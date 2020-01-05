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Все про:Рождество (271) колядки (9) Епифаний (225)

 Епифаний рассказал о любимой колядке и детских "заработках" на Рождество

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний рассказал, как праздновал Рождество Христово в детстве и о том, какова его любимая колядка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

"Я прожил все свое детство и юношество на Буковине. А на Буковине традиции довольно хорошие, особенно празднования Рождества ... Мы ходили вместе с друзьями, колядовали, зарабатывали определенные средства для того, чтобы потом что-то приобрести детское. В тот период не было таких вещей, которые сейчас есть. И вот встречаюсь с детьми, делаю им подарки, то в отличие от того периода, в который мы жили в советский период, таких не было игрушек особых, мы радовались обычным конфетам, которые давали, или яблокам, орехам, тому, что было в то время", - вспомнил митрополит Епифаний.

Он также сказал, что любимой колядкой является "самая простая" - "Нова радість стала, яка не бувала ...".

"Она распевана, все хорошо знают ее слова, поэтому когда мы начинаем колдовать эту колядку, все подключаются и участвуют", - пояснил иерарх.

Украинские православные празднуют Рождество 7 января. Комментируя возможность празднования Рождества с большей частью ххристиян мира, то есть 25 декабря, митрополит Епифаний указал, что Православная церковь Украины не против перехода на григорианский календарь во время празднования религиозных праздников, однако сейчас это не актуально.

Источник: https://censor.net.ua/n3168457
 
   
 Топ комментарии
 
Завтра святкова вечеря, а післязавтра велике свято Різдво. З наступаючим святом всіх вас!
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а теперь вырос и стал зарабатывать не по детски, вообще глуповат и так все знают- церковь это бизнес
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Так.Я задоволений,що в кацапів від слів "Порошенко" і "томос" пєрдаки палають.
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Різдво- це те свято, коли заробляє не лише церква, а й діти)))
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До тупості твого гундяя йому дуже далеко.
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и так все знают- церковь это бизнес

И архирей у них,что вор в законе на зоне.
А лапшу вешать, что поп,что политик-хлебом не корми!...
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на территории бывшей рф церковь - это действительно только бизнес (и пропаганда), причем издавна, причем "без лицензии" (стоит вспомнить как послали Константинополь, сделали царя главой церкви и т.п.). в Украине все-таки это намного лучше и как минимум включает в себя общение народа не только с попами, но и между собой, по факту, чего так боятся, и не зря, на соседних территориях (а как же свобода собраний, демократия и т.п.?).
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Завтра святкова вечеря, а післязавтра велике свято Різдво. З наступаючим святом всіх вас!
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Ты украинский язык знаешь, или под дурачка косишь.
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Так, я знаю українську мову. А от ти написав дурню, бо це означає те, що я у тебе запитав.
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Слово "наступаючим" у цьому випадку не вживаються. Правильно: з прийдешнім Різдвом...
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Як кажуть, не переймайся.
В нього ще план не виконано.
Нехай пише! Епіфаній розповів про улюблену колядку та дитячі "заробітки" на Різдво - Цензор.НЕТ 4489
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Тобто ти не знаєш, що так не вітають.
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Узагалі вітати потрібно з якоюсь подією, що є наслідком фізичних чи розумових зусиль людини: з успішним закінченням навчання, з відкриттям у якійсь галузі, з установленням рекорду, з добрим урожаєм і под.
Що ж до Нового року, який настає незалежно від волі чи зусиль людей, то в українській мові доречні вислови: бажаю (зичу) щасливого Нового року, щастя вам у Новому році, хай щастить у Новому році. Їх і варто використовувати.
А якщо вже комусь дуже хочеться вдатися до кальки з російського с наступающим Новым годом, то хай каже з прийдешнім Новим роком, з настанням Нового року.https://ukrainian.stackexchange.com/questions/3414/З-наступаючим-Новим-роком-Чи-правильно-це
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ты если и вправду амедов , дык ник поменяй , знаток мля украинского
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Знаю. І дуже добре.
Моя мати працювала вчителькою української 35 років.
І ніхто ніколи не забороняв їй працювати і вчити дітей!
Ніхто! І ніколи!
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Та я это понял, только когда уже отправил. Епіфаній розповів про улюблену колядку та дитячі "заробітки" на Різдво - Цензор.НЕТ 1252
Но от своих слов не отказываюсь.
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Тоді запитай у матері що того, як треба вітати.
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Тобто ти канал 1 + 1 звинуватив у брехні?
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Оце і є твоя українська мова? Це так тебе мати вчила?
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"Новий рік в українців - прийдешній,
«Наступаючий» - у росіян,
Якщо ти в Україні тутешній, -
Не пхай суржику до привітань!"https://www.0352.ua/news/1487086/nastupaucij-ci-prijdesnij-ternopilskij-zurnalist-zaklikae-ukrainciv-pravilno-vitati-z-novim-rokom
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Тобто тебе мати не навчила вітати українською мовою.
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Фаріон коммуністка з 1988 року.
Але повернімось до наших українських справ:
НЕПРАВИЛЬНО: У наступаючому новому році бажаю вам щастя.

