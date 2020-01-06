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Все про:выборы (23106) Хорватия (152)

 Президент Хорватии Грабар-Китарович проиграла выборы оппозиционеру

В Хорватии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

По данным местного центризбиркома, предварительные итоги голосования свидетельствуют о том, что в стране будет новый президент - социал-демократ Зоран Миланович. В 2011-2016 годах он возглавлял правительство Хорватии, при нем страна стала членом Европейского Союза. В 2007-2016 годах был лидером Социал-демократической партии Хорватии.

За Милановича проголосовали около 52,8% избирателей, за действующего президента Колинду Грабар-Китарович (занимала пост с 2015 года) - 47,2%.

В первом туре, который прошел 22 декабря, за Милановича проголосовали 29,5% избирателей, а за Грабар-Китарович - 26,7%.

Миланович будет пятым президентом Хорватии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил Кирилича послом Украины в Хорватии

Источник: https://censor.net.ua/n3168466
 
   
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Зато с Пуйлом на ЧМ 2018 пофоткалась - будет что вспомнить...
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Всем, кто топит за эту курицу!
Президент Хорватии Грабар-Китарович проиграла выборы оппозиционеру - Цензор.НЕТ 3561
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Зато с Пуйлом на ЧМ 2018 пофоткалась - будет что вспомнить...
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53 на 47 это проиграла.... А вот 75 на 25 это обосрался!
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А в итоге обос...сь вся Украина, у кого не спросишь никто не голосовал за плесень.
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53 на 47 это проиграла... А вот 75 на 25 это обосрался!
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Клоуны среди кандидатов были? А что ж так?
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У них всі займаються своїми справами, тому і країна успішна.
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Видать кроме больших сисек толком из себя ничего не представляла
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Прочиталось, шо ...в картьі...
Пора в люлю...
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Жители Хорватии на референдуме в 2013 году проголосовали за запрет однополых браков, поддержав таким образом внесение в конституцию страны четкого определения брака как союза мужчины и женщины. Премьер-министр Хорватии Зоран Миланович, выступая против запрета на гей-браки заявил: Это печальный и бессмысленный референдум.
Либерастическая соросятина.
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свободные выборы, свободная страна.етож не сербы, шо скажут то и выбирут.хорватам витання!
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розрив в 3-5 % означає що вибори дійсно пройшли в конкурентній боротьбі ідей , програм а не в суцільній брехні і маніпуляціях громадською свідомісту як у нас
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