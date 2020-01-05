 НАТО собирается на специальное заседание после смерти иранского генерала Сулеймани

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter написал журналист ZDF Штефан Лейферт/
Как сообщается, Стотенберг объявил экстренное заседание Совета НАТО по поводу ситуации в Ираке, которая возникла после убийства Сулеймани.
В частности речь идет о прекращении тренировочных миссий стран НАТО, а также о решении Багдада о выводе американских войск.
Отмечается, что заседание Совета НАТО состоится в понедельник, 6 января, около 15:00.
Напомним, в ночь на пятницу, 3 января, командующий специальными подразделениями "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в результате ракетного удара в районе аэродрома Багдада.
В официальном сообщении американское Министерство обороны (Пентагон) заявило о причастности Касема Сулеймани к нападению на американскую военную базу в Ираке 27 декабря и организации штурма посольства США в Багдаде.
Президент США Трамп лично отдал приказ об этом ударе. После операции он заявил, что иранского генерала Касема Сулеймани необходимо было убить значительно раньше.
Все думают на американцев.
- Конечно, риск есть. Могут баки набить. Впрочем, у меня есть одна мыслишка, которая вас-то обезопасит, во всяком случае. Но об этом после. Пока что идем вкусить от местных блюд.
Юрий Костюченко с Olga Malysheva.
Вчера в 09:27 ·
щоб там не казали пропагандисти, загибель іранського карателя Касема Сулеймані стала святом для мешканців країн Середнього Сходу. Вже другу добу в Лівані, Сирії, Іраку, Ірані, Ємені та навіть Афганістані і Пакистані, люди святкують смерть свого ката. На вулицях іракських Кербели, Багдаду, Тікриту, Кіркуку, Сулейманії та Басри відбуваються вуличні ходи, масові танці і святкування, на вулицях сирійських Алеппо, Ракки та Пальмири люди вітають один одного і роздають солодощі і напої, мешканці іранських Куму, Ахвазу, Ширазу, Ісфахану, Абадану, Хорремшехру, Махшехру, Бехбехану, Доруду, Хорремабаду, Марівану, - міст, що найбільш постраждали від репресій влади під час нещодавніх протестів, - пригощають один одного солодощами, напоями, співають і поздоровляють один одного і всіх навколо, дякують США та особисто Дональду Трампу. Ці багато сотень тисяч людей в десятках міст в кількох країнах - це набагато більша і потужна сила, ніж те, що нам демонструють на офіційних жалобних церемоніях, намагаючись нав'язати думку про всенародну скорботу, єднання навколо епічного героя та жагу помсти, яка може призвести мало не до третьої світової...
Чи окупанти самі не підуть ?
Как передало AFP со ссылкой на внутренний полицейский отчет, который попал в распоряжение агентства, группа нападавших подавила сопротивление охраны базы и уничтожила на ее взлетно-посадочной полосе два самолета, два вертолета и "целый ряд американских транспортных средств".
По словам представителя ВС Кении полковника Пола Ньюгуны нападение джихадистов в результате удалось отразить, четыре из них в результате были убиты. О потерях со стороны американских и кенийских военных не сообщается.
Представители Африканского командования ВС США (AFRICOM) позднее назвали обстановку на базе "динамически развивающейся", отметив, что "процесс обеспечения полной безопасности аэродрома продолжается".
Самое время НАТО начинать выражать глубокую озабоченность.
Три дня назад они уже заранее знали что сулеймани собираются грохнуть, по этому резали христиан?
На фото видно что за самолёты они сожгли) Чисто ВВС США по расскраске)
"Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту в Оман зустрівся з міністром, який підтримав Іран в конфлікті через ліквідіацію американцями генерала Касима Сулеймані." - https://bykvu.com/ua/bukvy/chernovik-10/
Бубочка, Бубочка, ти хоч Трампу тепер на очі не поптрапляй...
З візитом президента до Оману виглядаємо як клоуни на міжнар арені. Відпочинок з сім'єю прикриваємо зустрічами неадекватного рівня. Де зустріч з султаном? Якщо це візит глави держави, то чому за власний рахунок? Отримали безвіз з Оманом чи підписали суперконтракт? Де позиція МЗС?
зелебоб реально влиятельный в мировой политике)))
встретился с пособниками террора
а шо?
- США, вы зачем этого дурацкого генерала грохнули?
- Ну он он там где-то воевал, там где было не нужно.
- И что теперь делать?
- Атакуем Иран.
- Нееее лучше реформаторское мыролюбство, а ваших солдат... Ну бывает, в общем, того.