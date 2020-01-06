 Спасатели советуют украинцам отказаться от использования петард, салютов и фейерверков в Рождественские праздники

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщат пресс-служба ГСЧС.
Как отмечают в ведомстве, традиционно, в период новогодних и Рождественских праздников значительно увеличивается количество чрезвычайных происшествий. В большинстве случаев это связано с тем, что люди не соблюдают правила пожарной безопасности, в частности, при использовании пиротехнических изделий.
В частности, 1 января в реанимационное отделение областной больницы с ожогами лица и переломами черепа и кости правого глаза госпитализирован 40-летний житель с. Николаевка Емильчинского района Житомирской области. Как выяснилось, мужчина зажег салют, однако последний резко взорвался. Очевидцы происшествия сразу же вызвали медиков, которые госпитализировали травмированного в медицинское учреждение.
Поэтому, с целью предупреждения возникновения трагических случаев во время рождественских праздников, спасатели советуют отказаться от использования петард, салютов и фейерверков. При этом напоминают, что во многих населенных пунктах введен запрет на использование пиротехнических изделий до завершения боевых действий на востоке страны.
Если же украинцы не представляют Сочельник и Рождественские выходные без пиротехнических изделий, спасатели настаивают на неуклонном соблюдении элементарных правил безопасного их использования. В частности:
- покупать пиротехнические изделия необходимо только в специализированных торговых точках и требовать у реализаторов сертификат качества; ни в коем случае не покупать петарды и фейерверки в местах стихийной продажи;
- перед использованием пиротехнических изделий внимательно ознакомиться с инструкцией и строго следовать указаниям;
- запрещается использовать изделия, имеющие дефекты: испорченные, с трещинами и другими повреждениями корпуса или фитиля;
- запрещается запускать петарды, фейерверки, ракеты с балконов или в закрытых помещениях. Запускать фейерверки следует на расстоянии не менее 100 метров от зданий и других объектов;
- при использовании пиротехнических изделий нельзя находиться в нетрезвом состоянии и курить;
- запрещается хранение пиротехнических изделий у обогревателей и отопительных приборов: батарей, электрических и газовых печей;
- не рекомендуется носить пиротехнику в карманах и приводить ее в действие (поджигать), держа в руках.
- зажигая фейерверк, нельзя наклоняться над ним, а постараться сразу же отойти на безопасное расстояние - 30-50 метров. К любому пиротехнического изделию можно подходить минимум через две минуты после окончания его работы. А в многозарядных лучше не подходить еще дольше.
- если салют не сработал, не подходите к нему близко в течение 10 минут, поскольку существует большая вероятность запоздалого взрыва;
- пристально следите за детьми и не позволяйте им пользоваться пиротехникой;
- сработавшую пиротехнику следует залить водой на 2 часа и только после этого выбрасывайте.
Российский оппозиционер Гудков: «Зеленский в РФ популярнее Путина, наш вечный президент надоел»
Новогоднее поздравление Владимира Зеленского произвело сильнейшее впечатление не только на Украину, но и на Россию. Оно стало красноречивым свидетельством того, что власти РФ катастрофически устарели.
С таким заявлением в Facebook выступил российский оппозиционер Геннадий Гудков.
Он констатировал, что Зеленский благодаря новогоднему поздравлению стал самым обсуждаемым и популярным политиком в России.
Это стало тяжелым ударом по Кремлю.
«Украинский президент сказал то, чего от него ждали не только 45 миллионов украинцев, но чего хотели бы услышать от своего президента еще 145 миллионов россиян, но не услышали», - сообщил Гудков.
На "новий ґод" шмаркля зіпсу усім настрій і стрільби не було, "рятувальники" відтягнулись!
Свята з салютами один раз у рік ,рятувальникам так звично шлангувати цілий рік що на свята вони б продовжили спати,а тут западло -можуть потривожити!