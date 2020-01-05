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Все про:Помпео (188) Сулеймани (7)

 Администрация президента США будет действовать без колебаний в случае провокаций Ирана, - Помпео

Глава Госдепартамента США Майк Помпео в телефонном разговоре с индийским коллегой Субрахманьямом Джайшанкаром пообещал, что Вашингтон будет действовать без колебаний в случае провокаций и угроз со стороны Ирана.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Помпео написал в твиттере.

"Джайшанкар и я только что обсудили продолжающиеся угрозы и провокации со стороны Ирана. Администрация (президента США Дональда) Трампа будет действовать без колебаний, чтобы сохранить жизни американцев, а также жизни наших друзей и союзников в безопасности", - отметил Помпео.

Напомним, в ночь на пятницу, 3 января, командующий специальными подразделениями "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в результате ракетного удара в районе аэродрома Багдада.

В официальном сообщении американское Министерство обороны (Пентагон) заявило о причастности Касема Сулеймани к нападению на американскую военную базу в Ираке 27 декабря и организации штурма посольства США в Багдаде.

Президент США Трамп лично отдал приказ об этом ударе. После операции он заявил, что иранского генерала Касема Сулеймани необходимо было убить значительно раньше.

Источник: https://censor.net.ua/n3168460
 
   
 Топ комментарии
 
Респект америкосам! Сказал-сделал!
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Де б воно не було, всюди лажа, руйнація. Але ж зебіли вибрали його презЕдентом України. Шухер !!!
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опять эта Канада, надо же, опять надрали скрепоносцам мелдонии задницы 4:3, Канада чемпион в хокеие У20
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Израиль хочет ударить по Ирану чужими руками.
Какого ххера благополучная Америка должна отдуваться за Израиль ?
Пусть сам применяет всё что у него есть.
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Удобный случай испытать оружие за 2 триллиона баксов на любителях ишаков!
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По военным технологиям США и Израиль обошли весь остальной мир на 50 лет.Потуги кремлебыдла напоминают стон дохлого СССР образца 1989 года.Когда даже хлеба не было нормального,не говоря о других проуктах
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В Кении совершено нападение на амерскую военную базу. Уничтожено два самолёта, два вертолета и др. техника. Уничтожено четверо нападавших. И какой ответ будет у америкашек?
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Сожгут Мумию чЛенина красной площади коктейлем Молотова и кобылой Будулая затопчут то ДЕРЬМО
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