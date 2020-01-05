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Все про:НАТО (6618) Путин (25354) Туск (517) Евросоюз (12723)

 Путин добивается дезинтеграции ЕС и НАТО. В этом проекте у него есть союзники, в том числе "полезные идиоты", - Туск

По мнению экс-главы Европейского совета и нынешнего главы Европейской народной партии Дональда Туска, целью президента РФ Владимира Путина является дезинтеграция Европейского союза и НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", такое мнение Туск выразил в интервью изданию Gazeta Wyborcza.

По словам Туска, Путин стремится добиться дезинтеграции Европейского союза и НАТО.

"В этом проекте у него есть союзники и помощники: сознательные, непроизвольные и так называемые полезные идиоты. Все три категории можно найти в PiS (партии власти Польши - Ред.)", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если ЕС не защитит Украину от агрессии РФ, то это станет проблемой всей Европы: надеюсь, Макрон будет здесь очень последовательным, - Туск

"Сегодня ситуация более серьезная, чем в прошлом. Изменения в Киеве, тесная реинтеграция Москвы и Минска и политика президента Трампа являются достаточными причинами попробовать любой ценой восстановить элементарный внутренний консенсус в международной политике и восстановить статус Польши как регионального лидера европейской интеграции. Я боюсь, что лидеры не полностью понимают серьезность ситуации", - добавил Туск.

Отвечая на вопрос о России в контексте обвинений Путина против Польши о ее совместной ответственности за начало Второй мировой войны и Холокост, Туск отметил, что "прямой причиной усиления пропаганды со стороны Кремля является годовщина освобождения Освенцима и окончания Второй мировой войны".

Источник: https://censor.net.ua/n3168438
 
 
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Если-бы не лыжи и хоккей, смотреть в телевизоре было-бы нечего
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Зебилы, а нам надо в НАТО? Или лучше будет братскую Россию не злить?
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Нам надо свою армию привести к стандартам НАТО. А потом нас туда сами позовут, а на референдуме решим - надо или не надо.
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в Крыму "рехверендум" уже был...как и в Каталонии и Британии...рашка "посприяе"...и будет результат-73 % -"против"...
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Значит проблема не в референдумах, а в сприянии рашки, от которого нужно избавляться - идеологией, пропагандой, и прежде всего - настоящими реформами.
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Ідіотів вистачає не лише в Польщі чи ЄС, в Україні їх також вистачає. Проблема не в ідіотах і, навіть, не в їх кількості, а в тому що їх демонструють на каналах українського телебачення. Таким чином, ідіотизм розмножується віртуальним способом без фізичного контакту.
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Полезный идиот - это есть Минска Зеленски.
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Почему большинство жителей Львовской области ненавидят Президента Зеленского? Они умнее?
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Туск четко намекнул "Изменения в Киеве, тесная реинтеграция Москвы и Минска и политика президента Трампа ..."
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Да и хрен с ним.
Все равно нам с Бандерой не место в европе.
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Мля, зі Сталіним і члєніним краще... Так по-Вашому
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В Украине 73 % населения полезные идиоты .
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А с чего ты взял что они полезные идиоты? Как будто они голосовали за проукраинского кандидата и не знали что зеля будет дружить с россией
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Туск прямим текстом говорив про зміни в Україні, які допомагають путіну.
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к власти должны прийти патриоты украинцы с национальной идеологией
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