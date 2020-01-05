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Все про:Ирак (249) обстрел (8565) посольство (576)

 Посольство США в Ираке вновь подверглось ракетному обстрелу

Минимум две ракеты разорвались в воскресенье близ посольства США в столице Ирака Багдаде.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщают арабские СМИ.

Сообщений о жертвах не поступало.

Ранее на этой неделе посольство также обстреливали ракетами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три ракеты были выпущены по авиабазам и посольству США в Ираке, - Reuters

Напомним, в ночь на пятницу, 3 января, командующий специальными подразделениями "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в результате ракетного удара в районе аэродрома Багдада.

В официальном сообщении американское Министерство обороны (Пентагон) заявило о причастности Касема Сулеймани к нападению на американскую военную базу в Ираке 27 декабря и организации штурма посольства США в Багдаде.

Президент США Трамп лично отдал приказ об этом ударе. После операции он заявил, что иранского генерала Касема Сулеймани необходимо было убить значительно раньше.

Источник: https://censor.net.ua/n3168464
 
 
 Топ комментарии
 
похоже пора прикупить спички, соль, батарейки и керосин
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Есть кем заменить, на случай войны, он только и мечтает совершить подвиг.
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та да, еще зацепят величайшего лидера современности
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Чому американці його не евакуюють,чекають захоплення заручників?
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Думаю, що завтра прийдеться евакуюватись керівництву Ірану, якщо повезе.
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Чого б це, вони ж не беруть на себе відповідальність за обстріл посольства.
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похоже пора прикупить спички, соль, батарейки и керосин
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Достатньо солі, всі світитись будем.
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Посольство США в Ираке вновь подверглось ракетному обстрелу - Цензор.НЕТ 776

да и соли не нужно...
одна бутылка горилки для такого случая в самый раз...
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Ха! Древняя пословица гласит - сколько в доме соли столько и достатка.
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posoltstvo eto kak by teritorija ameriki.Poka vydymo etogo malo sto udarit po iranu.
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Паходу, бородотые нахально нарывайуцца на палочку крепкого... чая, не ???
Эх, Моська... Знать, она сильна, што лает на Слона....
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Почитайте среднестатические данные по взрывам и обстрелам в Ираке,за 2019 и все становится статистикой.
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ну шо метро 2033? кстати причиной начале 3 мировой стало стычки израиля и ирана, и после них присоединился весь мир. Википедия вселенной метро.
Вообщем Сулеймани помогал Асаду и причастен к разработкам ядерного оружия.И убеждал Путина начать военную операцию в Сирии.
Убили его во первых ослабить Асада-а значит тут понятно кто сделал революцию в Сирии -те кто убили Сулеймани,то есть США.
Во вторых Израиль уже 20 лет давит на США нанести удары по Ирану что бы уничтожить иранские разработки ядерного оружия.А то есть след революции в Сирии в связке Жи_ды-США(как и в Украине).
И по сему я уверен это провокация США для развязывания войны именно с целью ударов по обьектам разрабатывающие ядерное оружие по команде Жи_дов .А значит я тут уверен практически на 80% что некие военные действия все же будут.
И вот если Путин не поможет Ирану сдержать агрессию-например поставкой С-400 в Иран для поджигания пердаков американских летчиков,то я на 100% тогда уже убедюсь что Путин лежит под Фашингтоном раздвинув ноги.А все эти противостояния это цирк и спектакль...

Посольство США в Ираке вновь подверглось ракетному обстрелу - Цензор.НЕТ 707
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****** американские самолеты как украинские в 2014.Бомбардировки Ирана будут только в мечтах Трампа или останется без авиации.Очень вы высокого мнения о ам.авиации.
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Можна приклад як С300 чи С400 когось збили, літаки з Кузі не пропонувати.
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ну так звісно,зітруть і рогатих там,хоча вони ці рогаті вже мабуть усі памперси використали поки на масковію тікали!!
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разве там отменили кревизну Земли? а то опять генералам придёться оправдоваться
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Кацапет, бойся за свой пердак. Ваши пердаки кто уж только не фачил - как внутри, так и за границей. И самое главное - ведь заслужили...
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пля - дебил мокшанский. пшол нах, баран...


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Более идиотского поступка от СШП,даже ожидать не мог!Тупо,дебильно,и главное до встаскивание опасно и не вовремя!
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они хотят ядерные обьекты уничтожить.Израиль приказывает США где бомбить.А это убийство провокация начать бомбить Иран
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Ну якщо американці такі всесильні, нащо їм ці провокації, могли просто влупити по Ірану як влупили по Дамаску, і всі ті С-200-300-400 разом з Панцирями всрались.
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как они могут влупить просто по Ирану .Это обьявление войны.Они убили Сулеймани в Ираке.Они не имеют право нарушить воздушную границу с Ираном.Вот им и нужна эта провокация что бы Иран ответил а они начали его бомбить
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Що значить не мають права, хіба вони дотримуються якихось законів, то ж американці, їм закон не писаний.
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тогда будет похоронено президентство Трампа.Ты забываешь такой фактор как поддержка населением.С чего ты взял что американцы поддержат фашисткое нападение на Иран без обьявления войны.Нет они по хитрому.Они провоцируют Иран на то что бы он ответил
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А владельцы заправок уже потирают свои ручонки...
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По самому посольству не попали, но легло впритык к нему. Но третий раз могут попасть и в яблочко.
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zabugina‏ @zabugina 3 часа назад

Мордорские долго вопили о том, что на территории Украины США воюет с РФ.
Но похоже, то, о чём так долго звиздели б̶о̶л̶ь̶ш̶е̶в̶и̶к̶и̶ свинопсы, таки случится в Иране.
Дай боже, США изведут русских гнид под ноль Посольство США в Ираке вновь подверглось ракетному обстрелу - Цензор.НЕТ 8998
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Осталось только в меню пропечатать главное блюдо---лягушачьи ножки! И куда смотрит местный имам?!
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Фігня, москалі зовсім не будуть проти, якщо Ірану трохи натовчуть пику.
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Не зовсім так, бо і без того незначна вага паРаші як "цінного" союзника буде остаточно змито в унітаз
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Та вони вже трохи побили горшки, час від часу друг з другом воюють на Дамаскщині.
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Предполагаю ещё много ракетных пусков---но ни одна ракета в цель не попадёт. Со своей территории и по близким целям---и не попасть?! Та уже опозорились.
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то ополчение шиитское Ирака рукожопы
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Канадцы вздрючили кацапетовку в финале молодежки по хоккею. В тундре траур...
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А гарант в Омане!
Совпадение? Не думаю!
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Может через ирак назад полетит и упоротьіе бородачи таки попадут в цель
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блин, вот не говори, Гарант как та Моника средневековая в Европе, которая ходила по разным городам и весям и приносила с собой чуму
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Как мне кажется, я в данный момент- в самом безопасном месте. Бывает же! Западное побережье Африки и... Одно Из Самых безопасных мест в Мире! Оказывается, иногда,- это неплохо, когда ты- никому нахрен не нужен! Посольство США в Ираке вновь подверглось ракетному обстрелу - Цензор.НЕТ 2544
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а я в Неаполе возле американской ВВС базы.Первая цель в случае запуска МБР"Сатана" оснащенных ядерными боеголовками.))
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О, как! Это они в кратер Везувия хотят попасть, наверное. Дабы похоронить Помпеи ещё разок.
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