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Все про:Иран (514) ядерное оружие (618) ядерная безопасность (273) ядерная энергетика (112)

 Иран объявил о выходе из ядерной сделки

Иран окончательно откажется от ограничений по ядерной сделке, прежде всего тех, которые касаются числа центрифуг, а также уровня обогащения и объемов хранения урана.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Немецкую волну, об этом в воскресенье, 5 января, сообщается в заявлении правительства страны.

Иран вместе с тем собирается и далее сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Тегеран также заявляет, что готов вернуться к выполнению своих обязательств из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), если со страны снимут санкции и гарантируют учет ее интересов.

Это решение Тегеран принял после убийства Соединенными Штатами иранского генерала Касима Сулеймани в Багдаде и заявления президента США Дональда Трампа о готовности нанести удары по 52 объектам в Иране.

Тегеран готов продолжать переговоры с "пятеркой" подписантов СВПД, но предварительно должен добиться, чтобы США ответили за убийство Сулеймани, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Иран начал поэтапно отказываться соблюдать условия ядерной сделки после того, как Вашингтон вышел из соглашения и стал ужесточать санкции против Тегерана. Другие участники соглашения выступали за то, чтобы оно было сохранено.

Напомним, в ночь на пятницу, 3 января, командующий специальными подразделениями "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в результате ракетного удара в районе аэродрома Багдада.

В официальном сообщении американское Министерство обороны (Пентагон) заявило о причастности Касема Сулеймани к нападению на американскую военную базу в Ираке 27 декабря и организации штурма посольства США в Багдаде.

Президент США Трамп лично отдал приказ об этом ударе. После операции он заявил, что иранского генерала Касема Сулеймани необходимо было убить значительно раньше.

Источник: https://censor.net.ua/n3168462
 
 
 Топ комментарии
 
А нахєра Іран нелегально послав свого генерала в чужу країну в час заворушень там? Це так само, як гіркін був у Києві в січні 2014 на антимайдані. Треба було його теж тоді мочканути, може б і війни не було тоді!
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Прецедент Будапештского меморандума.

Если страна отказывается от ядерного оружия под гарантии безопасности, но безопасность не получает, а получает войну от одной из стран-гарантов - ядерное разоружение вообще теряет смысл.

Поэтому если Рашку не усмирят - ядерное оружие скоро будет у всех, включая африканских президентов-людоедов.
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Якщо почнуть бомбити Іран, то буде для США неприємна відповідь. Тому краще війну не починати.
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Так Трамп сам себе загнав в це, якщо іранці будуть мочити американців, ті змушені будуть відповідати. То ж не кремльовський щурик, забороною іранських фініків не обмежаться.
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неприємна відповідь Ірану для США може бути тільки така - сплячі терористичні осередки персів на території інших країн й у саміх США, але американці ще й не таких койотів бачили
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Не смешите.Если бы производство что было таким простым,то яо имело бы весь мир и кому не лень.
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обогатительные фабрике в Иране уже как 20 лет назад существуют, возможно еще что то есть
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Уже один раз получилось у Ізраїля в 80-х...
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В Ірана ще гірша ситуація, там гори, пару мостів підірвати і гаплик, країна роз'єднана.
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в 80-х годах на территории Украины размещался третий по величине ядерный арсенал в мире, сейчас у нас ни чего этого нет, много проблем и не понятно все чем закончится. Как бы все меняется и это нельзя забывать
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Час міняється, я особисто невпевнений що ми би потягнули зараз той арсенал, це по перше, по друге, хоч я прихильник націоналістів, але є крайнощі, ну нажав би кнопочку якийсь радикал....
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Я маю на увазі, що у 80-х Ізраїль вже розбомбив один ядерний заводик в Ірані...
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Стрёмно иракским керманычам и понты перед своим упоротым лохторатом надо блюсти и ракета в окно спальни уже перебор.
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Хасан Насралла, лидер союзного Ирану ливанского движения «Хезболла» заявил сегодня, что возмездие за убийство иранского командира Касема Солеймани должно быть направлено против американского военного присутствия на Ближнем Востоке, а не против граждан США, заявив, что нанесение вреда простым американцам сыграет на руку президенту Трампу.

