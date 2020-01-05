 Парламент Ирака проголосовал за вывод войск США из страны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Alarabiya".

На специальной сессии премьер-министр Ирака Адиль Абдул Махди призвал парламент Ирака принять срочные меры и как можно скорее прекратить присутствие иностранных войск в стране во время специальной сессии парламента в воскресенье.

"Несмотря на внутренние и внешние трудности, с которыми мы можем столкнуться, это остается лучшим для Ирака в принципе и практически", - сказал Махди.

Во время выступления он назвал убийство иранского генерала Кассема Сулеймани и командира иракской милиции Абу Махди аль-Мохандеса "политическим убийством" и сказал, что должен был встретиться с Сулеймани утром, когда его убили.

Напомним, в ночь на пятницу, 3 января, командующий специальными подразделениями "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в результате ракетного удара в районе аэродрома Багдада.

В официальном сообщении американское Министерство обороны (Пентагон) заявило о причастности Касема Сулеймани к нападению на американскую военную базу в Ираке 27 декабря и организации штурма посольства США в Багдаде.

Президент США Трамп лично отдал приказ об этом ударе. После операции он заявил, что иранского генерала Касема Сулеймани необходимо было убить значительно раньше.

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