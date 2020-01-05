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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4174) оккупация (6890) пропаганда (2395) Dr. Alban (1)

 Российский пропагандист Ермолаев: Прецедент Албана - это начало признания Украиной Крыма российским

Визит в Киев шведского исполнителя Dr.Alban, въезд которому в Украине был запрещен из-за посещения оккупированного Крыма, и содействие лично президента Зеленского в предоставлении разрешения на въезд - это начало признания Украиной Крыма российским.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook написал российский пропагандист, главный редактор федерального издания "Российсие вести" Дмитрий Ермолаев. "Прецедент Албана. Собственно, признание Украиной Крыма российским началось", - отметил Ермолаев.

Как известно, на странице в Инстаграм шведского музыканта появилось сообщение о том, что он смог приехать в Киев для участия в новогоднем выпуске шоу "95-го квартала" только после вмешательства президента Зеленского. Ранее артист выступал в оккупированном Крыму, который в своей заметке назвал "спорной территорией".

После скандала в социальных сетях певец удалил свой предыдущий сообщение и написал другой, в котором нет упоминания о "помощи" президента Зеленского.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский никак не влиял на допуск в Украину певца Dr.Alban, который посещал оккупированный Крым, - глава ГПСУ Дейнеко

Источник: https://censor.net.ua/n3168451
 
   
 Топ комментарии
 
За це "потвора" буде відповідати перед Богом та натовпом.
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Подозрительно странно высеры рассейских пропагандонов созвучны с зрадофильскими постами порохоботов.
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Ва Украіне ўсё робіцца па шаблону, які выкарыстоўваецца ў Беларусі. Нічога - адэкватнага , ні
гісторыі,ні мовы,ні культуры,ні найноўшага, ні будучыні. ФСБ ( як і КГБ) працуе напоўніцу,
працягвае ствараць найноўшы савок. І з поспехам гэта робіць. Лука і Зе тут не выключэнне.
Застаецца чакаць наступнай "гонкі катафалкаў", якая ўжо не за-гарамі, засталося пачакаць
нейкіх 10 - 15 гадоў. Для ГІСТОРЫІ гэта - непрацяглы час. Пачакаем.... Слава Украіне !
Жыве Беларусь !
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Это зеленая мразь просто гадит Украине.Он не президент,он недопрезидент какаразница.И ему не в квартал,а в тюрьму за предательство интересов Украины.
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И где это ваше ху-ху? 95-й квартал хо-хо пригласить крымнашиста. И вот крымнашист будет выступать. Казалось бы, при чем тут Моника, да?
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За це "потвора" буде відповідати перед Богом та натовпом.
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А я згадав молодість, ха-ха, нехочеться старіти. Він співав, не вбивав, не дурійте.
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"ітц май лайф"
У перекладі - Житие мое

Какое житие, пёс смердячий (с)
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Лайф із лайф... життя є життя))) З мого минулого.
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Нехай так, дідуган гроші заробляє. Що поганого?
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Подозрительно странно высеры рассейских пропагандонов созвучны с зрадофильскими постами порохоботов.
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Высеры твоих работадателей созвучны с действиями вашего зе-гаранта..!
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то есть нормально впускать тех кто забил на наши законы, да зебик?
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Роза красная, это где же порохоботы хоть словом обмолвились, что Крым российский. Ты давно смердишь здесь на форуме, тварь ватная. Советую эту мразь игнорить как зеленоботам, так и порохоботам.
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Хозяин 95-го квартала в кресле Президента. Квартальцы в Раде, РНБО, СБУ. 95-й квартал приглашает крымнашиста, зная, шо оно таки крымнашист. Где возмущенные коменты зеленых "патриотов"?
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тамада на свадьбє:
- випьйєм жє за чістойє женскойє начало!
пьйяная рожа, поднімаясь із салата:
- і за чістий мужской КАНЄЦ!
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Кореспондент батьку Зеленського:

- Олександр Сємєновіч, розкажіть нам про свій
розпорядок дня.

