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 Украинцы четвертый год подряд продали больше валюты, чем купили, - Нацбанк

Население Украины четвертый год подряд продало больше валюты, чем купило.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует статистика Национального банка.

В 2019 году положительная разница между продажей (14,95 млрд долларов) и покупкой (14,77 млрд долларов) составила 177 млн долларов.

Объем наличного рынка вырос больше чем на 40%.Украинцы четвертый год подряд продали больше валюты, чем купили, - Нацбанк 01

Источник: https://censor.net.ua/n3168456
 
 
 Топ комментарии
 
Ну так вчителі ж по 4000$ отримують, а в магазинах продукти то за гривні продаються....
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« Три стадії зубожіння українців.

1. Нема грошей.
2. Зовсім нема грошей.
3. Так нема грошей, що треба міняти доллари.
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Нищета вымывает последние крохи из карманов несчастного народа Украины ! Украинцы четвертый год подряд продали больше валюты, чем купили, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 3077
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Не може бути, що Петро Олексійович дурив нас! )))
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Ну так доллар стал по 100 уже осенью, как и говорила Ирина Луценко из партии БПП-ПЕС. Выгодно продавать, однако.
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... в лижі обутий.
Чи лижі не їдуть, чи я іпанутий?
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Открыли Америку для страны где половина на заработках в Европе.
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копировщик не ответит-не умеет.И картинки он сюда тащит все подряд, смысла их не понимая.
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Ринат Амедов...? Що ПОПа ..що Зекловун ..одна зараза ..!.. .і ще раз пишу ..голосував супроти обох і в першому і в другому турі !
Чому українці не голосували за УКРАЇНЦЯ !? Українці четвертий рік поспіль продали більше валюти, ніж купили, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 6647
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скажите, почему..../да тут один говнюк украинцам мозги за.....Загадил, перепечатав 60 000 картинок из сайтов РФ и ДНР.
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Зеленский призвал вернуться всех, кто хочет строить новую Украину. Уже вернулись израильские заробитчане Коломойский, Портнов, Боголюбов , их обслуга.Когда вернутся остальные заробитчане и отозвавшиеся на призыв Зеленского граждане не Украины процесс пойдёт в обратную сторону -валюту будут покупать.
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Не, Медведчук вернулся при Порошенке/ Тоже из Израиля? Коломойскому тропу прокладывал?
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Виктор Федорович спасибо что дали накопить
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якщо Зеленський нічого не виправить, йому теж дадуть підсрачника, як Петі
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Підсрачника ти собі вже дав як і інші 73 відсотки.
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Надо коммуналку брать в баксах, тогда сдавать будут меньше)))
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Торопятся. Знают, что скоро гривна будет $5 стоить, потом эту зелень разве что на килограммы взвешивать будут.
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Дарма. Очікується шалене підвищення курсу доляра.
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...як прогнозують економісти . опісля масового скидання ОВГЗ !..Тобто десь пів- року рік !
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Так эпоха зубожиння уже закончилась, все стали богатыми!
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Принцип государственного грабежа один - разжижай и откачивай.
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Ех, були часи і жилось нормально. Так бидло все просрало.

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