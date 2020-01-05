 Ивано-Франковск подарит Конотопу памятник Бандере

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, это будет самый восточный памятник в Украине Бандере, еще и под московской границей.

"Мне важно под каким памятником встречаться! Буквально перед этим говорил с мэром Конотопа, Артемом Семенихиным. Этот город находится в 40 км от границы с Москвой. Он у нас самый восточный мэр-националист. Я выразил желание, чтобы мы вместе поработали и в этом году подарили им памятник Степану Бандере и установили в Конотопе на улице Бандеры" - написал Марцинкив.

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Как сообщалось, 1 января 2020 года исполнилось 111 лет с дня рождения главы ОУН Степана Бандеры. В Киеве и Львове прошли торжественные меропрития.