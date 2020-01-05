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 Происшествия
  2016  16
Все про:Каховка (21) убийство (5457) Херсонщина (852) ГБР (835)

 ГБР расследует возможную причастность правоохранителя к убийству 26-летнего мужчины в Каховке

Начато расследование в отношении работника одного из отделов ГУНП Нацполиции в Херсонской области, который может быть причастен к убийству 26-летнего местного жителя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Досудебное расследование начато по факту возможного превышения правоохранителем власти или служебных полномочий (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Следователями ГБР проводится комплекс мероприятий по установлению объективных обстоятельств происшествия. В том числе, будет дана правовая оценка выдачи подозреваемому в убийстве разрешения на использование оружия.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 1 января состоялась перестрелка между двумя жителями Каховки: 29-летний мужчина не менее 15 раз выстрелил в сторону бывшего мужа своей сожительницы - 26-летнего Владимира Чебукина. Нападающего задержали, а событие квалифицировали как покушение на убийство.

От полученных ранений Чебукин 3 января умер. В тот же день Каховский городской районный суд избрал задержанному меру пресечения в виде 60 дней содержания под стражей без права внесения залога, а полиция переквалифицировала подозрение как "умышленное убийство".

Родственники погибшего считают, что нападавших было несколько, поскольку вроде бы врач им сказал, что на теле погибшего были следы от трех видов оружия.

Впоследствии выяснилось, что на момент совершения преступления подозреваемый отдыхал в одной компании с работником районного отдела полиции. Опасаясь, что этот факт может повлиять на расследование, 4 января жители Каховки устроили протесты у местного отдела полиции и требовали от правоохранителей справедливого расследования. Здание забросали дымовыми шашками и пиротехникой.

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Источник: https://censor.net.ua/n3168439
 
 
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Спасибо Зеленскому за новое честное начальство полиции ГБР расследует возможную причастность правоохранителя к убийству 26-летнего мужчины в Каховке - Цензор.НЕТ 6744
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после Осла Оманского

завтра нам расскажут, что пострадавший поскользнулся на апельсиновой корочке и 15 раз выстрелил в себя ДБР розслідує можливу причетність правоохоронця до вбивства 26-річного чоловіка в Каховці - Цензор.НЕТ 17
ну или приехал на переговоры за свой счет
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Та то Порох встановив такий державний будуй, що цей сміття був просто змушений здійснити вбивство зі стовбура! Він думав, що не влучить у тюремний висновок - папередники пообіцяли!
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Спасибо Зеленскому за новое честное начальство полиции
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Та то Порох встановив такий державний будуй, що цей сміття був просто змушений здійснити вбивство зі стовбура! Він думав, що не влучить у тюремний висновок - папередники пообіцяли!
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после Осла Оманского

завтра нам расскажут, что пострадавший поскользнулся на апельсиновой корочке и 15 раз выстрелил в себя ДБР розслідує можливу причетність правоохоронця до вбивства 26-річного чоловіка в Каховці - Цензор.НЕТ 17
ну или приехал на переговоры за свой счет
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Геращенко опубликует на своей странице что нападающий был вооружён и представлял угрозу жителям Каховки, а доблестная полиция обезвредила нападающего, который при перестрелке погиб
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Вся відповідальність за то що зараз відбувається в лавах ОЗУ під назвою МВС цілком лежить на зеленому.."не лоху" "все одне" хто буде міністром...Злочини з боку поліції скрізь, особливо патрульна полюція, сама ганебна структура в МВС. Старі мусора вбивають а нові калічать, буть хабарі, займаються шахрайством і до речи вбивають також..Відаю здобули нову поліцію..
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ПОра засадить хоть каких то мусоров, а то потихоньку они начинают беспредельничать. За Кирилла Тявлова так толком никого и не наказали, я уже молчу про беркутовцев. Нельзя ментам возвращать чувство безнаказанности быстро до анархии докатимся, мы не Россия произвол силовиков терпеть долго не сможем.
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Это вам не дело Шеремета
тут возможноеееее убийство
А в деле Шеремета все ясно-
поцЗедент сказал-виновны-значит виновны
и укатил в Омано-Буковель
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15 куль це 2 магазина, без одної в гору, із-за дитини, в батька, який би він не був, це ж як треба його ненавидіти, але зара у всіх психічні розлади, тому тримайтеся в не залежності від політичних поглядів, я вважаю що жінка накрутила нового обранця, маю власний досвід, обійшлося кулаками, але впевнений що якби мав обранець колишньої пістолета, то теж випустив би в мене все що є.
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А в ГБР уже позвонили?
ну, там БАЙ или портновский?

сказали, каких волонтеров и добровольцев вязать?
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