 Турция начала переброску войск в Ливию

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал CNN Turk.
По словам Эрдогана, начиная с воскресенья турецкие военные будут постепенно перебрасываться в Ливию. Он добавил, что задачей турецких сил является обеспечение безопасности правительства Ливии.
"К задачам наших военных входят координационные действия ... Турецкие военные постепенно начали перебрасываться, чтобы обеспечить безопасность легитимного правительства (в Ливии)", - пояснил Эрдоган.
При этом лидер Турции не уточнил, находятся ли в настоящее время турецкие военные в Ливии или нет.
А как же помидоры? ))
40.7т
21:46 20.07.2019Оновлено: 21:46 20.07.2019
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Відомій французький астролог и віщун Нострадамус передбача третій Світову войну, яка может почату в 2019 году.
Такий Висновок Зроби фахівці, Які працювала над розгадкою катрена Нострадамуса, пише TOPNEWS .
Согласно з его передбачення, військові Дії розгоряться на около Сході. Если все угадано вірно, то це стосується территории Ираке. У даного протістоянні, на мнение експертів, зійдуться мусульмани и християни. Хоча думки з цього приводу розходяться.https://www.obozrevatel.com/ukr/society/uzhe-v-2019-rotsi-rozshifrovano-prorotstvo-nostradamusa-pro-tretyu-svitovu.htm
До 1911 року Лівія входила до складу Османської імперії .
До 1911 року Лівія входила до складу Османської імперії .
Тримайса "Ваван Какая разница"!
Нам дійсно похер де ти є? Какая разница в Україні чи в Омані
Віслючок в омані (укр)
Трімайса "Ваван Яка різниця"!
Нам Дійсно похер де ти є? Яка різниця в Україні чи в Омані
Трімайса "Ваван Яка різниця"!
Нам Дійсно похер де ти є? Яка різниця в Україні чи в Омані
Тримайса "Ваван Какая разница"!
Нам дійсно похер де ти є? Какая разница в Україні чи в Омані
Тримайса "Ваван Какая разница"!
Нам дійсно похер де ти є? Какая разница в Україні чи в Омані
Тримайса "Ваван Какая разница"!
Нам дійсно похер де ти є? Какая разница в Україні чи в Омані
Тримайса "Ваван Какая разница"!
Нам дійсно похер де ти є? Какая разница в Україні чи в Омані
Libya's parliament has voted against a deal that would see Turkey deploy troops in the North African country. The assembly accused Libya's official head of government, Fayez Serraj, of "treason."
https://www.dw.com/en/libyas-parliament-votes-against-turkey-deployment/a-51887191
Libya's parliament has voted against a deal that would see Turkey deploy troops in the North African country. The assembly accused Libya's official head of government, Fayez Serraj, of "treason."