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Все про:Бандера (671) Конотоп (60) памятник (1904) Марцинкив (8) Семенихин (24)

 Ивано-Франковск подарит Конотопу памятник Бандере

Городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник Степану Бандере на границе с РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, это будет самый восточный памятник в Украине Бандере, еще и под московской границей.

"Мне важно под каким памятником встречаться! Буквально перед этим говорил с мэром Конотопа, Артемом Семенихиным. Этот город находится в 40 км от границы с Москвой. Он у нас самый восточный мэр-националист. Я выразил желание, чтобы мы вместе поработали и в этом году подарили им памятник Степану Бандере и установили в Конотопе на улице Бандеры" - написал Марцинкив.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенцов: Я хочу ходить по проспекту Бандеры, а не Сталина

Как сообщалось, 1 января 2020 года исполнилось 111 лет с дня рождения главы ОУН Степана Бандеры. В Киеве и Львове прошли торжественные меропрития.

Источник: https://censor.net.ua/n3168459
 
   
 Топ комментарии
 
Семеніхін - дуже хороший мер. Маю родичів у Конотопі і часто там буваю. Завдяки Семеніхіну вперше за років 15-20 з'явилось вуличне освітлення (причому навіть на околицях), активно роблять дороги, вперше з часів ссср закупили десяток трамваїв. Не забувають і про духовне життя - проводять святкування річниці Конотопської битви і встановили монументи її героям, проводять безкоштовні концерти патріотичних виконавців (Руслана, Тінь сонця, Тарас Компаніченко і тд)
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Как бы в ответ конотопскую ведьму не прислали с чугуна отлитую! Н. Гоголь бы порадовался!
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..Щоб ти спитав !..І пердаки горіли !
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Дурне питання. Як історичну пам'ятку, зрозуміло
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Зеля сказал "какая_разница". Ты против Зели?
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Дмітрій, не зважаючи на моє ставлення до вас, "ЛАЙК"
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Семеніхін - дуже хороший мер. Маю родичів у Конотопі і часто там буваю. Завдяки Семеніхіну вперше за років 15-20 з'явилось вуличне освітлення (причому навіть на околицях), активно роблять дороги, вперше з часів ссср закупили десяток трамваїв. Не забувають і про духовне життя - проводять святкування річниці Конотопської битви і встановили монументи її героям, проводять безкоштовні концерти патріотичних виконавців (Руслана, Тінь сонця, Тарас Компаніченко і тд)
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Шановний, якби ви жили постійно в Конотопі, то знали б що все те що ви зазначили з'явилося у той рік, коли Семеніхіна зняли з посади, бо два роки срався з депутатами и не було бюджету міста. Трамваї з'явилися завдяки депутату ВР і асфальтування вулиць також. А річницю Контопської битви святкували і раніше, без нього. Зараз через суд він знову мер, але без права подпису. Весільний генерал.
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Не треба ля-ля. Асфальт на Загребеллі ось зараз закінчили робити, біля вокзалу Клубну заасфальтували теж пару місяців тому...

Переїзд на Червоної калини і освітлення Семеніхін встиг зробити ДО ТОГО,я к його незаконно усунули.

А депутат - це ватнік і шосткінський бандит Молоток, який замовив побиття Семеніхіна?

І да, чий обов'язок бюджет міста був приймати - депутатів чи мера???
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PS Ще при Семеніхіні у Конотопі навіть ІТ-кластер появився!
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За останні п'ять років вуличне освітлення з'явилося не тільки в Конотопі і не тільки за Семенихіна.
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НАХ он там нужен воин сраний гавно политораметровое просидел в кустах свідомих долбодятлов в ями загнал и в лагерях сибири сгноил, них не делал и пропал как Криса
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Правильно, так и нужно сделать. Я просто не хочу погуглить состояние дорог Конотопа. Не в этом дело. Вот я живу такой в городе где нет работы, нет дорог, нет... просто нет... И тут так, бац, памятник подарили. Жизнь то налаживается.

Я балдею от таких новостей. Я поэтому и хожу на этот сайт.
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Бандеризація - наша мета.
Відповідь Фаріон послам Польщі, Ізраїлю, московитам і ЗЕбілам

https://youtu.be/OAqI_T0_6TU

Ивано-Франковск подарит Конотопу памятник Бандере - Цензор.НЕТ 9462
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Ивано-Франковск подарит Конотопу памятник Бандере - Цензор.НЕТ 3703Дмитро Корчинський
5 год ·

Для України є дуже важливим підтримувати добрі стосунки з Польщею.
Це важко бо зарозумілість деяких польських чиновників викликає питання чи не оплачена вона москвою.
Польський посол в Україні занадто часто і не дипломатично коментує наші справи.

