 Ивано-Франковск подарит Конотопу памятник Бандере

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
По его словам, это будет самый восточный памятник в Украине Бандере, еще и под московской границей.
"Мне важно под каким памятником встречаться! Буквально перед этим говорил с мэром Конотопа, Артемом Семенихиным. Этот город находится в 40 км от границы с Москвой. Он у нас самый восточный мэр-националист. Я выразил желание, чтобы мы вместе поработали и в этом году подарили им памятник Степану Бандере и установили в Конотопе на улице Бандеры" - написал Марцинкив.
Как сообщалось, 1 января 2020 года исполнилось 111 лет с дня рождения главы ОУН Степана Бандеры. В Киеве и Львове прошли торжественные меропрития.
Переїзд на Червоної калини і освітлення Семеніхін встиг зробити ДО ТОГО,я к його незаконно усунули.
А депутат - це ватнік і шосткінський бандит Молоток, який замовив побиття Семеніхіна?
І да, чий обов'язок бюджет міста був приймати - депутатів чи мера???
Я балдею от таких новостей. Я поэтому и хожу на этот сайт.
Відповідь Фаріон послам Польщі, Ізраїлю, московитам і ЗЕбілам
https://youtu.be/OAqI_T0_6TU
5 год ·
Для України є дуже важливим підтримувати добрі стосунки з Польщею.
Це важко бо зарозумілість деяких польських чиновників викликає питання чи не оплачена вона москвою.
Польський посол в Україні занадто часто і не дипломатично коментує наші справи.
Польський посол у московії на подібне собі не дозволяє.
Польський посол вже вдруге за кілька днів дорікає нам героїзацією Бандери і Мельника, які буцімто організовували каральні акції проти польського населення. Де? У Варшаві?
Ні, в Україні. Звідки воно там взялося? Через колонізацію Галичини й Волині поляками, яку вони здійснювали у тридцятих роках. Метою поляків була повна насильницька полонізація західноукраїнських земель.
Нині поляки продовжують героїзувати тих, хто здійснював репресії, пацифікації, вбивства українців довоєнної Польщі, а також очільників Армії Крайової, яка вбивала українців значно більше, ніж УПА поляків.
Де АК вбивала українців? У Варшаві? Ні, в Україні.
Польський посол дорікає нам скибкою в оці, натомість у нього в оці цілий лісоповал.
Поляки всеодно наші брати, хоча посла їм варто поміняти на когось з етнічних лемків, нащадка тих, кого вони не добили в сорокових. По братерські.
видать некогда было..
Промова С.Бандери. 1959 рік.
Про те, як Росія сама і через малоросів сторіччями намагається знищити Україну і українців. Чому?
Послухайте Степана Бандеру.
https://myrotvorets.news/a-vy-kolys-*****-stepana-banderu-teper/
До уваги проросійського президента зеленського і його послідовників із секти "какая разніца"9 ответов679 ретвитов1 410 отметок «Нравится»Ответить 9 Ретвитнуть