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 В храмах ПЦУ провели молитву благодарности по случаю годовщины получения Томоса

В храмах Православной церкви Украины провели совместную молитву благодарности за "Божье благословение и все достижения", которые состоялись в первый год после получения томоса об автокефалии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке ПЦУ.

В сообщении отмечается: "Накануне праздника Рождества Христова имеем возможность для осмысления величия и значения события, которое будем чествовать. А в храмах Православной Церкви Украины также проходит совместная молитва благодарности за Божье благословение и все достижения, которыми мы так щедро были одарены в этом году - первом году после получения Томоса об автокефалии.

Сегодня Предстоятель Православной Церкви Украины Блаженнейший Митрополит Епифаний совершил Божественную литургию в кафедральном Свято-Михайловском Златоверхом соборе Киева, во время которой обратился к верующим с проповедью.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За год в ПЦУ перешли 600 приходов Московского патриархата, - Епифаний

"Святая Церковь желает, чтобы мы день Рождества Спасителя праздновали не просто как историческое событие, которое свершилось в Вифлееме, но проникли в этот праздник духом, всеми чувствами и наполнились радостью от того, что начался новый период для человечества. Целыми тысячелетиями род человеческий готовился к встрече, к принятию Искупителя. Как готовилось ветхозаветное человечество к принятию Господа и нас святая Церковь заблаговременно готовит к такой же достойной встречи этого великого праздника. Как ветхозаветное человечество ожидало обетованную Мессии пять с половиной тысяч лет, так и Церковь Христова установила пять с половиной недель поста, чтобы люди, очистившись от греховной грязи, чистыми и достойными вошли в радость великого праздника Рождества Христова ", - сказал в своем слове Предстоятель.

После литургии Блаженнейший Митрополит Епифаний совершил благодарственный молебен по случаю годовщины подписания и вручения Патриашого и Синодального Томосу об автокефалии Православной Церкви Украины. В этот день благодарственные молебны звучали во всех храмах Православной Церкви Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": УПЦ КП полностью ликвидирована, а Филарет находится в самоизоляции, - Епифаний

Источник: https://censor.net.ua/n3168463
 
   
 Топ комментарии
 
Кацапы на молодёжном ЧМ в Чехии по хоккею, в финале проиграли канадцам 3 :4..
Канадцы чемпионы мира в 18-й раз. Мелочь, а приятно)))
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Нарешті справедливість відбулась і українська Церква відновила своє існування
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Кацапы на молодёжном ЧМ в Чехии по хоккею, в финале проиграли канадцам 3 :4..
Канадцы чемпионы мира в 18-й раз. Мелочь, а приятно)))
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Да уделали кацапню красиво.Психовать от вяличия стали и слились)))Вчера по поводу ,что шведов сделали такое папедобесие было,а сегодня все сдулись,ну и склейки конечно были за наших кленовых друзей)))
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Недарма ж ***** падало. Прикмета, аднака.
У храмах ПЦУ пролунала спільна молитва вдячності з нагоди річниці отримання Томосу - Цензор.НЕТ 9368
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Нарешті справедливість відбулась і українська Церква відновила своє існування
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субота, 5 січня, 2019,

«Це - історична подія: ми почули молитву українською мовою у Константинополі, - Порошенко».
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Большое дело сделали, ПОМОЛИЛИСЬ. Можно идти спать.
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ну для обрезанных и сатанистов МП то конечно можно идти спать, у них же свои божки...
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А у кого нет божков или, как у тебя, то не спать, ну и бейся головой, хоть всю ночь.
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Субота, 5 січня, 2019,

«Це - історична подія:

Ми почули молитву УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ у Константинополі, - Порошенко».
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Да вин ПОЧУВ, а многие нет, дрова с посадки тягали и на русском языке выражались. Как то так.
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Kryvonos Serhii‏ @KryvonosSerhii



Річниця Томосу, все залежить від кожного. Сьогодні річниця Томосу. Робиться все аби не звернули увагу на подію яка була серйозним кроком на об'єднання українського народу. Та протидія яка була з боку противників Томосу... Далі

В храмах ПЦУ провели молитву благодарности по случаю годовщины получения Томоса - Цензор.НЕТ 5944
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Серёга пузо наел... мама не горюй, свечи посбивает....
Текст меня тронул, этот тайный смысл.... Такой мощный завуалированный посыл, все забыли про томос, а Серёга помнит. Серёга такой верующий это пипец. Така протидія була....5 років протидій і все....
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Як в з..бали з тим томасом що за середньовіччя
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У зєлі 4 ногі.
Поєтому у нєго такая манєра ігри на піоніно...
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У зели четыре ноги,
Позади у него длинный хвост.
Но ты трогать его не моги
За его малый рост, малый рост...
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Чи знаєш ти хто такий агностик?
Чи усвідомлюєш ти що ти написав?
До речі не томас а томос!
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Зеля по этому случаю термос из Омана привезет.
Какая разница.
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А зелені слуги навіть не згадали про це. Ні-гу-гу.
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А отец пєтро навіть і забув про томаса.
У нього свой,сейшельский.
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Поршенко зараз в Константинополі.
З Варфоломієм.
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та то понятно,шо у константинополе.
це десь біля петіного катка.
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тю...а як же Сейшелли????))))))))))))))) от же зєлєкурви!!! Знову збрехали!!!)))))
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Ну, Ви за добру справу, зроблену Вами, за рік разів 12 нагадали б.
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И всех, кто понимает эти угрозы:

"Чего не смог сделать русский штык, сделает русский чиновник, русский учитель и русский поп" ((c) Муравьёв-Вешатель)
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У храмах ПЦУ пролунала спільна молитва вдячності з нагоди річниці отримання Томосу - Цензор.НЕТ 7645

Цифра дня: впервые с 1991 года МРОТ в России стал ниже, чем в Украине и в Габоне При этом, Украина практически не обладает природными ресурсами и находится в состоянии войны
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не так, шоб зовсім не володіє
чорнозем - дуже цінний природний ресурс
завдяки йому, ми - один з найбільших виробників якісної сільгосп продукції у світі
і голод в нас може бути тільки штучний, який сталєн зробив
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 1 ч.1 час назад



Зеленський в Омані i виборцi Зеленського в оманi. Але є нюанс.
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Шукала мульт про нашого віслючка - ніде нема. Тільки трейлер на ютюбе.
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мені сьогодні твітер підсунув акаунти Епіфанія та Євстратія в рекомендаціях
я підписався
подивимось
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Скандалом з Оманом нас відволікають від річниці підписання Томосу.
У храмах ПЦУ пролунала спільна молитва вдячності з нагоди річниці отримання Томосу - Цензор.НЕТ 4868 Дякую, пане Президенте!
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Похоже на фото бывших комсомольцев: 30 лет спустя...
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нє,петро парашенко перебуває у ІSeychelles.
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СЬОГОДНІ. Субота, 5 січня, 2019,
«Це - історична подія:
Ми почули молитву УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ у Константинополі, - Порошенко».
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Порохобыдло само раздуло скандал, само же жалуется что его отвлекают.)))
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Это мой президент, а не то недоразумение оманское...
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СЬОГОДНІ.
Субота, 5 січня, 2019,
«Це - історична подія:
Ми почули молитву УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ у Константинополі, - Порошенко».
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шо зачит брешеш?
а з йолкою вас вислоухіх прокатил
лихо.
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