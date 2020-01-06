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Все про:Ирак (253) Иран (518) Меркель (1741) Джонсон_Борис (138) Макрон (372)

 Макрон, Меркель и Джонсон призвали избегать эскалации конфликта в Ираке, - заявление

Лидеры Франции, Великобритании и ФРГ в совместном заявлении призывают все стороны избегать конфликта в Ираке.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в кабмине ФРГ.

"Мы осуждаем недавние нападения на коалиционные войска в Ираке и сильно обеспокоены негативной ролью, которую Иран сыграл в регионе, в частности, с помощью корпуса Стражей Исламской революции и отряда "Аль-Кудс" под командованием генерала Сулеймани", - говорится в заявлении Эмманюэля Макрона, Бориса Джонсона и Ангелы Меркель.

"Теперь решающее значение имеет прекращение (эскалации напряженности. - Ред.). Мы призываем стороны проявить максимальную сдержанность и чувство ответственности. Вспышка насилия в Ираке должна быть остановлена", - считают они.

"В частности, мы призываем Иран воздержаться от дальнейшего проявления насилия и поддержки действий подобного характера. Мы призываем Иран прекратить все меры, которые идут вразрез с соглашением по атому (СВПД. - Ред.)", - подчеркивается в заявлении.

Лидеры трех европейских стран выразили обеспокоенность тем, что нынешний кризис в Ираке способен "поставить под угрозу многолетние усилия по стабилизации ситуации".

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"Мы также выражаем нашу приверженность продолжению борьбы с ИГ. Этому тоже отдаётся приоритет. Сохранение коалиции против ИГ в этом контексте имеет важное значение. Поэтому мы призываем органы государственной власти Ирака продолжать оказывать необходимую поддержку коалиции", - отмечается в документе.

"Мы продолжим диалог со всеми сторонами конфликта, чтобы ослабить напряженность в регионе и гарантировать его стабильность", - подытожили лидеры ФРГ, Франции и Великобритании.

В Ираке сложилась напряженная ситуация после того как ранее в январе США в результате авиаудара убили командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани. В Тегеране пообещали, что не оставят это без ответа, а также - объявили, что теперь не намерены соблюдать какие бы то ни было свои обязательства в рамках СВПД.

Иракский парламент, со своей стороны, потребовал от правительства обеспечить вывод из страны иностранных сил из возглавляемой США коалиции по борьбе против ИГ.

Президент США Дональд Трамп предупредил, что готов к ответным ударам, если Иран нападет на американских граждан или на американские объекты.

Источник: https://censor.net.ua/n3168474
 
 
 Топ комментарии
 
Куме, як перевести фразу осел в заблуждении?
- дуже просто куме, віслюк в омані.
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Пусть предложат трампону, марионетке хуйлу, сесть за стол переговоров с террористами, как они это сделали в 2014 году, Украине!
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Непонятно только, почему все в прошедшем времени. Фабрика ботов продолжает спотворюваты все
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Щирі миротворці... Просто вони не видобувають такого обсягу нафти як США.
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Пройшло сімдесят років. Знову танці на граблях - потурання агресора, терориста шовіністам. Це замість того, щоб придушити зло у зародку меншою кров'ю. Насправді ці "миротворці" - вампіри. Вони хочуть крові. Великої. Багато. Ому чекають, поки аятолли будуть мати змогу пустити ту кров.
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Куме, як перевести фразу осел в заблуждении?
- дуже просто куме, віслюк в омані.
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Знаєш, у мене з"явилась ідея, реалізація якої принесе тому, хто її втілить в життя, непогані гроші - випустить партію значків з зображенням "Коронованого Віслюка". Обсяги її продажу, фактично, будуть проведенням загальноукраїнського опитування населення стосовно рейтингу "найвеличнішого і найвпливовішого політичного діяча світу...".
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Непонятно только, почему все в прошедшем времени. Фабрика ботов продолжает спотворюваты все
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ну лещ там про масштабные вещи говорит, а сейчас остались тролли на цензоре разве что, многие которые были и есть идейными, уверовали просто в безальтернативность пороха...к сожалению, зеленский дает им аргументы
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"аргументы" дают и сами журналюги, альфонсы и иждивенцы. У одного мама любит скорость, другому бабло на хату отваливает...
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какие нафиг идейные ?)))) месяц вообще новости не открываешь, ну там жизнь, работа, тут оп заглянул и тут же "Холодный Яр, Ксение ВБ" и прочие мацкали сранные по 5 копеек, КАЖДЫЙ РАЗ !!! и традиционно обсерают Украину и все что с ней связанно, ты о чем вообще ??? идея ОДНА, получить фублей за высер !!!
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ну эти может ответят тут лично за себя, хотя я лично не видел, чтоб они обсирали именно Украину...разве что ты ставишь знак равенства между государством и нынешней властью, последнюю они, конечно, с упорством, достойным лучшего применения, регулярно обсирают
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Ты бот в какую смену вышлО? Как не зайдешь на Цензор, а ты тут, как тут.
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Бабу Таню не візьмуть в боти, вона за зє голосувала.
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а что, в боты по паспорту берут?ник то может быть другой
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Rusya'ya hava kuvvetlerine ait Ilyushin Il-76MD (RF-86906) bugün sabah saatlerinde Bingazi'de wagner'in yaralılarının sıhhi tahliyesini gerçekleştirmiş,yaralılar suriye de ki Lazkiye de bulanan rus üssüne götürülmüş.

