 Мужчина устроил стрельбу из окна многоэтажки в Одессе, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Одесской области.
В полицию поступило сообщение от жительницы многоэтажки о том, что соседи стреляют из окна собственной квартиры.
При осмотре места происшествия сотрудниками полиции выявлены и направлены на экспертизу несколько гильз.
В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия и лица, причастные к ней устанавливаются.