ОС: -Ну, я прокидаюся, встаю, одягаюся, витираю
х... ганчірочкою .. Снідаю, беру портфель, відкриваю двері, закриваю двері,
витираю х... ганчірочкою ... приподаю, приходжу з універа, витираю х... ганчірочкою .. Обідаю , готуюсь до завтрашніх лекцій, витираю х... ганчірочкою
... Іду гуляти, повертаюся, витираю х... ганчірочкою .. Вечеряю, витираю х... ганчірочкою, лягаю спати ...

К: -Олександр Семенович, ви чимось хворий?

ОС: -Чому ви так вирішили?

К: - Ну, ви постійно витираєте х... ганчірочкою
...

ОС: - Ні. Не той. Це, коли у мене синочка презом
став, у нас постійно на двері крейдою пишуть "х ...
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зеля тварь, все время подыгрывает парашке
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Зеля, його оточення та прихильники занадто тупі щоб розуміти очевидні речі, нажаль.
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И вот эту тварь ,наплевавшую на все и на всех,я еще должен считать Президентом-НИКОГДА....!
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Правильно! Возвращать 90-е - так с музыкой оттуда же!
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Зеля започаткував визнання Криму росіским ?
Зелені ! Ви зробили це разом !
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Тебе еще смешно? Полгода было мало, чтобы что-то понять? Хотя да, если идиот, то это на всю жизнь. Російський пропагандист Єрмолаєв: Прецедент Албана - це початок визнання Україною Криму російським - Цензор.НЕТ 5156
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Кснения опять раскачивает и раздувает.

Песня Албана it's my life - хит, и сам он звезда мирового масштаба, правда , прошлых лет.
Пусть все приезжают в Киев и в Одессу. А ведь подумай своей головой для чего это делается- чтобы западные звёзды не ездили к нам, но ездили в рашку. Вы ещё избейте несчастного албана - вот и изоляция, именно то, что мы хотим для рашки
И так все топовые концерты нужно в Кишинёв ездить смотреть.
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Коли хоч маленький струмочок обходить загату жди прориву греблі.
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и правильно, можно будет опять ехать на Крым, никто не будет упрекать и за то что окупантов будет кто то называть окупантом, того в тюрьму за разжигание итд.
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Якби цивілізований світ проти російських окупантів за Крим увів такі санкції, це б була дійсно нормальна відповідь за порушення Будапештського папірця.... А так маємо, те що маємо.
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В ноябре 1991 г. США, Великобритания и Франция предъявили Ливии обвинение в причастности её граждан к взрывам американского самолёта над шотландским местечком Локерби в 1988 г. Взрыв Боинга-747 над Локерби 21 декабря 1988 года. и авиалайнера французской авиакомпании UTA в 1989 г. 21 января 1992 г. Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию № 731, призывающую Ливию к сотрудничеству в расследовании указанных событий. В связи с отказом Ливии выполнять требования этой резолюции 31 января 1992 г. СБ ООН десятью голосами «за» при пяти воздержавшихся (Китай, Индия, Марокко, Зимбабве, Кабо-Верде) принял резолюцию № 748 о введении санкций в отношении Ливии (запрет на авиасообщение, военно-техническое сотрудничество, сокращение дипломатических представительств и пр.). А 11 ноября 1993 г. СБ ООН принял резолюцию № 843 о введении дополнительных санкций в отношении Ливии, которые в целом сводились к следующему.
1. Запрет на воздушные полёты (за исключением случаев, санкционированных Советом Безопасности) из Ливии и соответственно в Ливию гражданских и военных самолётов, а также на поставку запасных частей к самолётам всех типов и наземному навигационному и вспомогательному оборудованию. Предписывалось закрыть все зарубежные представительства Ливийской компании по воздушным перевозкам.
2. Запрет на поставку в Ливию всех видов вооружений и военной техники, включая запасные части к уже поставленной технике, а также командированию в Ливию военных и технических специалистов.
3. Замораживание всех финансовых активов Ливии за рубежом, включая инвестиции, акции, дивиденды, исключая поступления от операций с нефтью, газом и экспорта сельскохозяйственной продукции из Ливии после 3 декабря 1993 г.
4. Запрет на импорт технологического оборудования и запасных частей для нефтеперерабатывающих заводов и нефте- и газотранспортных систем в соответствии с утверждённым перечнем. Запрет не касался поставок бурового оборудования.
5. Требование сократить персонал ливийских дипломатических и торговых представительств за рубежом.
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Журналисты и хреновы комментаторы даже не подозревают, что Dr Alban на языке сраных оккупантов - Доктор Айболит. Зе такой же ацтой как и эта унылая масса
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Доктор Албан (Dr. Alban, наст. имя Албан Узома Нвапа)
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Бери выше - на самом деле это ни кто иной, как зловещий Доктор Менгеле.
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"Прецедент Албана. Собственно, признание Украиной Крыма российским началось", - отметил главный редактор федерального издания "Российсие вести" Ермолаев
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Вже було про те що то клятий Порох др.Албана підіслав, а потім вкрав сплячу Бубочку й до Оману відвіз??
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Когда нет котлов, роттердамов, свинарчуков - нужно хоть на чем-то зраду разгонять.
То есть когда креатура порошенко -демчишин, в контракте с нарассеей назвал Крым рассейским, контракте на поставку электроэнергии , что даже Яценюк возмутился, то это все фигня и пэрэмога пэти
А тут ,оказывается, зеленский в сговоре с альбаном Крым решили признать!

