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Все про:Одесса (5861) Нацполиция (10670) стрельба (2573)

 Мужчина устроил стрельбу из окна многоэтажки в Одессе, - Нацполиция

Полицией проводится расследование по факту стрельбы в Киевском районе Одессы. Произошло это четвертого января около девяти вечера на улице Левитана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Одесской области.

В полицию поступило сообщение от жительницы многоэтажки о том, что соседи стреляют из окна собственной квартиры.

При осмотре места происшествия сотрудниками полиции выявлены и направлены на экспертизу несколько гильз.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия и лица, причастные к ней устанавливаются.

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Источник: https://censor.net.ua/n3168448
 
 
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якщо судити по тобі, то напевно, алкоголь..
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В Одессе зебилов 90% в перемешку с ватой... так что скорее всего.
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Щось багато про Одесу подають. Неспроста це... Надзвичайні події є кругом - а на слуху тільки Одеса...
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Одеса портове місто, якщо є біда вона звідти почнеться.
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