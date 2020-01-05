 Печерский суд не выпускал из-под стражи подозреваемых в покушении на депутата Соболева, - пресс-служба суда

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Печерского суда.
Ранее депутат Киевского облсовета Алексей Новиков заявил, что суд отпустил под домашний арест Гелани Межиева и Павла Никифорова, которые якобы имеют отношение к покушению на депутата.
"Этим гражданам сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, которое не имеет отношения к убийству ребенка депутата Киевского областного совета Соболева. В отношении данных граждан была применена мера пресечения в виде содержания под стражей задолго до событий, имевших место в Киеве рядом с улицей Тарасовская. Также обращаем внимание, что ходатайство органа предварительного расследования о продлении срока содержания под стражей в отношении указанных лиц не содержало каких-либо упоминаний об указанных событиях и касалось фактов завладения чужим имуществом в другой период", - говорится в сообщении.
Напомним, вечером 1 декабря в Киеве неизвестный открыл огонь по автомобилю Range Rover черного цвета на перекрестке Льва Толстого и Тарасовской. Мужчина стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне. Ребенок умер по дороге в больницу.
Позже стало известно, что был убит трехлетний сын бизнесмена и депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева.
2 декабря были задержаны подозреваемые в обстреле автомобиля Range Rover в Киеве, в результате которого погиб 3-летний ребенок.
Более подробную информацию о личностях подозреваемых в убийстве читайте в статье Юрия Бутусова УБИЙСТВО РЕБЕНКА В КИЕВЕ: КТО ТАКОЙ АНДРЕЙ ЛАВРЕГА?
і хто її розповсюджує?
"рука Мацкви"?
https://www.unian.net/society/10819115-sud-osvobodil-iz-pod-strazhi-chlenov-bandy-organizatora-pokusheniya-na-deputata-soboleva-smi.html
Схоже, що таки відпустили.
Юристи тут є?
Ну ничего, я считаю нужно выпускать, в конце концов руководил ими не кто нибудь а член ОПГ рота "ВедмедІ" ..... А це поважні члени нашого суспільства, громадяни з великої букви.
Вони не можуть бути вбивцями апріорі, як натягнули на лоба картуз с написом ПС. Автоматично напис на картузі ПС дає +50 до харизми, +100 до вседозволеності, +1000 до показної патріотичності і якщо у тому картузі мародерив трохи, чі вбив когось - це все муйня. Прийдуть ряжені "побратими" і почнуть супити брови, шмигати носом і смердіти самогоном. Потім зарепетують - заголосять підсвинки з підспівки про "абастрєнноє чувство справєдлівості" і "тяжолую псіхологіческую травму". Але мабуть це вже не працює.... Що не бадхед так не військові у більшості випадків, а усіляка *****.нь з хрунзрозумуєщь з яких банд. Отака хєрня малята.
Поц с муслімською фамілією вбивство цього соболєва замовив що лєгалізовувся як раз чере ПС і ціх ведмедей)) Привіт маруське чорноротій, твої кадри курва? Отож....
Бо ви вже якось дуже товсто ставите рівняння: «патріот, значить = вбивця».