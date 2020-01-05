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Все про:Ирак (249) США (15985)

 Парламент Ирака проголосовал за вывод войск США из страны

Парламент Ирака сегодня принял резолюцию, в которой говорится, что правительство должно попросить о выводе войск США с территории страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Alarabiya".

На специальной сессии премьер-министр Ирака Адиль Абдул Махди призвал парламент Ирака принять срочные меры и как можно скорее прекратить присутствие иностранных войск в стране во время специальной сессии парламента в воскресенье.

"Несмотря на внутренние и внешние трудности, с которыми мы можем столкнуться, это остается лучшим для Ирака в принципе и практически", - сказал Махди.

Во время выступления он назвал убийство иранского генерала Кассема Сулеймани и командира иракской милиции Абу Махди аль-Мохандеса "политическим убийством" и сказал, что должен был встретиться с Сулеймани утром, когда его убили.

Напомним, в ночь на пятницу, 3 января, командующий специальными подразделениями "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в результате ракетного удара в районе аэродрома Багдада.

В официальном сообщении американское Министерство обороны (Пентагон) заявило о причастности Касема Сулеймани к нападению на американскую военную базу в Ираке 27 декабря и организации штурма посольства США в Багдаде.

Президент США Трамп лично отдал приказ об этом ударе. После операции он заявил, что иранского генерала Касема Сулеймани необходимо было убить значительно раньше.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Три ракеты были выпущены по авиабазам и посольству США в Ираке, - Reuters

Источник: https://censor.net.ua/n3168445
 
   
 Топ комментарии
 
вот только все главари ИГИЛ учились в твоей раше-параше, и оружие от туда брали, а так да, виноваты амеры, что в 90-х вам окорочка отправляли, так бы вы выздыхали и мир бы стал чище
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Тільки не кажіть про це Моніці Оманській - бо проголосують за виведення військ РФ з Криму та ОРДЛО.
Війська, звичайно, не те щоб виведуть - але Нарк Оман зніме ролік і скаже, що тепер в Україні запанував світ.
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еще одни любители мира любой ценой решили лечь под Иран, но кто уже позволит Ирану так расшириться...
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Терористи прийшли попрощатися з террористом.Парламент Іраку проголосував за виведення військ США з країни - Цензор.НЕТ 7825
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Рюсская шакализация Мира продолжается.Это только Бараны решили что 9 мая 1945 года война закончилась,от слова НИКОГДА
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Можно подумать, что Штатам нужна территория Ирака, чтобы разнести Иран в хлам. Парламент Іраку проголосував за виведення військ США з країни - Цензор.НЕТ 910
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Когда очень хочешь поднять рейтинг, а Крым уже аннексировала рашка, разбомби что-нибудь на ближнем востоке.
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Возможно(!) - мы на пороге большого шухера(с).........
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чего вообще США забыли в том Ираке....Нужен он им.

Пусть к нам приходят, мне как-то поспокойнее было бы, а кацапы от страха просто обделались бы Парламент Іраку проголосував за виведення військ США з країни - Цензор.НЕТ 8977
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Видео Обращение пьяного Жириновского накануне войны США в Ираке 20 мпрта 2003 года есть в ютубе и его никто не забанил специально.Это доказательство того что бомбила взрывала Ирак именно росейка плешивого.Внимательно слушаем смотрим сына юриста
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Все вірно зробили.
Адже там де піндоси - там смерть, вбивства і злочини.
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Парламент Іраку проголосував за виведення військ США з країни - Цензор.НЕТ 2114

Тут такого нету.. Счастливая страна.. Собирай чумудан
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Я не рахував.
А от на сайті, де електронні петиції - знайшов таку №22/081666-еп. І це мене вразило.
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Вчера юзер Ак-Мурза (сорри точного написания ника не помню, он американец предположительно) говорил ооооо к Ирану поплыли две АУГ, сейчас ввалим, ооооо-аааааа-блаааа. А я ему ещё вчера сказал: будет как с Северной Кореей. И базы свои продолжите сдавать, как в Сирии. Ну так и получилось.
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АУГ мають забезпечувати безпеку танкерів, нащо їм охороняти верблюдів.
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на американской базе в Кении воле Сомали на берегу океана: атака отбита, уничтожено 4 боевика, но сожжено 2 самолета и один вертолет у амеров
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По посольству США в Іраці теж ракету запустили, розбили вікно і подряпали паркан.Парламент Іраку проголосував за виведення військ США з країни - Цензор.НЕТ 9156
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Парламент Іраку проголосував за виведення військ США з країни - Цензор.НЕТ 1426

Они попросили вывести американские войска, но они просили без должного уважения.
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