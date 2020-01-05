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Все про:АЗС (327) ликвидация (447) Гончарук_Алексей (449)

 За три недели прекращена деятельность 439 нелегальных АЗС, 111 заправок - демонтированы, - Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что борьба с деятельностью нелегальных АЗС по всей Украине продолжается.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Всего за три недели работы СБУ, ГФС, правоохранительных и контролирующих органов уже проверено 787 АЗС, в том числе 439 нелегальных АЗС прекратили свою деятельность, 111 - демонтированы и арестовано 275,4 тонн горючего", - написал Гончарук.

К работе также присоединились руководители всех ОГА.

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"Дал поручение ликвидировать проблему до 9 января. Мы должны как можно быстрее побороть теневой рынок для дальнейшего роста экономики страны", - резюмировал премьер.

За три недели прекращена деятельность 439 нелегальных АЗС, 111 заправок - демонтированы, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/n3168435
 
 
 Топ комментарии
 
под беню рынок зачищают, а то он не может монопольные цены устанавливать при наличии конкуренции
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Мы должны как можно быстрее побороть теневой рынок для дальнейшего роста количества бениных заправок экономики страны
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А кто это такая, с голой жопой вместо головы на автатарке? Лидер педомнений? За три недели прекращена деятельность 439 нелегальных АЗС, 111 заправок - демонтированы, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4921
Очередная грязноротая шлюха изрыгнула говнеца?
Ахаха нам очень "важно" размножение мнение дупоголовых дупоголовыми)
Да насрать на порошенко, по нему интересует вопрос только один - когда он сядет) Всё) За три недели прекращена деятельность 439 нелегальных АЗС, 111 заправок - демонтированы, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7529
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Через неділю, максимум три, знову будуть працювати під патронатом нових власників.
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под беню рынок зачищают, а то он не может монопольные цены устанавливать при наличии конкуренции
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Після таких повідомлень у мене виникає питання - чи існує в Україні державна влада ?
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Так й де ж той Порошенко тоді був.
Просидів весь час там у себе на Мальдівах.
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Мы должны как можно быстрее побороть теневой рынок для дальнейшего роста количества бениных заправок экономики страны
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Подтверждаю по одной из 111 у меня возле Золоче, снесли заправочку. Были уже четыре попытки запустить её в работу снова за последние две недели, но она работала максимум пару часов.
Пока душат этот прокурорский бизнес крепко.
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Хоть один судебный приговор о незаконности имеется или вердикт выносили только взяточники из гфс и прокуратуры?
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А игровые автоматы уже "пабидили"? За неделю вывески поменяли - писец пабеда!
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А що там з аваковськими караоке-барами???😂
А замість заправок тепер будуть пральні чи хімчистки під відкритим небом???
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