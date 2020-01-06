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Все про:Ирак (249) НАТО (6620) Столтенберг (731) Сулеймани (7)

 Столтенберг созывает внеочередное заседание Совета НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведет в понедельник внеочередное заседание Североатлантического совета по обстановке в ближневосточном регионе в связи с событиями вокруг Ирака.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Североатлантический совет рассмотрит ситуацию в регионе в понедельник, 6 января 2019 года", - заявил накануне ответственный сотрудник аппарата альянса в Брюсселе.

"Генеральный секретарь принял решение созвать встречу послов (стран. - Ред.) НАТО после консультаций с союзниками", - добавил источник.

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Как сообщалось, парламент Ирака рассмотрел в воскресенье вопрос и принял решение о выводе из страны американского воинского контингента и подразделений стран коалиции, воюющей против "Исламского государства".

С призывом к такому решению выступил на заседании исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди.

Он назвал вывод иностранных войск "наилучшим решением".

Побудительным мотивом стала операция американских военных в Ираке, в результате которой погибли командир иранского спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани и заместитель руководителя Сил народной мобилизации (СНМ) Ирака (Аль Хашд аш-Шааби) Абу Махди аль-Мухандис.

Источник: https://censor.net.ua/n3168472
 
   
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Дежа вю!
Вчера вроде бы была эта новость? Столтенберг созывает внеочередное заседание Совета НАТО - Цензор.НЕТ 1434
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Країни займаються своїми справами в Сірії, Лівії, Іраку, Ірані абсолютно не звертаючи уваги на те НАТО.
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вот заметил закономерность нашего времени....
если лезть к соседям, то не полезут к тебе....
если сидеть на попе смирно.., то у тебя обязательно отожмут чего нибудь...
Вывод: Украине нужно тоже активно двигаться на внешнем поле....- ВСУ двигать...
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А що рухатись, ми як лайно в ополонці, то до заходу, то до москалів.
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Наступна біда прийде зі Сходу.
Пророчилось ще років 20 назад. Україна вже отримала. Далі може бкути більш глобально.
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Козлорилі готуються до великої війни. У нас лишилось часу десь рік + -
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Странно!
6 января 2019 года вроде бы не понедельник был Столтенберг созывает внеочередное заседание Совета НАТО - Цензор.НЕТ 164
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От зараз і побачимо НАТО- це реально військовий блок, де усі за одного і один за всіх. Чи НАТО то великий пшик...
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и тебе...
давай, запили какую нибудь картинку про Барыгу на Мальдивах...
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И как ЕС собирается защититься от иранских ракет? До США-то они не долетят.
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Сейчас пару десятков ракет поменяют направлениями с России на Ближний восток - а это плохо.
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