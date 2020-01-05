 ГБР расследует возможную причастность правоохранителя к убийству 26-летнего мужчины в Каховке

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Досудебное расследование начато по факту возможного превышения правоохранителем власти или служебных полномочий (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Следователями ГБР проводится комплекс мероприятий по установлению объективных обстоятельств происшествия. В том числе, будет дана правовая оценка выдачи подозреваемому в убийстве разрешения на использование оружия.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 1 января состоялась перестрелка между двумя жителями Каховки: 29-летний мужчина не менее 15 раз выстрелил в сторону бывшего мужа своей сожительницы - 26-летнего Владимира Чебукина. Нападающего задержали, а событие квалифицировали как покушение на убийство.

От полученных ранений Чебукин 3 января умер. В тот же день Каховский городской районный суд избрал задержанному меру пресечения в виде 60 дней содержания под стражей без права внесения залога, а полиция переквалифицировала подозрение как "умышленное убийство".

Родственники погибшего считают, что нападавших было несколько, поскольку вроде бы врач им сказал, что на теле погибшего были следы от трех видов оружия.

Впоследствии выяснилось, что на момент совершения преступления подозреваемый отдыхал в одной компании с работником районного отдела полиции. Опасаясь, что этот факт может повлиять на расследование, 4 января жители Каховки устроили протесты у местного отдела полиции и требовали от правоохранителей справедливого расследования. Здание забросали дымовыми шашками и пиротехникой.

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