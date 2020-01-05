 Убрать коррупцию и очереди, перевести все в онлайн, повысить зарплаты и переаттестовать работников, - Нефьодов о планах Новой украинской таможни

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявил глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов.

"Впереди долгий путь реформы - убрать коррупцию и очереди, перевести все по максимуму в онлайн, повысить зарплаты и переаттестовать сотрудников, построить новые пункты пропуска и наработать рабочие отношения с международными коллегами. Но дорогу осилит идущий!" - отметил Нефьодов.

По его словам, в 2019 году Правительство сделало первые шаги для создания новой украинской таможни.

"Наконец, мы ввели в эксплуатацию "долгострои", такие как сканирующие стационарные системы, которые должны работать на налогоплательщиков, искать контрабанду и защищать наши границы", - добавил он.

По планам в 2020 году:

- Создание удобных и понятных для пользователей IТ-сервисов.

- Обновления инфраструктуры и реконструкция 12 пунктов пропуска.

- Переход к одному юридическому лицу.

- Интеграция в европейское таможенное сообщество и присоединение к европейской транзитной системы NCTS.

Напомним, 8 декабря в Украине начала свою работу Новая таможня.

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