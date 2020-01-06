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Все про:Ливия (646) Турция (2190) Эрдоган (456)

 Турция начала переброску войск в Ливию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сегодня, 5 января, Анкара начала перебрасывать своих военных на территорию Ливии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал CNN Turk.

По словам Эрдогана, начиная с воскресенья турецкие военные будут постепенно перебрасываться в Ливию. Он добавил, что задачей турецких сил является обеспечение безопасности правительства Ливии.

"К задачам наших военных входят координационные действия ... Турецкие военные постепенно начали перебрасываться, чтобы обеспечить безопасность легитимного правительства (в Ливии)", - пояснил Эрдоган.

При этом лидер Турции не уточнил, находятся ли в настоящее время турецкие военные в Ливии или нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство Ливии обратилось к Турции за военной помощью

Источник: https://censor.net.ua/n3168467
 
   
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Ну шо, жопа, допрыгалась?
А как же помидоры? ))
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Уже в 2019 году: розшіфровано Пророцтво Нострадамуса про третій Світову
40.7т
21:46 20.07.2019Оновлено: 21:46 20.07.2019
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Відомій французький астролог и віщун Нострадамус передбача третій Світову войну, яка может почату в 2019 году.
Такий Висновок Зроби фахівці, Які працювала над розгадкою катрена Нострадамуса, пише TOPNEWS .
Согласно з его передбачення, військові Дії розгоряться на около Сході. Если все угадано вірно, то це стосується территории Ираке. У даного протістоянні, на мнение експертів, зійдуться мусульмани и християни. Хоча думки з цього приводу розходяться.https://www.obozrevatel.com/ukr/society/uzhe-v-2019-rotsi-rozshifrovano-prorotstvo-nostradamusa-pro-tretyu-svitovu.htm
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турецкую авиацию они хотят - правительство Ливии
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У середіні XIX століття османського властью в Лівії були здійснені реформи - заборонено рабство й работоргівля (1855 року), 1858 Відкрито перший світській навчальний заклад, побудовали друкарню, де в 1866 Почаїв Друкувати перша лівійська газета.
До 1911 року Лівія входила до складу Османської імперії . Турция начала переброску войск в Ливию - Цензор.НЕТ 2961
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У середіні XIX століття османського властью в Лівії були здійснені реформи - заборонено рабство й работоргівля (1855 року), 1858 Відкрито перший світській навчальний заклад, побудовали друкарню, де в 1866 Почаїв Друкувати перша лівійська газета.
До 1911 року Лівія входила до складу Османської імперії . Турция начала переброску войск в Ливию - Цензор.НЕТ 345
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Это хорошо. Расширение масштаба руских операций выгодно прежде всего Украине. Ресурсы, сжигаемые там, уже никогда не пойдут на противостояние с нами. Так что можем пожелать руским и туркам Счастливого пути!
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как раз и посмотрим чего стоят эти хваленные Байактары
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как раз и посмотрим чего стоят эти хваленные Байактары
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как раз и посмотрим чего стоят эти хваленные Байактары
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как раз и посмотрим чего стоят эти хваленные Байактары
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А Україна Вже Гаранта перекинула в Оман!
Тримайса "Ваван Какая разница"!
Нам дійсно похер де ти є? Какая разница в Україні чи в Омані
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Ослик в заблуждении (рос)
Віслючок в омані (укр)
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А Україна Вже Гаранта перекинула в Оман!
Трімайса "Ваван Яка різниця"!
Нам Дійсно похер де ти є? Яка різниця в Україні чи в Омані
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А Україна Вже Гаранта перекинула в Оман!
Трімайса "Ваван Яка різниця"!
Нам Дійсно похер де ти є? Яка різниця в Україні чи в Омані
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А Україна Вже Гаранта перекинула в Оман!
Тримайса "Ваван Какая разница"!
Нам дійсно похер де ти є? Какая разница в Україні чи в Омані
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А Україна Вже Гаранта перекинула в Оман!
Тримайса "Ваван Какая разница"!
Нам дійсно похер де ти є? Какая разница в Україні чи в Омані
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А Україна Вже Гаранта перекинула в Оман!
Тримайса "Ваван Какая разница"!
Нам дійсно похер де ти є? Какая разница в Україні чи в Омані
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А Україна Вже Гаранта перекинула в Оман!
Тримайса "Ваван Какая разница"!
Нам дійсно похер де ти є? Какая разница в Україні чи в Омані
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Libya's parliament votes against Turkey deployment
Libya's parliament has voted against a deal that would see Turkey deploy troops in the North African country. The assembly accused Libya's official head of government, Fayez Serraj, of "treason."
https://www.dw.com/en/libyas-parliament-votes-against-turkey-deployment/a-51887191
 показать весь комментарий
 
Libya's parliament votes against Turkey deployment
Libya's parliament has voted against a deal that would see Turkey deploy troops in the North African country. The assembly accused Libya's official head of government, Fayez Serraj, of "treason."
 показать весь комментарий
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