 Один воин погиб, один ранен с начала суток 5 января. Враг совершил 2 обстрела, на мине подорвался грузовик, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "Из запрещенных минскими договоренностями 82-мм минометов противник выпустил 8 мин по нашим позициям неподалеку Водяного. Также, из крупнокалиберных пулеметов были обстреляны позиции украинских защитников в районе населенного пункта Павлополь, на Мариупольском направлении.
Сегодня, 5 января, в районе населенного пункта Хутор Вильный, в результате наезда на неизвестное взрывное устройство (вероятно противотанковая мина ТМ-62) произошел подрыв военного грузового автомобиля ГАЗ-66, который осуществлял меры по логистическому обеспечению.
В результате взрыва один военнослужащий погиб на месте, еще один получил тяжелые ранения".
течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огняИсточник: https://censor.net.ua/n3168447
Вечная и светлая память погибшему. Пусть покоится с миром.......
Родным и близким искренние соболезнования.
Раненному - выздоровления и сил........
Откуда своя мина в своем тылу?
Юрий Бутусов
Два подрыва на минах в одном из разведывательных батальонов на одном и том же опорном пункте. Один погибший, трое раненых. К сожалению, подрывы на своих минах. Эх...
Как получат зарплату 4 000 долларов в месяц начнут потихоньку откладывать.
Лет десять и соберут на недельку отдыха.
пусть к народу выйдет!его порвут на части!
Юрий БутусовДва подрыва на минах в одном из разведывательных батальонов на одном и том же опорном пункте. Один погибший, трое раненых. К сожалению, подрывы на своих минах. Эх...