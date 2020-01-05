 Один воин погиб, один ранен с начала суток 5 января. Враг совершил 2 обстрела, на мине подорвался грузовик, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Из запрещенных минскими договоренностями 82-мм минометов противник выпустил 8 мин по нашим позициям неподалеку Водяного. Также, из крупнокалиберных пулеметов были обстреляны позиции украинских защитников в районе населенного пункта Павлополь, на Мариупольском направлении.

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Сегодня, 5 января, в районе населенного пункта Хутор Вильный, в результате наезда на неизвестное взрывное устройство (вероятно противотанковая мина ТМ-62) произошел подрыв военного грузового автомобиля ГАЗ-66, который осуществлял меры по логистическому обеспечению.

В результате взрыва один военнослужащий погиб на месте, еще один получил тяжелые ранения".

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