Польський посол у московії на подібне собі не дозволяє.
Польський посол вже вдруге за кілька днів дорікає нам героїзацією Бандери і Мельника, які буцімто організовували каральні акції проти польського населення. Де? У Варшаві?
Ні, в Україні. Звідки воно там взялося? Через колонізацію Галичини й Волині поляками, яку вони здійснювали у тридцятих роках. Метою поляків була повна насильницька полонізація західноукраїнських земель.
Нині поляки продовжують героїзувати тих, хто здійснював репресії, пацифікації, вбивства українців довоєнної Польщі, а також очільників Армії Крайової, яка вбивала українців значно більше, ніж УПА поляків.
Де АК вбивала українців? У Варшаві? Ні, в Україні.
Польський посол дорікає нам скибкою в оці, натомість у нього в оці цілий лісоповал.
Поляки всеодно наші брати, хоча посла їм варто поміняти на когось з етнічних лемків, нащадка тих, кого вони не добили в сорокових. По братерські.
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Ти там був? При Семеніхіні на купі вулиць новий асфальт взагалі-то!
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ваня петин назва УКРАЇНСЬКОГО міста Конотоп пишеться з великої літери! ім'я своєї мами можеш друкувати з маленької
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Господи! Этого в городе нам только не хватало....Дам в исполком предложение установить на самой грязной и разбитой улице...
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І яка ж це вулиця? У Порту чи на Загребеллі? Ти Конотоп на карті покажеш хоч?
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странно, а чего мер Семенихин раньше сам не поставил памятник у себя в городе?!..
видать некогда было..
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Бо він робив нагальніші речі - асфальтував дороги і освітлення відновлював, бо попередники забили на це!
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Ну так и этот памятник он предлагает, "чтобы мы вместе поработали и в этом году подарили"...... А там как карта ляжет...... Но зато засветился с заявлением......
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а тим часом в Ємені, віслючок з мультика (забороненого) зустрілось з якимось.. ну на рівні себе, тобто віслючком...
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Да я бы вообще все пограничные столбы с РФ так бы делал. Для стёбу конечно.
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надіюсь пам'ятник буде величиною як Статуя Свободи!!!
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Оце радість для містян! А що вони подарять франківцям? Паротяг "Йосип Сталін"?
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Еще на границе с Польшей поставьте статую Бандеры метров 300 и в Израиль пошлите статуэтки тысяч 10 по всем городам расставить. Ругани будет, протестов, порохососам ругань и ненависть нужны, надеются под шумок Зеленского убрать. Только не хотят осознать что драные 7% это уже приговор который обжалованию не подлежит.
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Патріоти за! Московські воші і гниди з Зеленським проти
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Харьков ближе. давайте поддержим почин, правда надо будет сначала гепу под ним закопать
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Геніальна ідея! На кордоні кацапії буде цілодобовий феєрверк від палаючої бавовни та пуканів.
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Ребят, я тут загуглил про Конотоп новость за 2019. Это серьезно? Я не верю. Отсутствие дорог и что-то увозит трамвай. Видимо последний.
Івано-Франківськ подарує Конотопу пам'ятник Бандері - Цензор.НЕТ 8337
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Или это и есть трамвай?
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Взагалі-то не увозять, а привозять трамвай...
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В каждый город перед мэрией статую СА Бандеры !
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Стометрового Бандеру на границе с Московией установить, чтоб сурово взирал в сторону московской лаборатории Ядов .. В правой руке у Степана сокира, а в другой отрубленные головы Сталина, Гитлера и ...голова похожая на Хутина.))))) Он головы как бы чуть приподгимает, что бы они могли увидеть как вдали дымят развалины Кремля и этого отвратительного китчевого собора, который на дешевые кренделя похож.
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А ВИ КОЛИСЬ ЧУЛИ СТЕПАНА БАНДЕРУ? ТЕПЕР У ВАС Є ТАКА МОЖЛИВІСТЬ

Промова С.Бандери. 1959 рік.
Про те, як Росія сама і через малоросів сторіччями намагається знищити Україну і українців. Чому?
Послухайте Степана Бандеру.

https://myrotvorets.news/a-vy-kolys-*****-stepana-banderu-teper/
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Sapienti sat‏ @taurus2151 4 янв.ЕщеВлада Латвії відмовилася проводити референдум щодо викладання російською мовою в школах. Або вчіть мову, або валіть нах.
До уваги проросійського президента зеленського і його послідовників із секти "какая разніца"9 ответов679 ретвитов1 410 отметок «Нравится»Ответить 9 Ретвитнуть
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