 Возле ночного клуба в Ривном произошла стрельба, есть потерпевший, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Ривненской области.

Следственно-оперативная группа выяснила, что между двумя компаниями у ночного клуба возник конфликт, в ходе которого один из участников выстрелил в 25-летнего жителя Ривне, предварительно из травматического пистолета.

Лица, причастные к инциденту, с места происшествия уехали на легковом автомобиле.

Полицейские устанавливать все обстоятельства происшествия в рамках досудебного расследования по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины.

Проводятся розыскные мероприятия и первоочередные следственные действия по установлению лиц, причастных к хулиганским действиям, в том числе злоумышленника, который совершил выстрелы.

Потерпевшего, 25-летнего жителя Ривне, получившего легкие телесные повреждения, после оказания медицинской помощи отпустили.

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