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 Происшествия, Общество
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Все про:суд (22809) Вячеслав Соболев (17)

 Печерский суд не выпускал из-под стражи подозреваемых в покушении на депутата Соболева, - пресс-служба суда

Пресс-служба Печерского районного суда, просит средства массовой информации воздержаться от любых громких заявлений по поводу рассмотрения вопросов об избрании меры пресечения в отношении указанных граждан, которые по своей сути являются голословными.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Печерского суда.

Ранее депутат Киевского облсовета Алексей Новиков заявил, что суд отпустил под домашний арест Гелани Межиева и Павла Никифорова, которые якобы имеют отношение к покушению на депутата.

"Этим гражданам сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, которое не имеет отношения к убийству ребенка депутата Киевского областного совета Соболева. В отношении данных граждан была применена мера пресечения в виде содержания под стражей задолго до событий, имевших место в Киеве рядом с улицей Тарасовская. Также обращаем внимание, что ходатайство органа предварительного расследования о продлении срока содержания под стражей в отношении указанных лиц не содержало каких-либо упоминаний об указанных событиях и касалось фактов завладения чужим имуществом в другой период", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 1 декабря в Киеве неизвестный открыл огонь по автомобилю Range Rover черного цвета на перекрестке Льва Толстого и Тарасовской. Мужчина стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне. Ребенок умер по дороге в больницу.

Позже стало известно, что был убит трехлетний сын бизнесмена и депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева.

2 декабря были задержаны подозреваемые в обстреле автомобиля Range Rover в Киеве, в результате которого погиб 3-летний ребенок.

Более подробную информацию о личностях подозреваемых в убийстве читайте в статье Юрия Бутусова УБИЙСТВО РЕБЕНКА В КИЕВЕ: КТО ТАКОЙ АНДРЕЙ ЛАВРЕГА?

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В организации покушения на Соболева подозревается 25-летний уроженец России, - прокуратура

Печерский суд не выпускал из-под стражи подозреваемых в покушении на депутата Соболева, - пресс-служба суда 01

Источник: https://censor.net.ua/n3168455
 
 
 Топ комментарии
 
знову брехня...
і хто її розповсюджує?
"рука Мацкви"?
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Т. е. и ты винишь сояСМИ за очередной их говновброс про зраду? Молодец!
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Так Цензор тогда пусть удалит ту новость и всё, вопрос закрыт
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Так Цензор тогда пусть удалит ту новость и всё, вопрос закрыт
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Зрозуміло, що вбивство 3 річної дитини сташний гріх. Однак вбивство15 річної звісно простити можна. Особливо,якщо ця дитина патріот, а вбивці мокшанські терористи. Як сказав би Зє, які проблеми?
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знову брехня...
і хто її розповсюджує?
"рука Мацкви"?
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передайте бубочке,шо прыйшов час раздавать мыдали за вбросы и пистёж...как бы оно там в оманах не обгорело на солнце...
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Т. е. и ты винишь сояСМИ за очередной их говновброс про зраду? Молодец!
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тобто ты униан коломойши обзываешь "соясми"?
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«Также обращаем внимание, что ходатайство органа предварительного расследования о продлении срока содержания под стражей в отношении указанных лиц не содержало каких-либо упоминаний об указанных событиях и касалось фактов завладения чужим имуществом в другой период", - говорится в сообщении. Источник: https://censor.net.ua/n3168455»

Схоже, що таки відпустили.

Юристи тут є?
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А порохоботам объявили что уже выпустили....
Ну ничего, я считаю нужно выпускать, в конце концов руководил ими не кто нибудь а член ОПГ рота "ВедмедІ" ..... А це поважні члени нашого суспільства, громадяни з великої букви.
Вони не можуть бути вбивцями апріорі, як натягнули на лоба картуз с написом ПС. Автоматично напис на картузі ПС дає +50 до харизми, +100 до вседозволеності, +1000 до показної патріотичності і якщо у тому картузі мародерив трохи, чі вбив когось - це все муйня. Прийдуть ряжені "побратими" і почнуть супити брови, шмигати носом і смердіти самогоном. Потім зарепетують - заголосять підсвинки з підспівки про "абастрєнноє чувство справєдлівості" і "тяжолую псіхологіческую травму". Але мабуть це вже не працює.... Що не бадхед так не військові у більшості випадків, а усіляка *****.нь з хрунзрозумуєщь з яких банд. Отака хєрня малята.
Поц с муслімською фамілією вбивство цього соболєва замовив що лєгалізовувся як раз чере ПС і ціх ведмедей)) Привіт маруське чорноротій, твої кадри курва? Отож....
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В тексті пресс-служби, не сказано, що їх не відпустили.
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Только один момент, эти два утырка уже сидели на киче до покушения на ребёнка по статье вымогательство и завладение чужим имуществом. Кстати они тоже из "патриотовкровьпроливавших" друзья утырков убивших малыша, состояли в одной ОПГ . Руки прочь от патриотов. От така херня малята.
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Ну, «Внаслідок того, не значить тому що.»

Бо ви вже якось дуже товсто ставите рівняння: «патріот, значить = вбивця».
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Да ні, просто вбивці, крадії і різноманітні прохвости заполонили патріотичний рух і використовують його як ширму для своїх ганебних справ. Я просто закликаю ділити все на 32 і за скоєний злочин вони мають відповідати по повній а мабуть і більше. Бо палюжать тим Україну.
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Что-то зрадоботов не видно. Методички не подвезли.
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