EN|RU|UK
Темы дня: Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Происшествия
  1095  17
Все про:Каховка (21) Нацполиция (10670) убийство (5457) Вербицкий Николай (1)

 Убийство 26-летнего мужчины в Каховке: назначена повторная экспертиза, к ней допустят представителя потерпевших, - Вербицкий

В деле об убийстве мужчины в Каховке, к которому может быть причастен полицейский, проведут повторную судебно-медицинскую экспертизу. К ней допустят представителя потерпевших.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил hromadske начальник следственного управления Главного управления Национальной полиции в Херсонской области Николай Вербицкий.

"На сегодня мы назначили ряд экспертиз. По договоренности с представителями потерпевших, мы допускаем к проведению компьютерно-технических экспертиз в отношении мобильных телефонов, ноутбуков, изъятых компьютеров, домофонов вблизи места происшествия представителя потерпевших, который будет следить за проведением экспертиз", - рассказал он.

"Относительно экспертизы трупа. Поскольку у потерпевших есть вопросы и они требуют, чтобы была проведена повторная судебно-медицинская экспертиза трупа, которая ответит на противоречивые вопросы, в частности, из скольких видов оружия были выстрелы, какие конкретно были телесные повреждения, сколько их было, и характерны ли они для боевого огнестрельного оружия, которое было изъято. На все эти вопросы даст ответ повторная экспертиза, которую проведет завтра комиссия в составе трех человек. Туда также допустят представителя потерпевших, который будет следить за объективностью проведения экспертизы", - отметил Вербицкий.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Каховке произошло резонансное убийство: люди вышли под управление полиции, подозреваемый арестован. ВИДЕО

Напомним, 1 января состоялась перестрелка между двумя жителями Каховки: 29-летний мужчина не менее 15 раз выстрелил в сторону бывшего мужа своей сожительницы — 26-летнего Владимира Чебукина. Нападающего задержали, а событие квалифицировали как покушение на убийство.

От полученных ранений Чебукин 3 января умер. В тот же день Каховский городской районный суд избрал задержанному меру пресечения в виде 60 дней содержания под стражей без права внесения залога, а полиция переквалифицировала подозрение как "умышленное убийство".

Родственники погибшего считают, что нападавших было несколько, поскольку вроде бы врач им сказал, что на теле погибшего были следы от трех видов оружия.

Впоследствии выяснилось, что на момент совершения преступления подозреваемый отдыхал в одной компании с работником районного отдела полиции. Опасаясь, что этот факт может повлиять на расследование, 4 января жители Каховки устроили протесты у местного отдела полиции и требовали от правоохранителей справедливого расследования. Здание забросали дымовыми шашками и пиротехникой.

Относительно полицейского проводят служебное расследование. Его отстранили от исполнения служебных обязанностей, а государственное бюро расследований открыло уголовное производство по ст. 365 Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3168434
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Разве можно верить выводам разных экспертиз? По делу Шеремета самые авторитетные комментаторы (порохоботы) - решили что нельзя.
Так что расследование должно пойти по принципу "кто волонтер и активист - тот и прав".
 показать весь комментарий
 
Не надо выставлять людей дураками. Не кто волонтер.
Ты то сам веришь, что "походка похожа" это доказательство? Или сам идешь по принципу "в тюрьму всех майдаунов"? А?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Я иду по принципу "в тюрьму всех виновных", а вот петьки - по ситуации. Где-то хватает одних слов как твердейших доказательств, а где-то и 3 экспертизы - это "выфсеврети".
 показать весь комментарий
 
 
А ты я вижу сразу знаешь, кто виновен? Кого хочется, тот и виновен?
Ты ведь себя сейчас описываешь.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Я не знаю, и поэтому я не требую "отпустить патриотов" или "наказать проклятых врагов народа", не имея для этого достаточных оснований. В отличии от петьков, которые это делают, а такие как ты еще и пытаются переложить с больной головы на здоровую.
 показать весь комментарий
 
