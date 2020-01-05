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 Политика Украины, Общество
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Все про:таможня (1563) Нефьодов (157) Государственная таможенная служба (4)

 Убрать коррупцию и очереди, перевести все в онлайн, повысить зарплаты и переаттестовать работников, - Нефьодов о планах Новой украинской таможни

Создание новых IТ-сервисов, чтобы они были удобными и понятными для пользователей, продолжение изменения законодательства, обновление инфраструктуры и реконструкция 12 пунктов пропуска для того, чтобы очередей стало меньше - в планах Новой украинской таможни.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявил глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов.

"Впереди долгий путь реформы - убрать коррупцию и очереди, перевести все по максимуму в онлайн, повысить зарплаты и переаттестовать сотрудников, построить новые пункты пропуска и наработать рабочие отношения с международными коллегами. Но дорогу осилит идущий!" - отметил Нефьодов.

По его словам, в 2019 году Правительство сделало первые шаги для создания новой украинской таможни.

"Наконец, мы ввели в эксплуатацию "долгострои", такие как сканирующие стационарные системы, которые должны работать на налогоплательщиков, искать контрабанду и защищать наши границы", - добавил он.

По планам в 2020 году:

- Создание удобных и понятных для пользователей IТ-сервисов.
- Обновления инфраструктуры и реконструкция 12 пунктов пропуска.
- Переход к одному юридическому лицу.
- Интеграция в европейское таможенное сообщество и присоединение к европейской транзитной системы NCTS.

Напомним, 8 декабря в Украине начала свою работу Новая таможня.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Раньше были "нормальные" руководители таможни, а ты - странный, - Нефьодов о диалоге с местными "элитами". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3168436
 
 
 Топ комментарии
 
Зебилы, вы верите что человек человека Коломойского который всю жизнь зарабатывал незаконным способом уберет коррупцию с таможни? Убрать коррупцию и очереди, перевести все в онлайн, повысить зарплаты и переаттестовать работников, - Нефьодов о планах Новой украинской таможни - Цензор.НЕТ 4157
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Пятая "реформа" таможни за последние полгода - это что-то.Только вот, кто налоги будет собирать с такими "реформами"?!
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Победить коррупцию на таможне можно только одним способом - нанять каких нибудь британских таможенников, за хорошие деньги на несколько лет для работы на всех украинских таможнях...
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Победить реформу нужно сначала на уровне нормальных законов и нормальных правил. Усмирить аппетиты и уменьшить официальные таможенные поборы. В той-же Польше абсолютно точно такой-же контейнер стоит растоможить в три раза дешевле, чем у нас. Не будет тупых поборов от государства - не будет таких объемов контрабанды, не будет такой коррупции на таможне. А уже потом все-таки пора перестать фигней страдать и пригласить человека, который сделает все как надо.
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Не-а, достаточно начальниками поставить и разрешить бить молотком по загребущим рукам.
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Зебилы, вы верите что человек человека Коломойского который всю жизнь зарабатывал незаконным способом уберет коррупцию с таможни?
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Шо? Опять? Оце лише з величезною помпою запустили. По илки вже не прихид, ть зовсім, які мали бути ще в листопаді. Хаос і колапс. "Аттестуй, не аттестуй - все равно получишь йух".
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Пятая "реформа" таможни за последние полгода - это что-то.Только вот, кто налоги будет собирать с такими "реформами"?!
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ага, повысить, углубить, расширить и т.п.
а пока недополучения одни
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Убрать коррупцию и очереди, перевести все в онлайн, повысить зарплаты и переаттестовать работников, Жить хорошо ,а хорошо жить =под коксом= ещё лучше Нефьодов
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Да бросьте.
Какая там встреча на высшем уровне.
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Судячи з фото Зєлєнского зустріч між Високими сторонами проходила не те щоб без краваток, а й взагалі у плавках і шортах. Фулє, клімат жаркуватий. 😁
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Убрать коррупцию и поднять зарплаты - это не план. Это может быть целью, но план - это конкретный порядок действий. А пока это просто сказка для обывателей.
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Где-то я уже всё это слышал . И не раз .
Единственное , что из этого списка дел выполнят , и быстро - это повышение зарплат ...
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Будут лгать и лицемерить, лицемерить и лгать , и в это все будит верит зебил .
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В ближайшие 4 года (надеюсь, конечно, что меньше) все Зелёное говнище будет рассказывать подобные басни.
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