ПРАВИЛЬНО: У прийдешньому новому році бажаю вам щастя.

НЕПРАВИЛЬНО: Наступаючий на кассабів полк зупинився.

ПРАВИЛЬНО: Полк, який наступав на кассабів, змусив їх тікати.
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Про минуле згадав?
Фаріон комуністка....
А це ХТО?
Епіфаній розповів про улюблену колядку та дитячі "заробітки" на Різдво - Цензор.НЕТ 5602
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От, тоді Ви той хто треба.
У минулі 60-70-ті , вчителям, за викладання предметів на русском язикє, платили на 15% більше, ніж тим, хто викладав українською.
Вона розказувала про це Вам?
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А ще знущалися з тих, хто розмовляв українською мовою, усі документи російською, викладання у вишах російською...
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Чувак, у тебе на все одна відповідь: «Брехня».
У тебе мати дійсно вчителька?
Якою мовою ти розмовляв дома?
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Я там на русском написал, дебил соеголовый! Епіфаній розповів про улюблену колядку та дитячі "заробітки" на Різдво - Цензор.НЕТ 2299
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Різдво вже було . Вже й Новий рік минув . А ви все не просихаєте ? Думаю , це не є правильно , святкувати разом з Гуньою Московським день народження змєя гаринича в січні , а в грудні , на саме Різдво Христове - товкти стіну перфоратором . Якось не по християнськи це .
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И никто не запрещал колядовать? Епифаний рассказал о любимой колядке и детских "заработках" на Рождество - Цензор.НЕТ 2350
Не может быть! И колядки были запрещены и украинский язык тоже.
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При совке в церкви школьникам запрещено было ходить.
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Всє парти билі забіти паскамі і крашанкамі.
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Я о другом.
Здесь всегда орут, что колядовать в совке было запрещено.
И что украинский язык в школах запрещали.
Оказывается, все это - неправда!
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а в Крыму украинский язык в школах запрещен? а в Москве? а как же сколько-там миллионов украинцев-заробитчан и не только? а сколько украинских школ сейчас на территории бывшей рф? а как там с преподаванием украинского языка? а где делась украинская библиотека в Москве? а ведь это не тоталитарный совок с гулагами, а очень демократичный Х#йло и благодарные рабсияне, пока только замочившие сколько-там десятков тысяч украинцев, грузин, чеченцев, сирийцев и т.п. (но ведь не сотен тысяч же, пока).
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Нєт, товаріщь.

