 Посольство США в Ираке вновь подверглось ракетному обстрелу

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщают арабские СМИ.
Сообщений о жертвах не поступало.
Ранее на этой неделе посольство также обстреливали ракетами.
Напомним, в ночь на пятницу, 3 января, командующий специальными подразделениями "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в результате ракетного удара в районе аэродрома Багдада.
В официальном сообщении американское Министерство обороны (Пентагон) заявило о причастности Касема Сулеймани к нападению на американскую военную базу в Ираке 27 декабря и организации штурма посольства США в Багдаде.
Президент США Трамп лично отдал приказ об этом ударе. После операции он заявил, что иранского генерала Касема Сулеймани необходимо было убить значительно раньше.
Луиза Чкалова @4kalova_luiza 5 часов назад
Ежик в Омане
да и соли не нужно...
одна бутылка горилки для такого случая в самый раз...
Эх, Моська... Знать, она сильна, што лает на Слона....
Вообщем Сулеймани помогал Асаду и причастен к разработкам ядерного оружия.И убеждал Путина начать военную операцию в Сирии.
Убили его во первых ослабить Асада-а значит тут понятно кто сделал революцию в Сирии -те кто убили Сулеймани,то есть США.
Во вторых Израиль уже 20 лет давит на США нанести удары по Ирану что бы уничтожить иранские разработки ядерного оружия.А то есть след революции в Сирии в связке Жи_ды-США(как и в Украине).
И по сему я уверен это провокация США для развязывания войны именно с целью ударов по обьектам разрабатывающие ядерное оружие по команде Жи_дов .А значит я тут уверен практически на 80% что некие военные действия все же будут.
И вот если Путин не поможет Ирану сдержать агрессию-например поставкой С-400 в Иран для поджигания пердаков американских летчиков,то я на 100% тогда уже убедюсь что Путин лежит под Фашингтоном раздвинув ноги.А все эти противостояния это цирк и спектакль...
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Мордорские долго вопили о том, что на территории Украины США воюет с РФ.
Но похоже, то, о чём так долго звиздели б̶о̶л̶ь̶ш̶е̶в̶и̶к̶и̶ свинопсы, таки случится в Иране.
Дай боже, США изведут русских гнид под ноль
Совпадение? Не думаю!