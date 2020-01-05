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Все про:обстрел (8565) Донбасс (20373)

 Один воин погиб, один ранен с начала суток 5 января. Враг совершил 2 обстрела, на мине подорвался грузовик, - штаб ООС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Из запрещенных минскими договоренностями 82-мм минометов противник выпустил 8 мин по нашим позициям неподалеку Водяного. Также, из крупнокалиберных пулеметов были обстреляны позиции украинских защитников в районе населенного пункта Павлополь, на Мариупольском направлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Автомобиль с украинскими воинами подорвался на мине возле Золотого-4, один военнослужащий погиб, один - тяжело ранен, - штаб ОС

Сегодня, 5 января, в районе населенного пункта Хутор Вильный, в результате наезда на неизвестное взрывное устройство (вероятно противотанковая мина ТМ-62) произошел подрыв военного грузового автомобиля ГАЗ-66, который осуществлял меры по логистическому обеспечению.

В результате взрыва один военнослужащий погиб на месте, еще один получил тяжелые ранения".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 4 раза нарушил режим прекращения огня на Донбассе, ранены двое украинских воинов, – штаб ОС

Источник: https://censor.net.ua/n3168447
 
 
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73% зебилы, а вы можете вместе со своим Ссанычем отдохнуть в Омане? Один воин погиб, один ранен с начала суток 5 января. Враг совершил 2 обстрела, на мине подорвался грузовик, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 627
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Моника Оманская что думает про

течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огняИсточник: https://censor.net.ua/n3168447
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А какая разница где сейчас шестерка Коломойского ?
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А шо, он от гнева загорел, надел красные труселя и напялил кепку... он вот-вот пошлет телеграмму с сочувствием: мысленно с вами зпт изнемагаю от солнца зпт скоро приеду главнокомандовать тчк
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Не переживайте, пока Зеля в Омане военными делами будет заниматься РНБО во главе с Сивохой и Королевской
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Блин.......нет слов........

Вечная и светлая память погибшему. Пусть покоится с миром.......
Родным и близким искренние соболезнования.
Раненному - выздоровления и сил........
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Не неси ерунды. Подорвались на своей мине.
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И кто за это ответит?
Откуда своя мина в своем тылу?
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Бутусова спроси:

Юрий Бутусов
Два подрыва на минах в одном из разведывательных батальонов на одном и том же опорном пункте. Один погибший, трое раненых. К сожалению, подрывы на своих минах. Эх...
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73% зебилы, а вы можете вместе со своим Ссанычем отдохнуть в Омане?
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Эпоха бедности еще не закончила заканчиваться.
Как получат зарплату 4 000 долларов в месяц начнут потихоньку откладывать.
Лет десять и соберут на недельку отдыха.
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В "ДНР" ответили, что заявление Зеленского полностью противоречит соглашениям, достигнутым лидерами четырех государств в Париже и идет вразрез с Минскими соглашениями: "Об этом уже ясно заявил президент России Владимир Путин, и мы уже многократно говорили, никакого контроля над границей между "республиками" и Россией Киев не получит",- Денис Пушилин.
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а в Омане сегодня лобстеров давали на обед.. а в целом, ничего необычного..
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Придурошное. Президент на Рождество должен сидеть дома или ему отдыхать не положено?
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Земрази довольны? Когда путина ваша главная земразь опять будет поздравлять?
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Ничего вы не понимаете ,это все за мир(руский мир)!
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А Зеленський зараз в морі купається...
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а зеЛеный чмырь в это время на Омане..подонок и мразь!
пусть к народу выйдет!его порвут на части!
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За что? За то, что очередные пьяные "херои" снова нажрались и подорвались на своей же мине?

Юрий БутусовДва подрыва на минах в одном из разведывательных батальонов на одном и том же опорном пункте. Один погибший, трое раненых. К сожалению, подрывы на своих минах. Эх...
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сегодня особенно много ваты в комментах...определять можно по разорванным очкам.
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статистика ужасная, для нормальных людей. а уроды, у них же по кабакам и вечеринкам войны нет, равлекаються, бухают в танчики играют а самое страшное что оружие, любое, применяют чаще чем берут в руки газету или смотрят новости. а преидент чего? выполнил свою главную миссию (встретился с очень важным для госдарства послом (певцом) и укатил на моря). в гоударстве ведь все ОК
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Спочивай з миром, герою. Прости. Моли Бога за нас
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