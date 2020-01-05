 Украинцы четвертый год подряд продали больше валюты, чем купили, - Нацбанк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует статистика Национального банка.
В 2019 году положительная разница между продажей (14,95 млрд долларов) и покупкой (14,77 млрд долларов) составила 177 млн долларов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует статистика Национального банка.
В 2019 году положительная разница между продажей (14,95 млрд долларов) и покупкой (14,77 млрд долларов) составила 177 млн долларов.
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