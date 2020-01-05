 В храмах ПЦУ провели молитву благодарности по случаю годовщины получения Томоса

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке ПЦУ.
В сообщении отмечается: "Накануне праздника Рождества Христова имеем возможность для осмысления величия и значения события, которое будем чествовать. А в храмах Православной Церкви Украины также проходит совместная молитва благодарности за Божье благословение и все достижения, которыми мы так щедро были одарены в этом году - первом году после получения Томоса об автокефалии.
Сегодня Предстоятель Православной Церкви Украины Блаженнейший Митрополит Епифаний совершил Божественную литургию в кафедральном Свято-Михайловском Златоверхом соборе Киева, во время которой обратился к верующим с проповедью.
"Святая Церковь желает, чтобы мы день Рождества Спасителя праздновали не просто как историческое событие, которое свершилось в Вифлееме, но проникли в этот праздник духом, всеми чувствами и наполнились радостью от того, что начался новый период для человечества. Целыми тысячелетиями род человеческий готовился к встрече, к принятию Искупителя. Как готовилось ветхозаветное человечество к принятию Господа и нас святая Церковь заблаговременно готовит к такой же достойной встречи этого великого праздника. Как ветхозаветное человечество ожидало обетованную Мессии пять с половиной тысяч лет, так и Церковь Христова установила пять с половиной недель поста, чтобы люди, очистившись от греховной грязи, чистыми и достойными вошли в радость великого праздника Рождества Христова ", - сказал в своем слове Предстоятель.
После литургии Блаженнейший Митрополит Епифаний совершил благодарственный молебен по случаю годовщины подписания и вручения Патриашого и Синодального Томосу об автокефалии Православной Церкви Украины. В этот день благодарственные молебны звучали во всех храмах Православной Церкви Украины".
Канадцы чемпионы мира в 18-й раз. Мелочь, а приятно)))
«Це - історична подія: ми почули молитву українською мовою у Константинополі, - Порошенко».
«Це - історична подія:
Ми почули молитву УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ у Константинополі, - Порошенко».
Річниця Томосу, все залежить від кожного. Сьогодні річниця Томосу. Робиться все аби не звернули увагу на подію яка була серйозним кроком на об'єднання українського народу. Та протидія яка була з боку противників Томосу... Далі
Текст меня тронул, этот тайный смысл.... Такой мощный завуалированный посыл, все забыли про томос, а Серёга помнит. Серёга такой верующий это пипец. Така протидія була....5 років протидій і все....
за єго малорос, малорос)))
Поєтому у нєго такая манєра ігри на піоніно...
Позади у него длинный хвост.
Но ты трогать его не моги
За его малый рост, малый рост...
Чи усвідомлюєш ти що ти написав?
До речі не томас а томос!
Какая разница.
У нього свой,сейшельский.
З Варфоломієм.
це десь біля петіного катка.
"Чего не смог сделать русский штык, сделает русский чиновник, русский учитель и русский поп" ((c) Муравьёв-Вешатель)
Цифра дня: впервые с 1991 года МРОТ в России стал ниже, чем в Украине и в Габоне При этом, Украина практически не обладает природными ресурсами и находится в состоянии войны
чорнозем - дуже цінний природний ресурс
завдяки йому, ми - один з найбільших виробників якісної сільгосп продукції у світі
і голод в нас може бути тільки штучний, який сталєн зробив
Зеленський в Омані i виборцi Зеленського в оманi. Але є нюанс.
я підписався
подивимось
Дякую, пане Президенте!
«Це - історична подія:
Ми почули молитву УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ у Константинополі, - Порошенко».
Субота, 5 січня, 2019,
«Це - історична подія:
Ми почули молитву УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ у Константинополі, - Порошенко».
а з йолкою вас вислоухіх прокатил
лихо.