ВВС России Ильюшин Ил-76МД (РФ-86906) сегодня провели санитарную эвакуацию раненых в Бенгази Вагнера, раненые были доставлены на российскую базу в Латакии. - Гугл перекладач.

Макрон, Меркель и Джонсон призвали избегать эскалации конфликта в Ираке, - заявление - Цензор.НЕТ 2318
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Насколько помнится, Ил-76 МД берёт на борт 112 раненых. Это что же за "замес" там произошёл, что они "Ильюху" туда гоняли? Не из-за десятка же?
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Так она и сейчас пашет во всю.Сайт аж дымится.
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скорее бы уже...
заждались...
С детства слышу.. - "Лишь бы не было войны"...
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жаль, что такой тупой тролляка не родился лет этак 100 назад, повоевал бы пушечным мясцом в свое удовольствие Макрон, Меркель и Джонсон призвали избегать эскалации конфликта в Ираке, - заявление - Цензор.НЕТ 1584
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Пусть предложат трампону, марионетке *****, сесть за стол переговоров с террористами, как они это сделали в 2014 году, Украине!
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Теперь решающее значение имеет прекращение эскалации напряженности...
- Для этого необходимо ликвидировать очаг...
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о а где же озабоченность и нетерпимость....
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карта бывшего сотрудника Пентагона полковника Р.Петерса. Она была опубликована в Armed Forces Journal в 2006 году - в то время, когда об ИГИЛ еще никто не слышал.Макрон, Меркель и Джонсон призвали избегать эскалации конфликта в Ираке, - заявление - Цензор.НЕТ 7032
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Чмошные леваки, пусть попросят еще больше беженцев исламистов с поясами шахидов к себе в дом.
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Макрон, Меркель и Джонсон призвали избегать эскалации конфликта в Ираке, - заявление.

Як казав Азіров: "Ви трішки апіздалі..." Треба було це робити набагато раніше.
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Угу...
Они ***** шесть лет просят, касательно Украины, и что?
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Не, ну это ещё по божески: в смысле, не самая глубокая озабоченность.
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Пропоную для Ірану створити новий Нормандський формат - учасники готові.
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А что по этому поводу думают иранцы, живущие в Европе?
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Іранці не такі страшні як українці і болгари - по версії Макрона.
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Тут, якось, проскочила інформація - шведи, "з метою підняття толерантності і взаєморозуміння...", прийняли рішення селить шведських пенсіонерів вперемішку, в одних будинках, з сірійськими біженцями. При цьому частину сімей - обов"язково з дітьми... Кращого грунту для розвитку ксенофобії варто пошукать - знаю по собі. Жив два роки у блочній "общазі" з сімейкою туркменів - батько, мати, троє дітей... Те, що у батька була вища освіта, нічого не міняло... Хоч я, "кочуючи" по Союзу, навчився уживаться з будь-якими націями, але це було "щось"...
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Импотенты призывают к активному сексу, такой заголовок должен был быть у статьи.
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Бубубу же не манж па си жур, бубубу ми таки глубоко озабочены йа йа . Бубубу , просрем Европу рашке в обмен на сп2. Инфантильная и немощная евровата. По всей Европе победили еврозебилы ...(((
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Надо было раньше булками шевелить-когда Украину насиловали.Теперь выгребайте муслимов-это все последствия вашей двуличной страусиной политики.
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Nexocet vojni vet bezencev toze oni budet prinimat v takom sluce.Da i im samim togda nado budet vojevat.
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не, так дело не пойдет. Ведь зебло это человек влияющий на США - без него ничего не разрешится!
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