"Отпустить патриотов" требуют не потому, что они "патриоты". А потому, что предъявленные доказательства смехотворны. И мариновать людей в тюрьме по таким доказательствам нельзя. Тут вопрос не "патриотов", а прав человека.
Вот тебе печет по делу Шеремета и ты не замечаешь, что против ареста многих других "патриотов" возражений нет. Потому что людям кажется, что доказательтва достаточны. Не в одних "патриотах" здесь дело. Ты такого плохого мнения о людях, потому что не на все обращаешь внимание.
 показать весь комментарий
 
 
Против ареста каких "патриотов" возражений нет? Я не встречал таких дел, как раз наоборот - как только в деле начинает фигурировать "активист", "ветеран АТО", "волонтер" или "патриот" - все доказательства, даже экспертизы внезапно становятся смехотворными, доводы притянутыми за уши, дела шиты белыми нитками, а доводы защиты (даже если это обычные слова, не проверенные на практике, притом даже в случае отказа самого подозреваемого от такой проверки) - твердейшими доказательствами невиновности. Это видно и по делу Шеремета, и по делу бракованных бронежилетов, и еще таких дел предостаточно было и будет.
 показать весь комментарий
 
Если то, что человека в момент убийства не было в Киеве не является для тебя доказательством, тогда тынелох и у...бан.
 показать весь комментарий
 
Профанація. Невідомо чи представник потерпілих достатньо досвічений щоб все ретельно проконтролювати.
Всіх мєнтів, експертизерів та керівників відсторонити. І справу в свої руки повинні взяти робітники з іншої області, якім попередньо треба повідоміти, що їх висновки будуть перевірені також.
 показать весь комментарий
 
 
Головне ,щоб винні у вбивстві були наказані по закону. Аваков на французькому гвинтокрилі вже вилетів? Убийство 26-летнего мужчины в Каховке: назначена повторная экспертиза, к ней допустят представителя потерпевших, - Вербицкий - Цензор.НЕТ 7898
 показать весь комментарий
 
О-о-о-о-о ! Про це тредік :
"Про Каховку. У моєму місті був інцидент з копами. Шини не палили, але зібрали громаду у місцевому великому залі. Виступали жителі з скаргами на поліцію, постраждалі від поліції, та злі на бездіяльність поліції. Скипіло так, що через тиждень вже приїхав депутат копи з області

Зібрався люд ще раз і повторив ''шишкам з гори'' те саме. Ті покивали, зробили вид що не пох і буде розбір. Через тиждень все місто О**ЇЛО від репортажу по Запорізькому ТВ5, здається. Копи зняли фільм де брали інтерв'ю у місцевих і ті нахвалювали райвідділ. Копи правопорушників ловлять і вулиці охороняють і бабцям дорогу переходити допомагають і якби не Ісус, то були б першими святими. Шишки оцінили, депутат задоволений,та є одне але.Всі жителі впізнали у випадкових перехожих - рідних поліціянтів. Тобто, просто зняли кіно щоб преса розписала що все ок.
Що нема ніякої недовіри. Також, постраждалі з яких все почалось різко відмовились від претензій, а ті хто яро виступав на зібраннях, в основному підприємці, отримали трошки головної болі і зрозуміли, що так робити не треба. Копи вийшли сухими, ще й на коні. Стали ще нагліші.

Так що, з Каховкою буде те саме. Знімуть кіно, або переведуть стрілки, знайдуть тимчасового цапа відбувайла і тд. Притушать гнів. Потім по одному нагнуть активних і фініт а ля комедія. Як кажуть, запам'ятайте цей твіт..."
 показать весь комментарий
 
Нагинають тих, кого можна нагнути. Купують тих, кого можна купити. Інших вбивають. Щоб не стати жертвою, треба діяти першим - бити, ламати,палити і, якщо треба, то і ...
 показать весь комментарий
 
 
1 января состоялась перестрелка между двумя жителями Каховки: 29-летний мужчина не менее 15 раз выстрелил в сторону бывшего мужа своей сожительницы - 26-летнего Владимира Чебукина.Источник: https://censor.net.ua/n3168434

А где же перестрелка? А если стреляли с нескольких видов оружия, это уже было соревнование на более точный выстрел в потерпевшего.
 показать весь комментарий
 
 
Це і є самий смердючий нюанс в наших "вільних і незалежних " ЗМІ . Але Каховка від Києва далеко то чому такий маніпулятивний заголовок ? Арсен попросив , бо рядом ?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх