 Убийство 26-летнего мужчины в Каховке: назначена повторная экспертиза, к ней допустят представителя потерпевших, - Вербицкий

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил hromadske начальник следственного управления Главного управления Национальной полиции в Херсонской области Николай Вербицкий.
"На сегодня мы назначили ряд экспертиз. По договоренности с представителями потерпевших, мы допускаем к проведению компьютерно-технических экспертиз в отношении мобильных телефонов, ноутбуков, изъятых компьютеров, домофонов вблизи места происшествия представителя потерпевших, который будет следить за проведением экспертиз", - рассказал он.
"Относительно экспертизы трупа. Поскольку у потерпевших есть вопросы и они требуют, чтобы была проведена повторная судебно-медицинская экспертиза трупа, которая ответит на противоречивые вопросы, в частности, из скольких видов оружия были выстрелы, какие конкретно были телесные повреждения, сколько их было, и характерны ли они для боевого огнестрельного оружия, которое было изъято. На все эти вопросы даст ответ повторная экспертиза, которую проведет завтра комиссия в составе трех человек. Туда также допустят представителя потерпевших, который будет следить за объективностью проведения экспертизы", - отметил Вербицкий.
Напомним, 1 января состоялась перестрелка между двумя жителями Каховки: 29-летний мужчина не менее 15 раз выстрелил в сторону бывшего мужа своей сожительницы — 26-летнего Владимира Чебукина. Нападающего задержали, а событие квалифицировали как покушение на убийство.
От полученных ранений Чебукин 3 января умер. В тот же день Каховский городской районный суд избрал задержанному меру пресечения в виде 60 дней содержания под стражей без права внесения залога, а полиция переквалифицировала подозрение как "умышленное убийство".
Родственники погибшего считают, что нападавших было несколько, поскольку вроде бы врач им сказал, что на теле погибшего были следы от трех видов оружия.
Впоследствии выяснилось, что на момент совершения преступления подозреваемый отдыхал в одной компании с работником районного отдела полиции. Опасаясь, что этот факт может повлиять на расследование, 4 января жители Каховки устроили протесты у местного отдела полиции и требовали от правоохранителей справедливого расследования. Здание забросали дымовыми шашками и пиротехникой.
Относительно полицейского проводят служебное расследование. Его отстранили от исполнения служебных обязанностей, а государственное бюро расследований открыло уголовное производство по ст. 365 Уголовного кодекса Украины.
Так что расследование должно пойти по принципу "кто волонтер и активист - тот и прав".
Ты то сам веришь, что "походка похожа" это доказательство? Или сам идешь по принципу "в тюрьму всех майдаунов"? А?
Ты ведь себя сейчас описываешь.
Вот тебе печет по делу Шеремета и ты не замечаешь, что против ареста многих других "патриотов" возражений нет. Потому что людям кажется, что доказательтва достаточны. Не в одних "патриотах" здесь дело. Ты такого плохого мнения о людях, потому что не на все обращаешь внимание.
Всіх мєнтів, експертизерів та керівників відсторонити. І справу в свої руки повинні взяти робітники з іншої області, якім попередньо треба повідоміти, що їх висновки будуть перевірені також.
"Про Каховку. У моєму місті був інцидент з копами. Шини не палили, але зібрали громаду у місцевому великому залі. Виступали жителі з скаргами на поліцію, постраждалі від поліції, та злі на бездіяльність поліції. Скипіло так, що через тиждень вже приїхав депутат копи з області
Зібрався люд ще раз і повторив ''шишкам з гори'' те саме. Ті покивали, зробили вид що не пох і буде розбір. Через тиждень все місто О**ЇЛО від репортажу по Запорізькому ТВ5, здається. Копи зняли фільм де брали інтерв'ю у місцевих і ті нахвалювали райвідділ. Копи правопорушників ловлять і вулиці охороняють і бабцям дорогу переходити допомагають і якби не Ісус, то були б першими святими. Шишки оцінили, депутат задоволений,та є одне але.Всі жителі впізнали у випадкових перехожих - рідних поліціянтів. Тобто, просто зняли кіно щоб преса розписала що все ок.
Що нема ніякої недовіри. Також, постраждалі з яких все почалось різко відмовились від претензій, а ті хто яро виступав на зібраннях, в основному підприємці, отримали трошки головної болі і зрозуміли, що так робити не треба. Копи вийшли сухими, ще й на коні. Стали ще нагліші.
Так що, з Каховкою буде те саме. Знімуть кіно, або переведуть стрілки, знайдуть тимчасового цапа відбувайла і тд. Притушать гнів. Потім по одному нагнуть активних і фініт а ля комедія. Як кажуть, запам'ятайте цей твіт..."
А где же перестрелка? А если стреляли с нескольких видов оружия, это уже было соревнование на более точный выстрел в потерпевшего.