 Враг за сутки 4 раза нарушил режим прекращения огня на Донбассе, погибли два украинских воина, еще один тяжело ранен, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции украинских подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил, а именно:

- вблизи Водяного - из миномета калибра 82 мм - 8 мин;

- недалеко от населенного пункта Павлополь - из крупнокалиберных пулеметов;

- возле населенного пункта Гнутово - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;э

Читайте на "Цензор.НЕТ": Автомобиль с украинскими воинами подорвался на мине возле Золотого-4, один военнослужащий погиб, один - тяжело ранен, - штаб ОС

Один обстрел из снайперской винтовки был зафиксирован вблизи Крымского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"Вчера, 5 января, в результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб.

Кроме того, в районе населенного пункта Хутор Вильный, в результате наезда на неизвестное взрывное устройство (вероятно противотанковая мина ТМ-62) произошел подрыв военного грузового автомобиля ГАЗ-66, который осуществлял меры по логистическому обеспечению. В результате взрыва один военнослужащий погиб на месте, еще один получил тяжелые ранения", - сказано в сообщении.

Такж сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли,

потерь с украинской стороны нет.