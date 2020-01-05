 Российский пропагандист Ермолаев: Прецедент Албана - это начало признания Украиной Крыма российским

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook написал российский пропагандист, главный редактор федерального издания "Российсие вести" Дмитрий Ермолаев. "Прецедент Албана. Собственно, признание Украиной Крыма российским началось", - отметил Ермолаев.
Как известно, на странице в Инстаграм шведского музыканта появилось сообщение о том, что он смог приехать в Киев для участия в новогоднем выпуске шоу "95-го квартала" только после вмешательства президента Зеленского. Ранее артист выступал в оккупированном Крыму, который в своей заметке назвал "спорной территорией".
После скандала в социальных сетях певец удалил свой предыдущий сообщение и написал другой, в котором нет упоминания о "помощи" президента Зеленского.
гісторыі,ні мовы,ні культуры,ні найноўшага, ні будучыні. ФСБ ( як і КГБ) працуе напоўніцу,
працягвае ствараць найноўшы савок. І з поспехам гэта робіць. Лука і Зе тут не выключэнне.
Застаецца чакаць наступнай "гонкі катафалкаў", якая ўжо не за-гарамі, засталося пачакаць
нейкіх 10 - 15 гадоў. Для ГІСТОРЫІ гэта - непрацяглы час. Пачакаем.... Слава Украіне !
Жыве Беларусь !
У перекладі - Житие мое
Какое житие, пёс смердячий (с)
Вы его напрасно прелестным ругаете!
- випьйєм жє за чістойє женскойє начало!
пьйяная рожа, поднімаясь із салата:
- і за чістий мужской КАНЄЦ!
- Олександр Сємєновіч, розкажіть нам про свій
розпорядок дня.
ОС: -Ну, я прокидаюся, встаю, одягаюся, витираю
х... ганчірочкою .. Снідаю, беру портфель, відкриваю двері, закриваю двері,
витираю х... ганчірочкою ... приподаю, приходжу з універа, витираю х... ганчірочкою .. Обідаю , готуюсь до завтрашніх лекцій, витираю х... ганчірочкою
... Іду гуляти, повертаюся, витираю х... ганчірочкою .. Вечеряю, витираю х... ганчірочкою, лягаю спати ...
К: -Олександр Семенович, ви чимось хворий?
ОС: -Чому ви так вирішили?
К: - Ну, ви постійно витираєте х... ганчірочкою
...
ОС: - Ні. Не той. Це, коли у мене синочка презом
став, у нас постійно на двері крейдою пишуть "х ...
Чисто, как в трамвае
Зелені ! Ви зробили це разом !
Песня Албана it's my life - хит, и сам он звезда мирового масштаба, правда , прошлых лет.
Пусть все приезжают в Киев и в Одессу. А ведь подумай своей головой для чего это делается- чтобы западные звёзды не ездили к нам, но ездили в рашку. Вы ещё избейте несчастного албана - вот и изоляция, именно то, что мы хотим для рашки
И так все топовые концерты нужно в Кишинёв ездить смотреть.
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В ноябре 1991 г. США, Великобритания и Франция предъявили Ливии обвинение в причастности её граждан к взрывам американского самолёта над шотландским местечком Локерби в 1988 г. Взрыв Боинга-747 над Локерби 21 декабря 1988 года. и авиалайнера французской авиакомпании UTA в 1989 г. 21 января 1992 г. Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию № 731, призывающую Ливию к сотрудничеству в расследовании указанных событий. В связи с отказом Ливии выполнять требования этой резолюции 31 января 1992 г. СБ ООН десятью голосами «за» при пяти воздержавшихся (Китай, Индия, Марокко, Зимбабве, Кабо-Верде) принял резолюцию № 748 о введении санкций в отношении Ливии (запрет на авиасообщение, военно-техническое сотрудничество, сокращение дипломатических представительств и пр.). А 11 ноября 1993 г. СБ ООН принял резолюцию № 843 о введении дополнительных санкций в отношении Ливии, которые в целом сводились к следующему.
1. Запрет на воздушные полёты (за исключением случаев, санкционированных Советом Безопасности) из Ливии и соответственно в Ливию гражданских и военных самолётов, а также на поставку запасных частей к самолётам всех типов и наземному навигационному и вспомогательному оборудованию. Предписывалось закрыть все зарубежные представительства Ливийской компании по воздушным перевозкам.
2. Запрет на поставку в Ливию всех видов вооружений и военной техники, включая запасные части к уже поставленной технике, а также командированию в Ливию военных и технических специалистов.
3. Замораживание всех финансовых активов Ливии за рубежом, включая инвестиции, акции, дивиденды, исключая поступления от операций с нефтью, газом и экспорта сельскохозяйственной продукции из Ливии после 3 декабря 1993 г.
4. Запрет на импорт технологического оборудования и запасных частей для нефтеперерабатывающих заводов и нефте- и газотранспортных систем в соответствии с утверждённым перечнем. Запрет не касался поставок бурового оборудования.
5. Требование сократить персонал ливийских дипломатических и торговых представительств за рубежом.
То есть когда креатура порошенко -демчишин, в контракте с нарассеей назвал Крым рассейским, контракте на поставку электроэнергии , что даже Яценюк возмутился, то это все фигня и пэрэмога пэти
А тут ,оказывается, зеленский в сговоре с альбаном Крым решили признать!
Ну это уже вообще!
Ведь это же Альбан! Он не нарассеянин, а западные звёзды пусть приезжают , нужно просто предупредить, чтоб в следующий раз не шастало в Крым - выразить порицание - и пусть поёт
Может , на Майдана ещё соберётесь против альбана. Ну это просто соевый трындец
оно теперь и на *********** ботает.
В области экономики, не найдя ни одного способа хоть как-то реанимировать производство, пойдет на высшую меру наказания, для не желающего самоотверженно работать на олигархов населения страны, приняв 14го января Закон о продаже земли и новый Кодекс законов о труде. И не нужно переусложнять мотивацию этих действий. Без принятия этих мер не будет кредита от МВФ. Не будет кредита - в течение нескольких месяце не будет ни этого президента ни его слуг. А то, что не будет Украины... Да какая разница.
гісторыі,ні мовы,ні культуры,ні найноўшага, ні будучыні. ФСБ ( як і КГБ) працуе напоўніцу,
працягвае ствараць найноўшы савок. І з поспехам гэта робіць. Лука і Зе тут не выключэнне.
Застаецца чакаць наступнай "гонкі катафалкаў", якая ўжо не за-гарамі, засталося пачакаць
нейкіх 10 - 15 гадоў. Для ГІСТОРЫІ гэта - непрацяглы час. Пачакаем.... Слава Украіне !
Жыве Беларусь !