Об этом сообщает влиятельное американское издание «Вашингтон пост».

Целями будут «все американские военные базы в регионе, их военные корабли, каждый генерал и солдат на наших землях», - сказал он на церемонии, состоявшейся в южном пригороде Бейрута в память о смерти Солеймани.

«Это американские военные убили Хадж Касема, и они должны заплатить за это, - добавил он в обращении. Но американские граждане не должны пострадать, сказал Насралла.

Говоря о возмездии, «мы не имеем в виду американский народ», - уточнил он.

«В нашем регионе много американских гражданских лиц - инженеров, бизнесменов, журналистов. Мы не будем их трогать. Прикосновение к любому гражданскому лицу в любой точке мира будет только служить в пользу политики Трампа».

«Истинным, справедливым возмездием для тех, кто совершил это убийство, являются американские военные. Мы начнем битву против этих убийц, этих преступников».
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Насрулла означає - перемога Аллаха🤗
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Победобесие!...мощи русского флота,десантный корабль "Орск"тяну
тся НАТОвским буксиром..в родную гавань))..это круче скрепных нанотехнологий
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Иран понимает, что против США войну не выиграют и потому решили ядерное вооружение создать. Рашка может еще им помочь в этом. Украине тоже по военной силе пока не победить РФ и Украина обладает всем, чтобы создать без проблем ядерное оружие против РФ. Наших физиков слушал, которые еще при СССР создали ядерное вооружение и говорят значит, что могут восстановить ядерный статус Украины за пол года, только им нужен приказ и средства. Украине нужно восстановить ядерный статус с ракетами малой дальности и США не будет против! Для защиты от РФ, ядерное вооружение - это то, что нужно Украине! РФ трижды подумает, прежде, чем нападать на Украину с Ядерным оружием.
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Чого ви впевнені що США не буде проти?
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Ядерну зброю не так важко добути (тим хто має наукову школу) , але на два порядки складніше утримувати в належному стані .
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Камент про глубоко обеспокоенных иврапейцев уже был?
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И еще один удар по скрепам.Молодежка сборной анады победила россию 4-3.Канада чемпион.!
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Какая разница, кто откуда вышел, главное, чтобы все жили в мире и дружбе, а улицы были освещены и заасфальтированы. Всем добра!
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Иран для США и Израиля чисто полигон.пара ударов с воздуха и от Ирана останется радиоактивный пепел
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после этого, будет пару ударов нанесено там где ты живешь, другой страной. Реакция славная пойдет и иранские атомы будет вперемешку со всеми остальными летать по околоземной орбите соженой Земли
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Такое впечатление,что тут не все здоровы.Возомнили себя бессмертными.При этом дружно осуждали секелева за радиоактивный пепел.Бл такое впечатление,что мир сошёл с ума.Нахера СШП был этот иранский генерал?
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для своих внутренних политических интриг, плюс этот генерал связан с поднебесной
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Эрдоган отдал расейский металлолом С-400 Пентагону.Предатель.Хи хи
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Спи спокойно Украина ,тебя охраняет Цап..-..царапыч всея рюсскага гоффна.
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В 1987-м, во время войнушки в Заливе, с иранского "Миража", якобы- по ошибке, были выпущены две ракетки противокорабельные. Они и сейчас на вооружении, бо очень эффективны. Называются-"Экзосет". На их счету- два фрегата, в реальных войнах. Один- британский "Шеффилд", во время Фолклендской войны затоплен, второй- американский "Старк", в которого угодили две ракеты, в Заливе. Одна- не взорвалась, но жертв было немало, около 40-ка погибших и немного менее раненых. Тогда, иранцам это сошло... Как сейчас выйдет- не знаю.
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Какая в 1987 войнушка в заливне?
Окстись!
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Попкорн покупать, успею добежать до магазина?
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