло -можуть потривожити! Рятувальники радять українцям відмовитися від використання петард, салютів та феєрверків у Різдвяні свята - Цензор.НЕТ 1316
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Полнейший соглас, так проще диагностировать утечку газа в не подключенных к сетям сельских клубах.
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В такому разі, чим же ж того дідька проганяти?
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Надо пару новостей про Пороха, тогда салют зепетард обеспечен
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"ДА КАКАЯ РАЗНИЦА", - сказал зеленский выйдя из комнаты в которой неизвестные насиловали его жену и дочь
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