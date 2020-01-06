 Иран привел в повышенную боевую готовность ракетные войска, - Reuters

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом пишет Reuters.
Отмечается, что неясно, имеет ли повышенный уровень готовности оборонительный характер.
Официальный представитель США, который говорил на условиях анонимности, не предоставил дополнительную информацию и не сказал, были ли нацелены иранские ракеты на какие-либо конкретные объекты, на фоне угроз Тегераном отомстить США за удар, в результате которого на прошлой неделе погиб генерал Касем Сулеймани.
"Они явно находятся в состоянии повышенной готовности. Это усиленное состояние готовности – подготовка к обороне или нападению? В данный момент это невозможно определить, – сказал источник. – Но мы внимательно следим за этим".
Напомним, 31 декабря тысячи людей штурмовали посольство США в Багдаде, они ворвались на территорию посольства и сожгли здание охраны.
Вашингтон обвинил Иран в атаке на посольство и отправил в регион дополнительные войска. Тегеран обвинения отверг и пригрозил ответным ударом.
Утром 3 января США нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада. В результате атаки был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иран обещает отомстить Америке.
Премьер-министр Ирака осудил действия США, заявив, что это "подожгло фитиль разрушительной войны".
НЕ ЗНИЩИТИ..
а от рашенІмперію -однозначно необхідно..Це питання нашого виживання.
УКРАЇНСЬКА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ І РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ НЕМОЖЛИВІ В ОДНОМУ ЧАСОПРОСТОРІ..
если поддержка Ирану будет оказана напрямую вооружёнными силами РФ, то от Крыма и Калининграда останется мокрое пятно на карте
Над Сирией израильские истребители летают, как у себя дома.
Вся эта исламская революция в Иране была затеяна потому, что в 1963 году шах Пехлеви задумал проводить массовую реформу под названием "Белая революция", которая включала редистрибуцию земель крестьянам, долю рабочих в прибыли предприятий, избирательное право для женщин и массовую ликвидацию неграмотности (особенно в сельской местности).
Был проведен референдум на эту тему и получена почти 100% поддержка населения.
Именно тогда и "вылупился" аятолла Хомейни, потому что крупнейшими землевладельцами Ирана были религиозные организации.
Дональд Фредович предупредил, что в случае чего "бить будет метко, но сильно"(С), а любое вмешательство в дела Ирана нарушит "гомеостатическое" равновесия и аятоллы рискуют потерять всё, включая головы.
Оно им надо?
Лучше выразить "решительное осуждение", сжечь пару-тройку американских и израильских флагов, забросать яйцами что-нибудь, все, как водится.
И разойтись к ядерным центрифугам,
"Так вернее будет"(С)
Мы наблюдаем сполохи запланированных событий.
Уже должен был быть арестован Порошенко, идти массовые аресты волонтеров и ветеранов АТО, а "бубочка", если что, не при делах, но он, как действующий президент, посылал бы указивки из Омана, типа "мысленно с вами"(С).
Просто сценаристы ошиблись, не сообразили, что убийство Шеремета - это не убийство Гонгадзе, и потому реакции населения не будет никакой.
И потому теперь быстро "лепят" из временной эвакуации "бубочки" гос. визит с посещением пляжа.
просто сказал, что новое, и всё, точка
сравните с хублом, которое выставляет себя на посмешище нереальными ТТХ