В УССР русіфікація била мягкая, но настойчівая. Тіпа бьют і плакать нє дают.
Совєтская Армія - русскій язик. ВУЗ - русскій язик. В школє єщє билі украінскіє класси.
Гдє то пополам. Кстаті, єще в 50-є соотношеніє било 70% с украінскім язиком прєподаванія, а 30% с русскім.
Но потом в 60-70 прі Брєжнєве, учітєлям школ сталі доплачівать15% за прєподаваніє на русском язикє. І всьо.
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Зверни увагу хто совколюбителю лайк поставив. Епіфаній розповів про улюблену колядку та дитячі "заробітки" на Різдво - Цензор.НЕТ 7268
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Загадка для героя новости:

\\\\\\\
В маленьком городке живут, среди прочих маленьких граждан, один врач, один адвокат, один банкир, один гробовщик, один портной, один сапожник, один владелец казино, один автомеханик, несколько замужних и несколько незамужних женщин и так далее Все они, - прилежные прихожане. Все горячо верят в Бога. Все делают щедрые пожертвования церкви. Никто из них никогда в жизни не солгал, не украл, не прелюбодействовал, и не знает за собой ни одного из остальной тысячи грехов. Все они просят Бога, чтобы дал им побольше здоровья, долголетия, денег, удачи. Теперь на минутку допустим, что Бог действительно есть на свете. И что Он действительно может дать своим верным рабами здоровье, долголетие, богатство и удачу. И готов дать, очень хочется Ему одарить их всеми земными и неземными благами. Ну, просто не терпится Ему осчастливить их всех. Но вот незадача - как осуществить это на практике? Ведь если дать всем здоровье, - будет несчастен врач. А его обидеть никак нельзя. Его взносы - самые щедрые. Если дать всем долголетие, - гробовщик останется без работы, семья его будет голодать. Если дать всем богатство, то никто не будет занимать деньги в банке. Лопнет банк и лопнет банкир. Если дать всем удачу, то пролетает владелец казино, оскудеет левая рука"однорукого бандита" Если сделать так, чтобы не снашивалась одежда и обувь (как у тех вреев, которые счастливо маршировали по пустыне), то умрут с голоду сапожник и портной. Но гробовщик будет завален работой, что тоже не совсем справедливо. Незамужним женщинам хочется выйти замуж за банкира, врача, адвоката, гробовщика. Они видят в этом своё счастье. Но все эти мужчины уже женаты. Если Бог даст счастье незамужним, Он очень обидит замужних, которые тоже ни в чем перед Ним не провинились. Учтите, что и преступникам тоже надо как - то жить. И у них есть дети и родители, которые нуждаются в их заботе. И эти воры, бандиты, мошенники и иные рыцари удачи, чаще всего, - самые прилежные прихожане. И страстно верят в Бога. И очень сильно верят, что Бог им поможет. И тоже щедро жертвуют на Храм Божий. И также получают заверения от доброго священника, что Бог услышит их просьбы, и пошлет им удачу на их нелегком поприще. Но если Бог услышит воров, то должен будет заткнуть нам уши, чтобы мы их не услышали. Как же бедному Богу выйти из этой патовой ситуации? Да так, чтобы все были довольны? Ни Зевс, ни Молох, ни Дагон, ни Хамос, ни Перун, ни один из этих богов низшей небесной лиги, клянусь Аполлоном, никогда не придумал бы, как сделать так, чтобы всем было очень хорошо. Но наш Иегова - Саваоф, мудрейший из всех не очень мудрых, чемпион мира среди Богов, не был бы нашим общим любимцем, если бы не нашел решения этой великой задачи - незадачи. Он решил очень мудро: никому ничего хорошего не давать. Он решил отбирать! Но не всё и не у всех. У одних, - немножко здоровья, в пользу врача. У других, - пару десятков лет, в пользу гробовщика и незамужних женщин. У третьих, - немножко денег, в пользу банкира и грабителя, представителей родственных профессий. У четвертых, - немножко свободы, в пользу адвоката и тюремщика. У пятых, - немножко водительского счастья, в пользу автомеханика и рихтовщика кузовов. У шестых, - немножко семейного счастья в пользу тех же незамужних претенденток… … И все довольны, все благодарят Бога за доброту и заботу. Но если вам всё же, при такой Отеческой заботе, чего - то ещё не хватает, например, - забот, болезней, несчастий, горя, - Он их Вам обязательно добавит, можете не сомневаться! А если Вы захотите пожаловаться на это доброму священнику, тот вам ответит:"Смиритесь, дети мои, Бог вас испытывает". Но почему бы Ему не испытывать кого - нибудь другого? e-reading.club\\\\\\\\
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Достаточно объявить их грешниками и поставить в очередь в церковь за искуплением у конкретного бородатого пацана у кторого франшиза есть от представителя Бога на Земле....
Правда кто ему это право дал Бога представлять, не понятно, но это мы сильно глубоко копаем)
Достаточно всё принять на Веру и не мучать богоносцев свомими каверзными вопросами. Епіфаній розповів про улюблену колядку та дитячі "заробітки" на Різдво - Цензор.НЕТ 2322
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А, это оттуда же? Епіфаній розповів про улюблену колядку та дитячі "заробітки" на Різдво - Цензор.НЕТ 7552
Только сегодня дочитал. Автор на Прозе есть, там еще анекдоты надо будет читнуть. б*жественное чувство юмора - разносит попов в ладан и мощи.
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Не, это моё личное отношение к "торговцам верой". Может оно просто совпадает с чьим то ещё)
Поделитесь ссылкой что ли) Епіфаній розповів про улюблену колядку та дитячі "заробітки" на Різдво - Цензор.НЕТ 3445
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Стиль похожий, да еще буква с двумя точками. Да и читал я пару месяцев(растягивая удовольствие, посрамляя попов)

