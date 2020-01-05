 Мужчина устроил стрельбу из окна многоэтажки в Одессе, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Одесской области.

В полицию поступило сообщение от жительницы многоэтажки о том, что соседи стреляют из окна собственной квартиры.

При осмотре места происшествия сотрудниками полиции выявлены и направлены на экспертизу несколько гильз.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия и лица, причастные к ней устанавливаются.

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