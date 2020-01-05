 Епифаний рассказал о любимой колядке и детских "заработках" на Рождество

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.
"Я прожил все свое детство и юношество на Буковине. А на Буковине традиции довольно хорошие, особенно празднования Рождества ... Мы ходили вместе с друзьями, колядовали, зарабатывали определенные средства для того, чтобы потом что-то приобрести детское. В тот период не было таких вещей, которые сейчас есть. И вот встречаюсь с детьми, делаю им подарки, то в отличие от того периода, в который мы жили в советский период, таких не было игрушек особых, мы радовались обычным конфетам, которые давали, или яблокам, орехам, тому, что было в то время", - вспомнил митрополит Епифаний.
Он также сказал, что любимой колядкой является "самая простая" - "Нова радість стала, яка не бувала ...".
"Она распевана, все хорошо знают ее слова, поэтому когда мы начинаем колдовать эту колядку, все подключаются и участвуют", - пояснил иерарх.
Украинские православные празднуют Рождество 7 января. Комментируя возможность празднования Рождества с большей частью ххристиян мира, то есть 25 декабря, митрополит Епифаний указал, что Православная церковь Украины не против перехода на григорианский календарь во время празднования религиозных праздников, однако сейчас это не актуально.
И архирей у них,что вор в законе на зоне.
А лапшу вешать, что поп,что политик-хлебом не корми!...
Сідай, двійка.
В нього ще план не виконано.
Нехай пише!
https://m.youtube.com/watch?v=yL77fCUZ5w0
Брехливий паскуднику, соромно?
Що ж до Нового року, який настає незалежно від волі чи зусиль людей, то в українській мові доречні вислови: бажаю (зичу) щасливого Нового року, щастя вам у Новому році, хай щастить у Новому році. Їх і варто використовувати.
А якщо вже комусь дуже хочеться вдатися до кальки з російського с наступающим Новым годом, то хай каже з прийдешнім Новим роком, з настанням Нового року.https://ukrainian.stackexchange.com/questions/3414/З-наступаючим-Новим-роком-Чи-правильно-це
Моя мати працювала вчителькою української 35 років.
І ніхто ніколи не забороняв їй працювати і вчити дітей!
Ніхто! І ніколи!
Но от своих слов не отказываюсь.
Дивися як правильно, мама тобі двійку поставила.
«Наступаючий» - у росіян,
Якщо ти в Україні тутешній, -
Не пхай суржику до привітань!"https://www.0352.ua/news/1487086/nastupaucij-ci-prijdesnij-ternopilskij-zurnalist-zaklikae-ukrainciv-pravilno-vitati-z-novim-rokom
Але повернімось до наших українських справ:
НЕПРАВИЛЬНО: У наступаючому новому році бажаю вам щастя.
ПРАВИЛЬНО: У прийдешньому новому році бажаю вам щастя.
НЕПРАВИЛЬНО: Наступаючий на кассабів полк зупинився.
ПРАВИЛЬНО: Полк, який наступав на кассабів, змусив їх тікати.
Фаріон комуністка....
А це ХТО?
У минулі 60-70-ті , вчителям, за викладання предметів на русском язикє, платили на 15% більше, ніж тим, хто викладав українською.
Вона розказувала про це Вам?
Все залежало від навантаження!
У тебе мати дійсно вчителька?
Якою мовою ти розмовляв дома?
Не может быть! И колядки были запрещены и украинский язык тоже.
Здесь всегда орут, что колядовать в совке было запрещено.
И что украинский язык в школах запрещали.
Оказывается, все это - неправда!
В УССР русіфікація била мягкая, но настойчівая. Тіпа бьют і плакать нє дают.
Совєтская Армія - русскій язик. ВУЗ - русскій язик. В школє єщє билі украінскіє класси.
Гдє то пополам. Кстаті, єще в 50-є соотношеніє било 70% с украінскім язиком прєподаванія, а 30% с русскім.
Но потом в 60-70 прі Брєжнєве, учітєлям школ сталі доплачівать15% за прєподаваніє на русском язикє. І всьо.