https://www.e-reading.club/book.php?book=40842
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Спасибо!
Стократ блажен, кто предан вере,
Кто, хладный ум угомонив,
Покоится в сердечной неге,
Как пьяный путник на ночлеге,
Или, нежней, как мотылек...

А.С.Пушкин
Соглашусь с Александром Сергеевичем вера - это для мотыльков.
С хладным умом это не объять... Епіфаній розповів про улюблену колядку та дитячі "заробітки" на Різдво - Цензор.НЕТ 2181
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1.
"в отличие от того периода, в который мы жили в советский период," Епифаний рассказал о любимой колядке и детских "заработках" на Рождество - Цензор.НЕТ 9037
2.
"поэтому когда мы начинаем колдовать эту колядку, все подключаются и участвуют", - пояснил иерарх. Епифаний рассказал о любимой колядке и детских "заработках" на Рождество - Цензор.НЕТ 3776
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Для зєлєбобів з кремлеботами нагадаю,що є те,що не намастиш на хліб:
Епифаний рассказал о любимой колядке и детских "заработках" на Рождество - Цензор.НЕТ 2651
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Та он просто святой на кацапском телеканале.
Епіфаній розповів про улюблену колядку та дитячі "заробітки" на Різдво - Цензор.НЕТ 7922
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Так.Я задоволений,що в кацапів від слів "Порошенко" і "томос" пєрдаки палають.
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Сейчас у Пети пердак горит, вернется теперь он в Украину, неизвестно.
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Отетоти срєзал !!!
Там у тебе фото Лєніна з Гітлєром у дєтскіх яслях, часом нє завалялось?
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Мощи? - трудно но можно. Воздух? - невозможно. ааа, Ух Святой, а не воздух - воздух сотрясают вопли алчных попов)
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У зебілів немає ні колядок, ні щедрівок. У них свати і відосіки члєнограя замінили історію рідного краю і народні традиції. Вєдь какая разніца: ржака по тєліку ілі малороскіє гулянія!
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Нэ ну то ясно!
Одного не розумію, чому за 5 років такі любителі "рідного краю" не привели до ладу родинний будиночок славного автора "Щедрика" Миколи Лєонтовича.... Мабуть за п'ятирічним колядованням часу і шейкелів не знайшлося..... Епіфаній розповів про улюблену колядку та дитячі "заробітки" на Різдво - Цензор.НЕТ 5480
Епіфаній розповів про улюблену колядку та дитячі "заробітки" на Різдво - Цензор.НЕТ 8609
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впервые за много лет у нас на Мазепы ( низ ) церковную територию не украшали гирляндами ,попам просто бабок нести не надо , вобще
церковь эта на месте дет сада ( или ясель ) , прямо на проспекте продажа воды , прям с будки мля , и рядышком лавка ( кудаж без нее )
сам верующий - но попам не верю
да, данная церковь под рашкой
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