Ну это уже вообще!

Ведь это же Альбан! Он не нарассеянин, а западные звёзды пусть приезжают , нужно просто предупредить, чтоб в следующий раз не шастало в Крым - выразить порицание - и пусть поёт
Может , на Майдана ещё соберётесь против альбана. Ну это просто соевый трындец
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Поддерживаешь позицию Албана по поводу Крыма?
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мертветчуковская прокладка выс....ась.
оно теперь и на *********** ботает.
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Интересно,а как еще это можно называть,если это музыкальное чмо в Украине! Называет Крым "спорной территорией",а другое чмо,зеленое,его приглашает в квартал.
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Главзебіл в офшорі Коломийського . Це "совпвдєніє" якесь 🤔🤔🤔
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Для мене Зеленський не президент!!! Це гівно на палоці!!!
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а кто такой ******* ермолаев, что бы я читал о его мнении, пусть порохосвины читают и визжат.
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Так это порохосвины пригласили крымнашиста?
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вот так проблема из проблем, раздутая до уровня слона из мухи, некий шведский певец без голоса, хоть и звезда 90-х, больше нет у нас о чем написать и поговорить, мутят воду разного рода пропогандоны
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Пора признать очевидное - Зеленский сделал ставку на максимальные уступки России, граничащие или эквивалентные капитуляции. Своим (казалось бы нелогичным) присутствием на брифинге, на котором были выдвинуты обвинения в убийстве Шеремета Антоненко, Дугарь и Кузьменко президент демонстративно отмежевался от национально-патриотической части нашего общества. Как далеко он готов пойти в этом направлении покажет время, но уверен, что этим он не только не ограничится, но под швыряние чепчиков адептов русского мира, да и просто влюбленных в него бальзаковских дам пойдет гораздо дальше, чем кто-либо мог себе это предположить еще полгода назад.
В области экономики, не найдя ни одного способа хоть как-то реанимировать производство, пойдет на высшую меру наказания, для не желающего самоотверженно работать на олигархов населения страны, приняв 14го января Закон о продаже земли и новый Кодекс законов о труде. И не нужно переусложнять мотивацию этих действий. Без принятия этих мер не будет кредита от МВФ. Не будет кредита - в течение нескольких месяце не будет ни этого президента ни его слуг. А то, что не будет Украины... Да какая разница.
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Ва Украіне ўсё робіцца па шаблону, які выкарыстоўваецца ў Беларусі. Нічога - адэкватнага , ні
гісторыі,ні мовы,ні культуры,ні найноўшага, ні будучыні. ФСБ ( як і КГБ) працуе напоўніцу,
працягвае ствараць найноўшы савок. І з поспехам гэта робіць. Лука і Зе тут не выключэнне.
Застаецца чакаць наступнай "гонкі катафалкаў", якая ўжо не за-гарамі, засталося пачакаць
нейкіх 10 - 15 гадоў. Для ГІСТОРЫІ гэта - непрацяглы час. Пачакаем.... Слава Украіне !
Жыве Беларусь !
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