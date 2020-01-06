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 Пьяный водитель совершил наезд на двух малолетних детей на Черкасщине: один ребенок погиб, второй - госпитализирован. ФОТО

Правоохранители открыли уголовное производство по факту ДТП с гибелью ребенка в Черкасской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сектор коммуникации областной Национальной полиции.

"5 января около 17 часов в Корсунь-Шевченковском районе, водитель автомобиля ВАЗ, находясь в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на двух малолетних детей. В результате ДТП один ребенок погиб, второй доставлен в больницу", - сказано в сообщении.

Пьяный водитель совершил наезд на двух малолетних детей на Черкасщине: один ребенок погиб, второй - госпитализирован 01
Фото: сайт полиции

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По факту дорожно-транспортного происшествия правоохранители открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3168475
 
 
 Топ комментарии
 
П'яний за кермом - вбивця! Співчуття батькам та близьким.
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Що там з новим законом щодо довічного ув'язнення за водіння автомобіля у п'яному стані???
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Водій був не на третій групі інвалідності після інсульту?- Бо може я його знаю. Черкащина, алкоголік, ВАЗ.
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Ой, зранку не варто. Двійник бурята Богдана.
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Зачем ты так на себя, самокритично, лучше расскажи как тебя на Черкасщину занесло.
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Выпил, сел за руль, тюрьма, а штрафы никого не пугают, даже если и 100 тыс. грв.будет.
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Ты это, гад что, на Шуфрылёнка намекаешь? Или на Толстошеева? БАльные они! Понял?.. П'яний водій скоїв наїзд на двох малолітніх дітей на Черкащині: одна дитина загинула, інша - госпіталізована - Цензор.НЕТ 3605
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Що там з новим законом щодо довічного ув'язнення за водіння автомобіля у п'яному стані???
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Та тихо ти. Тут є підозра що водієм був один з найактивніших любителів Зеленського на сайті.
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Зараз дебіли почнуть волати, що це вина не п'яного водія, а дітей.
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А хіба не так? Якщо діти зі швидкістю 120 км на годину, летіли на автомобіль, який рухався зі швидкістю 4,5 км на годину!?..
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П'яний за кермом - вбивця! Співчуття батькам та близьким.
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Власть уродская - задрали уже! Пьяного за рулем нужно сажать - по ним тачка на шахтах в рудниках под Желтыми Водами скучает. Хватит своей гуманностью лелеять питомник убийц - вы или порядок в стране наводите, или в Оман и дальше. Я догадываюсь в чем дело - на одного пьяного тракториста за рулем Таврии приходиться 25 "успешных" за рулем Лексуса.
Зайчихи не хотят брать в руки тачку, а их желания - Конституция для их родителей! Шоб вы все сдохли от турецкой паленой водки в Анталье!
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Тому депутати всіх скликань люто впираються прийняттю Закону про довічне позбавлення права на водіння і довічного утримання постраждалих своїм коштом .
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Водителю грозит до трёх лет в местах лишения свободы. Суд Линча, аа-ууу, где ты?
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Коли вже це тупе бидло зрозуміє ? не сідати п'яним за кермо автомобіля ,сам вбєшся чорт з тобою,ну ти вбив дитину.
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На те воно й тупе, щоб ніколи не зрозуміти. На жаль...
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Надеюсь, водилу кастрировали до приезда полиции.
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Да нет, очередной "шуфылёнок" не виноват, на пожизненное не тянет, так "условный срАк" и не более того!..
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В СССР пьяных убийц-шофёров расстреливали и это правильно.
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