Люди, которым это нравится
Татьяна Лайф
Ринат Амедов
Bhakti Yoga
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В маленьком городке живут, среди прочих маленьких граждан, один врач, один адвокат, один банкир, один гробовщик, один портной, один сапожник, один владелец казино, один автомеханик, несколько замужних и несколько незамужних женщин и так далее Все они, - прилежные прихожане. Все горячо верят в Бога. Все делают щедрые пожертвования церкви. Никто из них никогда в жизни не солгал, не украл, не прелюбодействовал, и не знает за собой ни одного из остальной тысячи грехов. Все они просят Бога, чтобы дал им побольше здоровья, долголетия, денег, удачи. Теперь на минутку допустим, что Бог действительно есть на свете. И что Он действительно может дать своим верным рабами здоровье, долголетие, богатство и удачу. И готов дать, очень хочется Ему одарить их всеми земными и неземными благами. Ну, просто не терпится Ему осчастливить их всех. Но вот незадача - как осуществить это на практике? Ведь если дать всем здоровье, - будет несчастен врач. А его обидеть никак нельзя. Его взносы - самые щедрые. Если дать всем долголетие, - гробовщик останется без работы, семья его будет голодать. Если дать всем богатство, то никто не будет занимать деньги в банке. Лопнет банк и лопнет банкир. Если дать всем удачу, то пролетает владелец казино, оскудеет левая рука"однорукого бандита" Если сделать так, чтобы не снашивалась одежда и обувь (как у тех вреев, которые счастливо маршировали по пустыне), то умрут с голоду сапожник и портной. Но гробовщик будет завален работой, что тоже не совсем справедливо. Незамужним женщинам хочется выйти замуж за банкира, врача, адвоката, гробовщика. Они видят в этом своё счастье. Но все эти мужчины уже женаты. Если Бог даст счастье незамужним, Он очень обидит замужних, которые тоже ни в чем перед Ним не провинились. Учтите, что и преступникам тоже надо как - то жить. И у них есть дети и родители, которые нуждаются в их заботе. И эти воры, бандиты, мошенники и иные рыцари удачи, чаще всего, - самые прилежные прихожане. И страстно верят в Бога. И очень сильно верят, что Бог им поможет. И тоже щедро жертвуют на Храм Божий. И также получают заверения от доброго священника, что Бог услышит их просьбы, и пошлет им удачу на их нелегком поприще. Но если Бог услышит воров, то должен будет заткнуть нам уши, чтобы мы их не услышали. Как же бедному Богу выйти из этой патовой ситуации? Да так, чтобы все были довольны? Ни Зевс, ни Молох, ни Дагон, ни Хамос, ни Перун, ни один из этих богов низшей небесной лиги, клянусь Аполлоном, никогда не придумал бы, как сделать так, чтобы всем было очень хорошо. Но наш Иегова - Саваоф, мудрейший из всех не очень мудрых, чемпион мира среди Богов, не был бы нашим общим любимцем, если бы не нашел решения этой великой задачи - незадачи. Он решил очень мудро: никому ничего хорошего не давать. Он решил отбирать! Но не всё и не у всех. У одних, - немножко здоровья, в пользу врача. У других, - пару десятков лет, в пользу гробовщика и незамужних женщин. У третьих, - немножко денег, в пользу банкира и грабителя, представителей родственных профессий. У четвертых, - немножко свободы, в пользу адвоката и тюремщика. У пятых, - немножко водительского счастья, в пользу автомеханика и рихтовщика кузовов. У шестых, - немножко семейного счастья в пользу тех же незамужних претенденток… … И все довольны, все благодарят Бога за доброту и заботу. Но если вам всё же, при такой Отеческой заботе, чего - то ещё не хватает, например, - забот, болезней, несчастий, горя, - Он их Вам обязательно добавит, можете не сомневаться! А если Вы захотите пожаловаться на это доброму священнику, тот вам ответит:"Смиритесь, дети мои, Бог вас испытывает". Но почему бы Ему не испытывать кого - нибудь другого? e-reading.club\\\\\\\\
Правда кто ему это право дал Бога представлять, не понятно, но это мы сильно глубоко копаем)
Достаточно всё принять на Веру и не мучать богоносцев свомими каверзными вопросами.
Только сегодня дочитал. Автор на Прозе есть, там еще анекдоты надо будет читнуть. б*жественное чувство юмора - разносит попов в ладан и мощи.
Поделитесь ссылкой что ли)
https://www.e-reading.club/book.php?book=40842
Стократ блажен, кто предан вере,
Кто, хладный ум угомонив,
Покоится в сердечной неге,
Как пьяный путник на ночлеге,
Или, нежней, как мотылек...
А.С.Пушкин
Соглашусь с Александром Сергеевичем вера - это для мотыльков.
С хладным умом это не объять...
"в отличие от того периода, в который мы жили в советский период,"
2.
"поэтому когда мы начинаем колдовать эту колядку, все подключаются и участвуют", - пояснил иерарх.
Там у тебе фото Лєніна з Гітлєром у дєтскіх яслях, часом нє завалялось?
А на вуха - на раз.)
Одного не розумію, чому за 5 років такі любителі "рідного краю" не привели до ладу родинний будиночок славного автора "Щедрика" Миколи Лєонтовича.... Мабуть за п'ятирічним колядованням часу і шейкелів не знайшлося.....
церковь эта на месте дет сада ( или ясель ) , прямо на проспекте продажа воды , прям с будки мля , и рядышком лавка ( кудаж без нее )
сам верующий - но попам не верю
да, данная церковь под рашкой