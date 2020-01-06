 Пьяный водитель совершил наезд на двух малолетних детей на Черкасщине: один ребенок погиб, второй - госпитализирован. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сектор коммуникации областной Национальной полиции.

"5 января около 17 часов в Корсунь-Шевченковском районе, водитель автомобиля ВАЗ, находясь в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на двух малолетних детей. В результате ДТП один ребенок погиб, второй доставлен в больницу", - сказано в сообщении.



Фото: сайт полиции

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По факту дорожно-транспортного происшествия правоохранители открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.