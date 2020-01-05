 Администрация президента США будет действовать без колебаний в случае провокаций Ирана, - Помпео

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Помпео написал в твиттере.
"Джайшанкар и я только что обсудили продолжающиеся угрозы и провокации со стороны Ирана. Администрация (президента США Дональда) Трампа будет действовать без колебаний, чтобы сохранить жизни американцев, а также жизни наших друзей и союзников в безопасности", - отметил Помпео.
Напомним, в ночь на пятницу, 3 января, командующий специальными подразделениями "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в результате ракетного удара в районе аэродрома Багдада.
В официальном сообщении американское Министерство обороны (Пентагон) заявило о причастности Касема Сулеймани к нападению на американскую военную базу в Ираке 27 декабря и организации штурма посольства США в Багдаде.
Президент США Трамп лично отдал приказ об этом ударе. После операции он заявил, что иранского генерала Касема Сулеймани необходимо было убить значительно раньше.
Какого ххера благополучная Америка должна отдуваться за Израиль ?
Пусть сам применяет всё что у него есть.