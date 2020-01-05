EN|RU|UK
Темы дня: Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Происшествия
  2104  17
Все про:Нацполиция (10670) Ривне (316) стрельба (2573)

 Возле ночного клуба в Ривном произошла стрельба, есть потерпевший, - Нацполиция

В Ривном возле ночного клуба произошла стрельба, в результате которой пострадал один человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Ривненской области.

Следственно-оперативная группа выяснила, что между двумя компаниями у ночного клуба возник конфликт, в ходе которого один из участников выстрелил в 25-летнего жителя Ривне, предварительно из травматического пистолета.

Лица, причастные к инциденту, с места происшествия уехали на легковом автомобиле.

Полицейские устанавливать все обстоятельства происшествия в рамках досудебного расследования по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины.

Проводятся розыскные мероприятия и первоочередные следственные действия по установлению лиц, причастных к хулиганским действиям, в том числе злоумышленника, который совершил выстрелы.

Потерпевшего, 25-летнего жителя Ривне, получившего легкие телесные повреждения, после оказания медицинской помощи отпустили.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 8 автоматов, 16 пистолетов, 70 гранат, взрывчатка и 10 тыс. патронов обнаружены при обыске в Ривном, - МВД. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3168442
 
 
 Топ комментарии
 
Стрілянина в Україні вже не попадає в розділ "новини", звичайний день.
 показать весь комментарий
 
А в рівному коли будуть вже палити мусарню? Врадіївка, Каховка, що далі.."не лох" залишив сабакова і тепер цей каламутить воду))) Незабаром і до зеленого добереться сабаков..вже втягнув в авантюру с прес конфіренцією))) дала буде..
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Стрілянина в Україні вже не попадає в розділ "новини", звичайний день.
 показать весь комментарий
 
 
А в рівному коли будуть вже палити мусарню? Врадіївка, Каховка, що далі.."не лох" залишив сабакова і тепер цей каламутить воду))) Незабаром і до зеленого добереться сабаков..вже втягнув в авантюру с прес конфіренцією))) дала буде..
 показать весь комментарий
 
 
шо за призывы палить мусарню это уже уголовка Возле ночного клуба в Ривном произошла стрельба, есть потерпевший, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 101
 показать весь комментарий
 
 
в місті Рівне, якщо вже зовсім правильно
 показать весь комментарий
 
 
стреляли из травмата.. легкие телесные.. обычная хулиганка.. и море соевого хрюкания Возле ночного клуба в Ривном произошла стрельба, есть потерпевший, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 510
 показать весь комментарий
 
 
пострадавшим выздоровления авакову благодарность что отбирает стволы у населения
 показать весь комментарий
 
Мне этих праздношатающихся в пять утра ночи вовсе не жаль. Пол-страны не работает, и они же, эти паразиты скулят как плохо жить в Украин-гарунге.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх