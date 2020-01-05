 Украинцы четвертый год подряд продали больше валюты, чем купили, - Нацбанк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует статистика Национального банка.

В 2019 году положительная разница между продажей (14,95 млрд долларов) и покупкой (14,77 млрд долларов) составила 177 млн долларов.

Объем наличного рынка вырос больше чем на 40%.